Ports Counters Info
The table below lists the names of Registers/Pages supported by telemetry, along with their respective field lists.
|
Register / Page Name
|
Field List
|
SLRIP
|
ffe_tap[0-8]_ib[0-3]_lane[0-3]
ffe_tap_en_ib[0-3]_lane[0-3]
mixer_offset[0-1]_ib[0-3]_lane[0-3]
saved[0-1]_mixer_offset0_ib[0-3]_lane[0-3]
saved[0-1]_sel_enc0_ib[0-3]_lane[0-3]
sel_enc[0-2]_ib[0-3]_lane[0-3]
slrip_status_lane[0-3]
|
SLRP
|
crnt_bgn_offset_n[0-1]_lane[0-3]
crnt_bgn_offset_p[0-1]_lane[0-3]
dp_sel_lane[0-3]
gctrl_bin_bgn[0-1]_n_lane[0-3]
gctrl_bin_bgn[0-1]_p_lane[0-3]
mixer_offset_down_lane[0-3]
mixer_offset_eye_scan_lane[0-3]
mixer_offset_up_lane[0-3]
sel_amp_mixer_biasgen_down_lane[0-3]
sel_amp_mixer_biasgen_eo_lane[0-3]
sel_amp_mixer_biasgen_mid_lane[0-3]
sel_amp_mixer_biasgen_up_lane[0-3]
sel_bias2ctle_lane[0-3]
sel_bias_en_[0-6]_lane[0-3]
sel_digital_gctrl_lane[0-3]
sel_enc_lane[0-3]
sel_gctrln_en_[0-6]_lane[0-3]
sel_gctrlp_en_[0-6]_lane[0-3]
sel_ref_in_mixer_biasgen_down_lane[0-3]
sel_ref_in_mixer_biasgen_eo_lane[0-3]
sel_ref_in_mixer_biasgen_mid_lane[0-3]
sel_ref_in_mixer_biasgen_up_lane[0-3]
sel_ref_out_mixer_biasgen_down_lane[0-3]
sel_ref_out_mixer_biasgen_eo_lane[0-3]
sel_ref_out_mixer_biasgen_mid_lane[0-3]
sel_ref_out_mixer_biasgen_up_lane[0-3]
selgc_ref_op[0-1]_alev_ctle_lane[0-3]
|
SLRG
|
Lane[0-3]Grade
dn_eye_grade_lane[0-3]
fom_ext_conf_cap_lane[0-3]
fom_ext_conf_lane[0-3]
fom_measurment_lane[0-3]
fom_mode_lane[0-3]
grade_lane_speed_lane[0-3]
grade_version_lane[0-3]
height_eo_neg_low_lane[0-3]
height_eo_neg_mid_lane[0-3]
height_eo_neg_up_lane[0-3]
height_eo_pos_low_lane[0-3]
height_eo_pos_mid_lane[0-3]
height_eo_pos_up_lane[0-3]
initial_fom_lane[0-3]
last_fom_lane[0-3]
lower_eye_lane[0-3]
mid_eye_grade_lane[0-3]
mid_eye_lane[0-3]
nblks_max_lane[0-3]
nerrs_min_lane[0-3]
phase_eo_neg_low_lane[0-3]
phase_eo_neg_mid_lane[0-3]
phase_eo_neg_up_lane[0-3]
phase_eo_pos_low_lane[0-3]
phase_eo_pos_mid_lane[0-3]
phase_eo_pos_up_lane[0-3]
up_eye_grade_lane[0-3]
upper_eye_lane[0-3]
|
PTYS
|
data_rate_oper
|
PPHCR
|
active_hist_type
bin_range_[0-15]_high_val
bin_range_[0-15]_low_val
bin_range_write_mask
hist_max_measurement
hist_min_measurement
hist_type
num_of_bins
pphcr_local_port
pphcr_pnat
we
|
SLSIR
|
ae_state_lane[0-3]
cal_abort_cnt_lane[0-3]
cal_done_cnt_lane[0-3]
cdr_abort_cnt_lane[0-3]
cdr_done_cnt_lane[0-3]
cdr_error_lane[0-3]
eom_abort_cnt_lane[0-3]
eom_done_cnt_lane[0-3]
eq_abort_cnt_lane[0-3]
eq_done_cnt_lane[0-3]
feq_adc_overload_lane[0-3]
imem_chksm_error_lane[0-3]
