Topics
Topics
AR / VR
Cybersecurity
Edge Computing
Recommenders / Personalization
Computer Vision / Video Analytics
Data Center / Cloud
Generative AI / LLMs
Robotics
Content Creation / Rendering
Data Science
Networking
Simulation / Modeling / Design
Conversational AI
NVIDIA Developer
Blog
Forums
Sign In
Menu
Docs Hub
Topics
Topics
AR / VR
Cybersecurity
Edge Computing
Recommenders / Personalization
Computer Vision / Video Analytics
Data Center / Cloud
Generative AI / LLMs
Robotics
Content Creation / Rendering
Data Science
Networking
Simulation / Modeling / Design
Conversational AI
NVIDIA Developer
Blog
Forums
Sign In
NVIDIA UFM-SDN Appliance User Manual v4.18.14
Submit Search
Submit Search
NVIDIA Docs Hub Homepage
NVIDIA Networking
Networking Software
Management Software
NVIDIA UFM-SDN Appliance User Manual v4.18.14
Appendix – Subnet Manager
Appendix – Subnet Manager
SM Default Files
UFM Subnet Manager Default Properties
SM Partitions.conf File Format
Routing Chains
© Copyright 2026, NVIDIA.
Last updated on Jan 15, 2026
Close
content here