Bug Fixes History

Rev 4.17.0

4012915 Description: Fixed bug in SMTP configuration

Keywords: SMTP, Configuration

Discovered in Release: v4.16.1

3985023 Description: Fixed the issue where GUIDs could not be assigned to empty keys in the REST API

Keywords: REST API, GUID, Empty Keys

Discovered in Release: v4.16.1

3959780 Description: Fixed the issue with missing telemetry data on the dashboard after installing UFM Enterprise v6.17.1

Keywords: Telemetry, Data, Dashboard

Discovered in Release: v4.16.1

3881365 Description: Fixed the issue with the CloudX REST API malfunctioning when deleting a port associated with a PKey

Keywords: CloudX, REST API, PKey, Port

Discovered in Release: v4.14.2

Rev 4.16.0

3863958 Description: Fixed issue where IB-IB go to INIT states due to failed UFM failover after enabling SHARP with PKeys

Keywords: SHARP, PKey, IB-IB Link, Failover

Discovered in Release: v4.15.0

3850673 Description: Fixed issue where multiple ports go down simultaneously (link-downed counter increment)

Keywords: Ports, down, simultaneous

Discovered in Release: v4.14.1

3850217 Description: Fixed issues with ALM plugin

Keywords: ALM Plugin

Discovered in Release: v4.14.0

3826544 Description: Fixed node info discovery issue

Keywords: Node, Info, Discovery

Discovered in Release: v4.15.0

3826069 Description: Fixed HCA port naming convention inconsistencies in UFM WebUI

Keywords: HCA port, Port name, WebUI

Discovered in Release: v4.14.2

3816196 Description: Fixed issue where UFM creates empty PKeys by UFM Rest API

Keywords: Empty, PKey, REST API

Discovered in Release: v4.14.2

3811475 Description: Fixed issue where UFM loggings REST API omits additional contents of the log when it spans over multiple lines

Keywords: UFM Loggings, REST API, Span over, Multiple Lines

Discovered in Release: v4.14.3

3803527 Description: Fixed issue with Create History REST API while collecting SM Logs Error

Keywords: Create History, SM Log Error

Discovered in Release: v4.14.2

3752196 Description: Fixed intermittent UFM REST API Failures

Keywords: UFM REST API, Failures

Discovered in Release: v4.15.0

3864876 Description: Fixed issue with UFM events not appearing in remote syslog

Keywords: UFM Events, Remote syslog

Discovered in Release: v4.14.1

3809574: Description: Fixed WebUI issues in the "Power" column

Keywords: WebUI, Power

Discovered in Release: v4.15.0

3766079 Description: Fixed issue with UFM not showing SSH user/pass tab

Keywords: SSH, User/Pass Tab

Discovered in Release: v4.14.0

Rev 4.15.0

3747086 Description: Calling sh ib managed-switch auto-provisioning status causes error

Keywords: Fixed managed-switch, auto-provisioning