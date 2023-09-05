Document Revision History
Revision and Date
Description
Rev 1.14.5 - August 2023
Updated Bug Fixes in This Release
Rev 1.14 - August 2023
Updated:
Rev 1.13.7 - June 2023
Updated:
Rev 1.13.5 - May 2023
Updated:
Rev 1.13 - May 2023
Updated:
Added:
Rev 1.12 - February 2023
Updated:
Added:
Rev 1.11 - November 2022
Updated:
Added:
Rev 1.10 – July 2022
Updated:
Rev 1.9 – May 2022
Added:
Updated:
Rev 1.8 – November 30, 2021
Added:
Rev 1.7 – August 30, 2021
Added page Prometheus Endpoint Support
Rev 1.7 – March 29, 2021
Updated step 6 in section Deploying UFM Telemetry due to new licensing mechanism
Rev 1.7 – February 08, 2021
No changes
Rev 1.6 – January 27, 2021
Added:
Rev 1.0 – August 27, 2020
First release