nop_dsovf_error_lane[0-3]
nop_dsunf_error_lane[0-3]
nop_rsovf_error_lane[0-3]
nop_rsunf_error_lane[0-3]
peq_adc_overload_lane[0-3]
rd_iter_cnt_lane[0-3]
rx_cal_ugl_state_lane[0-3]
rx_eom_ugl_state_lane[0-3]
rx_eq_ugl_state_lane[0-3]
rx_init_abort_cnt_lane[0-3]
rx_init_done_cnt_lane[0-3]
rx_ugl_state_lane[0-3]
sd_hits_cnt_lane[0-3]
sd_iter_cnt_lane[0-3]
tx_ugl_state_lane[0-3]
|
SLTP
|
alev_minus_bfm2_lane[0-3]
alev_plus_bfm2_lane[0-3]
blev_lane[0-3]
drv_amp_lane[0-3]
main_tap_lane[0-3]
ob_alev_out_lane[0-3]
ob_amp_lane[0-3]
ob_bad_stat_lane[0-3]
ob_m2lp_lane[0-3]
obnlev_lane[0-3]
obplev_lane[0-3]
ph_pol_admin_lane[0-3]
post_tap_lane[0-3]
pre_2_tap_lane[0-3]
pre_tap_lane[0-3]
regn_bfm1p_lane[0-3]
regp_bfm1n_lane[0-3]
sltp_status_lane[0-3]
tap[0-11]_lane[0-3]
tx_alev_lane[0-3]
|
PMDR
|
clp_[1,4]x
cluster
gb_valid
gearbox_die_num
ib_port
label_port_query
local_port
local_port_query
lp_msb
mcm_tile_num
mcm_tile_valid
module
module_lane_mask
physical_rx_lane[0-3]
physical_tx_lane[0-3]
pll_index
pmdr_status
pnat
pport
sd_4x_rx
sd_4x_tx
sd_lane_mask_rx
sd_lane_mask_tx
slot_index
split
swid
tile_cluster
tile_pport
usr_sd_4x_rx
usr_sd_4x_tx
version
vl_num
|
PPLL
|
ae_pll[0-3]
analog_var_pll[0-3]
bg_trim
bg_trim_valid
cal_abort
cal_abort_sticky
cal_done
cal_en
cal_error_counter
cal_internal_state
cal_main_state
cal_valid_sticky
clear_cause_pll[0-3]
clock_valid_pll[0-3]
cvb_trim
cvb_trim_valid
dco_coarse
dco_coarse_bin
dlf2_phlock_det_status_sticky_pll[0-3]
fctrl_measure_pll[0-3]
high_var_pll[0-3]
lma_rcal_code
lma_rcal_tx_n_code
lma_rcal_tx_p_code
lock_clk_val_cause_pll[0-3]
lock_lost_counter_pll[0-3]
lock_pll[0-3]
lock_pulse_pll[0-3]
lock_status_pll[0-3]
lockdet_cnt_based_lock
lockdet_cnt_based_lock_pll[0-3]
lockdet_err_cnt_active_lock
lockdet_err_cnt_active_lock_pll[0-3]
lockdet_err_cnt_locked_sticky
lockdet_err_cnt_locked_sticky_pll[0-3]
lockdet_err_cnt_unlocked_sticky
lockdet_err_cnt_unlocked_sticky_pll[0-3]
lockdet_err_measure_done
lockdet_err_measure_done_pll[0-3]
lockdet_err_state
lockdet_err_state_pll[0-3]
lockdet_error_count_pll[0-3]
lockdet_mode_retimer_pll[0-3]
lokcdet_error_count
low_var_pll[0-3]
mid_var_pll[0-3]
num_plls_[5,7,16]nm
pll_lockdet_state
pll_pwrup_pll[0-3]
pll_speed_pll[0-3]
pll_ugl_state
plllock_clk_val_pll[0-3]
pwr_up_state
rcal_done_valid_sticky
rcal_fsm_done
rcal_tx_n_valid_sticky
rcal_tx_p_valid_sticky
speedo
speedo_valid
|
SLLM
|
ber_mon_exp_lane[0-3]
ber_mon_lane[0-3]
ber_mon_mantissa_lane[0-3]
ctle_peq_cnt_lane[0-3]
ctle_peq_en_lane[0-3]
