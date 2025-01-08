NVIDIA UFM Telemetry Documentation v1.19.15
NVIDIA Docs Hub Homepage  NVIDIA Networking  Networking Software  Management Software  NVIDIA UFM Telemetry Documentation v1.19.15  NVLink Info

NVLink Info

The table below lists the supported register names by telemetry, along with their corresponding field lists.

Register Name

Field List

nvl_class_port_info_fields

node_guid

CapMsk

ClassVersion

BaseVersion

RespTimeValue

RedirectGID

RedirectFL

RedirectSL

RedirectTC

RedirectPKey

RedirectLID

RedirectQP

RedirectQKey

TrapGID

TrapFL

TrapSL

TrapTC

TrapPKey

TrapLID

TrapQP

TrapHL

TrapQKey

CapMsk2

nvl_hbf_config_fields

node_guid

port_num

hash_type

packet_hash_bitmask

seed

fields_enable

nvl_reduction_port_info_fields

node_guid

port_num

port_direction_is_up

exclude_include_self

nvl_reduction_config_mlid_fields

node_guid

port_num

mlid[0-7]

nvl_reduction_info_fields

node_guid

reduction_FDB_Cap

hbf_group_cap

reduction_fdb_top

num_of_up_ports

num_of_down_ports

nvl_cdrain_info_fields

node_guid

port_guid

port_num

di_ingress_port_state

di_egress_port_state

nvl_cdrain_port_state_fields

node_guid

port_guid

port_num

dps_ingress_port_state

dps_egress_port_state

nvl_reduction_counters_fields

node_guid

port_guid

port_num

block

lean_pipe_select

mlid

incoming_good_mc_read_req_pkt

incoming_good_mc_read_req_data

incoming_good_mc_write_req_pkt

incoming_good_mc_write_req_data

incoming_good_mc_read_resp_pkt

incoming_good_mc_read_resp_data

incoming_good_mc_write_resp_pkt

incoming_good_mc_write_resp_data

generated_mc_read_resp_pkt

generated_mc_read_resp_data

generated_mc_write_resp_pkt

generated_mc_write_resp_data

dropped_pkt

trapped_pkt

nvl_reduction_errors

nvl_reduction_penalty_box_errors

port_nvr_local_alm_id_allocations

port_nvr_global_alm_id_allocations

nvl_reduction_rounding_fields

node_guid

bf16

e4m3

e5m2

fp[16,32,64]

nvl_anycast_lid_fields

nvl_penalty_box_fields

nvl_reduction_forwarding_fields

nvl_qos_config_vl_fields

© Copyright 2024, NVIDIA. Last updated on Jan 8, 2025
content here