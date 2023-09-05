Document Revision History
|
Revision and Date
|
Rev 1.11 - November 2022
|
Updated:
Added:
|
Rev 1.10 – July 2022
|
Updated:
|
Rev 1.9 – May 2022
|
Added:
Updated:
|
Rev 1.8 – November 30, 2021
|
Added:
|
Rev 1.7 – August 30, 2021
|
Added page Prometheus Endpoint Support
|
Rev 1.7 – March 29, 2021
|
Updated step 6 in section Deploying UFM Telemetry due to new licensing mechanism
|
Rev 1.7 – February 08, 2021
|
No changes
|
Rev 1.6 – January 27, 2021
|
Added:
|
Rev 1.0 – August 27, 2020
|
First release