dffe_peq_en_lane[0-3]
dffe_peq_scout_skip_lane[0-3]
ib[1,3]_max_lm_90_tries_lane[0-3]
lm_active_lane[0-3]
lm_clk90_fl_err_acc_lane[0-3]
lm_clk90_fl_err_max_lane[0-3]
lm_counter_dn_lane[0-3]
lm_counter_mid_lane[0-3]
lm_counter_up_lane[0-3]
lm_en_lane[0-3]
lm_was_active_lane[0-3]
peq_adc_vref_step_lane[0-3]
peq_dffe_delay_lane[0-3]
peq_dffe_iters_lane[0-3]
peq_f1_adapt_skip_lane[0-3]
peq_train_mode_lane[0-3]
peq_tsense_en_lane[0-3]
peq_vref_iters_lane[0-3]
pib_gw_lock_lane[0-3]
vref_peq_en_lane[0-3]
|
PHY BER Params
|
alarm_th_eff_ber
alarm_th_raw_ber
alarm_th_sym_ber
normal_th_eff_ber
normal_th_raw_ber
normal_th_sym_ber
port_type_eff_ber
port_type_raw_ber
port_type_sym_ber
rs_fec_group_eff_ber
rs_fec_group_raw_ber
rs_fec_group_sym_ber
sampling_rate_eff_ber
sampling_rate_raw_ber
sampling_rate_sym_ber
time_window_eff_ber
time_window_raw_ber
time_window_sym_ber
warning_th_eff_ber
warning_th_raw_ber
warning_th_sym_ber
|
MRCS
|
max_delta_freq_[0-1]
max_freq_[0-1]
measured_freq_[0-1]
min_freq_[0-1]
|
PEMI Module Samples
|
pemi_dp_st_lane[0-7]
pemi_module_st
pemi_rx_power_lane[0-7]
pemi_temperature
pemi_tx_bias_lane[0-7]
pemi_tx_power_lane[0-7]
pemi_voltage
|
PEMI SNR Samples
|
snr_host_lane[0-7]
snr_media_lane[0-7]
|
PEMI Laser Samples
|
laser_age
laser_frequency_error_lane[0-7]
laser_temperature_lane[0-7]
tec_current
|
PEMI Pam4 Samples
|
pam4_level_transition_host_lane[0-7]
pam4_level_transition_media_lane[0-7]
|
PEMI Pre FEC BER Samples
|
pre_fec_ber_avg_host
pre_fec_ber_avg_media
pre_fec_ber_max_host
pre_fec_ber_max_media
pre_fec_ber_min_host
pre_fec_ber_min_media
pre_fec_ber_val_host
pre_fec_ber_val_media
|
PEMI Pre FEC BER Properties
|
pre_fec_ber_avg_high_host_alarm
pre_fec_ber_avg_high_host_warning
pre_fec_ber_avg_high_media_alarm
pre_fec_ber_avg_high_media_warning
pre_fec_ber_cap
pre_fec_ber_max_high_host_alarm
pre_fec_ber_max_high_host_warning
pre_fec_ber_max_high_media_alarm
pre_fec_ber_max_high_media_warning
pre_fec_ber_min_high_host_alarm
pre_fec_ber_min_high_host_warning
pre_fec_ber_min_high_media_alarm
pre_fec_ber_min_high_media_warning
|
PEMI Ferc Samples
|
ferc_avg_host
ferc_avg_media
ferc_max_host
ferc_max_media
ferc_min_host
ferc_min_media
ferc_val_host
ferc_val_media
|
PHY Counters
|
link_down_events
|
PHY Statistics
|
conf_level_raw_ber
eff_ber
effective_ber_coef
effective_ber_magnitude
phy_corrected_bits
phy_effective_errors
phy_raw_errors_lane[0-3]
phy_received_bits
phy_symbol_errors
raw_ber
raw_ber_coef
raw_ber_coef_lane[0-3]
raw_ber_lane[0-3]
