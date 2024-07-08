NVIDIA UFM Telemetry Documentation v1.15.7
Bug Fixes in This Release

Ref. # 

Description 

3934156

Description: Data from different sources show different timestamp

Keyword: Timestamp

Discovered in release: 1.15.6

3934155

Description: Missing RX power from optical transceivers

Keyword: Power

Discovered in release: 1.15.6

3934154

Description: Wrong prometheus format

Keyword: Prometheus

Discovered in release: 1.15.6

3934153

Description: HTTP server stops data transfer after 30 seconds

Keyword: HTTP server

Discovered in release: 1.15.6
