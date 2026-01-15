On This Page
Appendix – AHX Monitoring
AHX monitoring enables monitoring HDR director switch cooling devices (i.e. AHX) and sending events to the UFM. The events are triggered on the switch associated with the cooling device if the monitoring utility encounters an issue.
The monitoring utility runs periodically and communicates with the AHX devices over the Modbus protocol (TCP port 502).
Enable AHX monitoring. Run:
ufmapl [ mgmt-ha-active ] (config) # ib managed-switch ahx-monitor enable
Set the AHX monitoring interval. Run:
ufmapl [ mgmt-ha-active ] (config) # ib managed-switch ahx-monitor interval
Add AHX devices for monitoring. Run:
ufmapl [ mgmt-ha-active ] (config) # ib managed-switch ahx-monitor device
[Optional] Review the settings. Run:
ufmapl [ mgmt-ha-active ] (config) # show ib managed-switch ahx-monitor AHX Monitoring: Enabled : Yes Interval: 1m AHX Devices: Switch name : switch-01 Primary IP address : 10.10.1.11 Secondary IP address: 10.11.1.11
Alarm ID
Alarm Name
To Log
Alarm
Severity
Threshold
TTL
Related Object
Category
Message
1400
COOLING_DEV_HIGH_AMBIENT_TEMP
1
1
Warning
86400
Switch
Hardware
High Ambient Temperature
1401
COOLING_DEV_HIGH_FLUID_TEMP
1
1
Warning
86400
Switch
Hardware
High Fluid Temperature
1402
COOLING_DEV_LOW_FLUID_LEVEL
1
1
Warning
86400
Switch
Hardware
Low Fluid Level
1403
COOLING_DEV_LOW_SUPPLY_PRESS
1
1
Warning
86400
Switch
Hardware
Low Supply Pressure
1404
COOLING_DEV_HIGH_SUPPLY_PRESS
1
1
Warning
86400
Switch
Hardware
High Supply Pressure
1405
COOLING_DEV_LOW_RETURN_PRESS
1
1
Warning
86400
Switch
Hardware
Low Return Pressure
1406
COOLING_DEV_HIGH_RETURN_PRESS
1
1
Warning
86400
Switch
Hardware
High Return Pressure
1407
COOLING_DEV_HIGH_DIFF_PRESS
1
1
Warning
86400
Switch
Hardware
High Differential Pressure
1408
COOLING_DEV_LOW_DIFF_PRESS
1
1
Warning
86400
Switch
Hardware
Low Differential Pressure
1409
COOLING_DEV_SYSTEM_FAIL_SAFE
1
1
Warning
86400
Switch
Hardware
System Fail Safe
1410
COOLING_DEV_FAULT_CRITICAL
1
1
Critical
86400
Switch
Hardware
Fault Critical
1411
COOLING_DEV_FAULT_PUMP1
1
1
Critical
86400
Switch
Hardware
Fault Pump1
1412
COOLING_DEV_FAULT_PUMP2
1
1
Critical
86400
Switch
Hardware
Fault Pump2
1413
COOLING_DEV_FLUID_LEVEL_CRIT
1
1
Critical
86400
Switch
Hardware
Fault Fluid Level Critical
1414
COOLING_DEV_FLUID_OVERTEMP
1
1
Critical
86400
Switch
Hardware
Fault Fluid Over Temperature
1415
COOLING_DEV_FAULT_PRIMARY_DC
1
1
Critical
86400
Switch
Hardware
Fault Primary DC
1416
COOLING_DEV_FAULT_REDUND_DC
1
1
Critical
86400
Switch
Hardware
Fault Redundant DC
1417
COOLING_DEV_FAULT_FLUID_LEAK
1
1
Critical
86400
Switch
Hardware
Fault Fluid Leak
1418
COOLING_DEV_SENSOR_FAILURE
1
1
Critical
86400
Switch
Hardware
Fault Sensor Failure
1419
COOLING_DEV_MONITOR_ERROR
1
0
Critical
1
Grid
Hardware
Cooling Device Monitoring Error
1420
COOLING_DEV_COMM_ERROR
1
1
Critical
86400
Switch
Hardware
Cooling Device Communication Error