Switch Info

The following table lists the supported register names by telemetry, along with their respective field lists.

Register Name

Field List

temp_fields

node_guid

sensor_index

mtmp_sensor_name

temperature

max_temperature

power_fields

node_guid

sensor_index

mvcr_sensor_name

voltage

current

feed_managed

voltage_managed

power_managed

current_managed

capacity_managed

total_power_managed_fields

node_guid

total_power_managed

power_supplies_fields

node_guid

psu_idx

ac_status

dc_status

alert_psu

present_psu

fan_psu

temp_psu

power_consumption

power_cap

snp

serial_number_psu

managed_power_supplies_fields

node_guid

psu_idx

power_managed_sup

voltage_managed_sup

current_managed_sup

module_desc_managed_sup

sensor_managed_sup

status_managed_sup

fan_fields

node_guid

sensor_index

fan_speed

fan_speed_f[1-2]_managed

general_fields

node_guid

serial_number

part_number

revision

product_name

random_fdb_cap

linear_fdb_cap

linear_fdb_top

mcast_fdb_cap

optimized_slvl_mapping

port_state_change

life_time_value

def_mcast_not_pri_port

def_mcast_pri_port

def_port

part_enf_cap

lids_per_port

mcast_fdb_top

filter_raw_outb_cap

filter_raw_inb_cap

outb_enf_cap

inb_enf_cap

enp0

Last updated on Jan 8, 2025
