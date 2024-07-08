Bug Fixes in This Release
|
Ref. #
|
Description
|
3934156
|
Description: Data from different sources show different timestamp
|
Keyword: Timestamp
|
Discovered in release: 1.15.6
|
3934155
|
Description: Missing RX power from optical transceivers
|
Keyword: Power
|
Discovered in release: 1.15.6
|
3934154
|
Description: Wrong prometheus format
|
Keyword: Prometheus
|
Discovered in release: 1.15.6
|
3934153
|
Description: HTTP server stops data transfer after 30 seconds
|
Keyword: HTTP server
|
Discovered in release: 1.15.6