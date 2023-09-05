Bug Fixes in This Release
Ref. #
Description
3481178
Description: Fixed UFM-Telemetry data refresh delay.
Keywords: Data Delay; Refresh;
Discovered in release: 1.13.5
3477852
Description: Calculated values are set to (-1) when unavailable.
Keywords: Unavailable Data;
Discovered in release: 1.13.5
3481011
Description: Fixed cable voltage values presentation in microvolts (uV) instead of millivolts (mV).
Keywords: Cable; Voltage; Unit of measurement;
Discovered in release: 1.13.5
3438270
Description: Added support to starting UFM telemetry using the bringup tool with multi_port_sm configured.
Keywords: Multiple HCAs; HCA list;
Discovered in release: 1.13.5
3488824
Description: Fixed MADs statistics clearance between iterations.
Keywords: MAD Statistics;
Discovered in release: 1.13.5
3477561
Description: Fixed faulty Telemetry results in segmentation.
Keywords: segfault;
Discovered in release: 1.13.5