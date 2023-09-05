Bug Fixes in This Release
For an archive of bug fixes from previous releases, please refer to Bug Fixes History.
|
Ref. #
|
Description
|
3107006
|
Description: Using GET All Modules REST API (GET /ufmRest/resources/modules), returns N/A in device_name.
|
Keywords: Modules, N/A, device_name
|
Discovered in Release: 4.8
|
3076817
|
Description: Upgrading to the latest UFM version (UFMAPL_4.8.0.6_UFM_6.9.0.7), the UFM WEB UI shows log and error messages with "invalid date."
|
Keywords: WEB UI, "invalid date"
|
Discovered in Release: 4.8
|
3060127
|
Description: UFM WEB UI - Ports REST API returns tier parameters as N/A in response
|
Keywords: WEB UI, tier, N/A
|
Discovered in Release: 4.8
|
3052660
|
Description: UFM monitoring mode is not working
|
Keywords: Monitoring, mode
|
Discovered in Release: 4.8