Document Revision History

Revision and Date

Description

Rev 1.14.5 - August 2023

Updated Bug Fixes in This Release

Rev 1.14 - August 2023

Updated:

Rev 1.13.7 - June 2023

Updated:

Rev 1.13.5 - May 2023

Updated:

Rev 1.13 - May 2023

Updated:

Added:

Rev 1.12 - February 2023

Updated:

Added:

Rev 1.11 - November 2022

Updated:

Added:

Rev 1.10 – July 2022

Updated:

Rev 1.9 – May 2022

Added:

Updated:

Rev 1.8 – November 30, 2021

Added:

  • Bare Metal Mode

  • Container Mode

  • Deploying UFM Telemetry Bare Metal

Rev 1.7 – August 30, 2021

Added page Prometheus Endpoint Support

Rev 1.7 – March 29, 2021

Updated step 6 in section Deploying UFM Telemetry due to new licensing mechanism

Rev 1.7 – February 08, 2021

No changes

Rev 1.6 – January 27, 2021

Added:

Rev 1.0 – August 27, 2020

First release

