NVIDIA UFM-SDN Appliance User Manual v4.9.0
NVIDIA Docs Hub Homepage  NVIDIA Networking  Networking Software  Management Software  NVIDIA UFM-SDN Appliance User Manual v4.9.0  Bug Fixes in This Release

Bug Fixes in This Release

Note

For an archive of bug fixes from previous releases, please refer to Bug Fixes History.

Ref. #

Description

3107006

Description: Using GET All Modules REST API (GET /ufmRest/resources/modules), returns N/A in device_name.

Keywords: Modules, N/A, device_name

Discovered in Release: 4.8

3076817

Description: Upgrading to the latest UFM version (UFMAPL_4.8.0.6_UFM_6.9.0.7), the UFM WEB UI shows log and error messages with "invalid date."

Keywords: WEB UI, "invalid date"

Discovered in Release: 4.8

3060127

Description: UFM WEB UI - Ports REST API returns tier parameters as N/A in response

Keywords: WEB UI, tier, N/A

Discovered in Release: 4.8

3052660

Description: UFM monitoring mode is not working

Keywords: Monitoring, mode

Discovered in Release: 4.8

© Copyright 2023, NVIDIA. Last updated on Sep 5, 2023
content here