Bug Fixes in This Release

NVIDIA UFM Telemetry Documentation v1.13.7
3481178

Description: Fixed UFM-Telemetry data refresh delay.

Keywords: Data Delay; Refresh;

Discovered in release: 1.13.5

3477852

Description: Calculated values are set to (-1) when unavailable.

Keywords: Unavailable Data;

Discovered in release: 1.13.5

3481011

Description: Fixed cable voltage values presentation in microvolts (uV) instead of millivolts (mV).

Keywords: Cable; Voltage; Unit of measurement;

Discovered in release: 1.13.5

3438270

Description: Added support to starting UFM telemetry using the bringup tool with multi_port_sm configured.

Keywords: Multiple HCAs; HCA list;

Discovered in release: 1.13.5

3488824

Description: Fixed MADs statistics clearance between iterations.

Keywords: MAD Statistics;

Discovered in release: 1.13.5

3477561

Description: Fixed faulty Telemetry results in segmentation.

Keywords: segfault;

Discovered in release: 1.13.5

