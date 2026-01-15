Bug Fixes History
Rev 4.17.0
4012915
Description: Fixed bug in SMTP configuration
Keywords: SMTP, Configuration
Discovered in Release: v4.16.1
3985023
Description: Fixed the issue where GUIDs could not be assigned to empty keys in the REST API
Keywords: REST API, GUID, Empty Keys
Discovered in Release: v4.16.1
3959780
Description: Fixed the issue with missing telemetry data on the dashboard after installing UFM Enterprise v6.17.1
Keywords: Telemetry, Data, Dashboard
Discovered in Release: v4.16.1
3881365
Description: Fixed the issue with the CloudX REST API malfunctioning when deleting a port associated with a PKey
Keywords: CloudX, REST API, PKey, Port
Discovered in Release: v4.14.2
Rev 4.16.0
3863958
Description: Fixed issue where IB-IB go to INIT states due to failed UFM failover after enabling SHARP with PKeys
Keywords: SHARP, PKey, IB-IB Link, Failover
Discovered in Release: v4.15.0
3850673
Description: Fixed issue where multiple ports go down simultaneously (link-downed counter increment)
Keywords: Ports, down, simultaneous
Discovered in Release: v4.14.1
3850217
Description: Fixed issues with ALM plugin (what issues? Anan)
Keywords: ALM Plugin
Discovered in Release: v4.14.0
3826544
Description: Fixed node info discovery issue
Keywords: Node, Info, Discovery
Discovered in Release: v4.15.0
3826069
Description: Fixed HCA port naming convention inconsistencies in UFM WebUI
Keywords: HCA port, Port name, WebUI
Discovered in Release: v4.14.2
3816196
Description: Fixed issue where UFM creates empty PKeys by UFM Rest API
Keywords: Empty, PKey, REST API
Discovered in Release: v4.14.2
3811475
Description: Fixed issue where UFM loggings REST API omits additional contents of the log when it spans over multiple lines
Keywords: UFM Loggings, REST API, Span over, Multiple Lines
Discovered in Release: v4.14.3
3803527
Description: Fixed issue with Create History REST API while collecting SM Logs Error
Keywords: Create History, SM Log Error
Discovered in Release: v4.14.2
3752196
Description: Fixed intermittent UFM REST API Failures
Keywords: UFM REST API, Failures
Discovered in Release: v4.15.0
3864876
Description: Fixed issue with UFM events not appearing in remote syslog
Keywords: UFM Events, Remote syslog
Discovered in Release: v4.14.1
3809574:
Description: Fixed WebUI issues in the "Power" column
Keywords: WebUI, Power
Discovered in Release: v4.15.0
3766079
Description: Fixed issue with UFM not showing SSH user/pass tab
Keywords: SSH, User/Pass Tab
Discovered in Release: v4.14.0
Rev 4.15.0
3747086
Description: Calling sh ib managed-switch auto-provisioning status causes error
Keywords: Fixed managed-switch, auto-provisioning
Discovered in Release: 4.14.0