raw_ber_magnitude
raw_ber_magnitude_lane[0-3]
symbol_ber
symbol_ber_coef
symbol_ber_magnitude
time_since_last_clear
|
PHY InfiniBand General Counters
|
dqs2llu_xmit_wait_arb_global
general_receive_discard_external_contain
general_transmit_discard_external_contain
grxb_fecn_mark
port_rcv_data_qword
port_receive_poison
port_sw_hoq_lifetime_limit_discards
port_xmit_data_qword
port_xmit_ebp
rq_general_error
|
Histograms
|
fc_zero_hist
hist[0-15]
|
Troubleshoot
|
group_opcode
status_message
status_opcode
|
Operation Info
|
cable_proto_cap
cable_proto_cap_ext
core_to_phy_link_enabled
core_to_phy_link_proto_enabled
core_to_phy_link_width_enabled
eth_100g_fec_support
eth_25g_50g_fec_support
eth_an_fsm_state
eth_an_link_enabled
fec_mode_request
ib_phy_fsm_state
loopback_mode
neg_mode_active
pd_fsm_state
pd_link_enabled
pddr_fec_mode_active
pddr_link_speed_active
pddr_link_width_active
phy_hst_fsm_state
phy_hst_link_enabled
phy_manager_link_enabled
phy_manager_link_proto_enabled
phy_manager_link_width_enabled
phy_mngr_fsm_state
profile_fec_in_use
proto_active
psi_fsm_state
retran_mode_active
retran_mode_request
|
Link Down Info
|
ber_exp
ber_mantissa
down_blame
e2e_reason_opcode
last_ber_exp
last_ber_mantissa
local_reason_opcode
max_ber_exp
max_ber_mantissa
min_ber_exp
min_ber_mantissa
num_of_ber_alarams
remote_reason_opcode
|
Link Up Info
|
fast_link_up_status
time_to_link_up
time_to_link_up_disable_to_pd
time_to_link_up_disable_to_sd
time_to_link_up_phy_up_to_active
time_to_link_up_sd_to_phy_up
up_reason_drv
up_reason_mng
up_reason_pwr
|
PLR
|
hi_retransmission_rate
plr_rcv_code_err
plr_rcv_codes
plr_rcv_uncorrectable_code
plr_sync_events
plr_xmit_codes
plr_xmit_retry_codes
plr_xmit_retry_codes_within_t_sec_max
plr_xmit_retry_events
|
Port VL
|
PortRcvDataSLExt[0-15]
PortRcvDataVLExt[0-15]
PortRcvPktVLExt[0-15]
PortVLXmitFlowCtlUpdateErrors[0-15]
PortVLXmitTimeCongExt[0-15]
PortXmitDataSLExt[0-15]
PortXmitDataVLExt[0-15]
PortXmitPktVLExt[0-15]
PortXmitWaitVLExt[0-15]
|
MLNX Counters Page0
|
rq_num_dup
rq_num_lae
rq_num_leeoe
rq_num_lle
rq_num_lpe
rq_num_lqpoe
rq_num_mce
rq_num_oos
rq_num_rae
rq_num_retrans_rsync
rq_num_rire
rq_num_roe
rq_num_wrfe
sq_num_bre
sq_num_ldb_drops
sq_num_leeoe
sq_num_lle
sq_num_lpe
sq_num_lqpoe
sq_num_mwbe
sq_num_oos
sq_num_rabrte
sq_num_rae
sq_num_retrans_rsync
sq_num_rire
sq_num_rnr
sq_num_roe
sq_num_rree
sq_num_to
sq_num_tree
sq_num_wrfe
|
MLNX Counters Page1
|
max_cnak_fifo_size
maximum_dcrs
minimum_dcrs
rq_close_non_gb_gc
rq_curr_gb_connect
rq_curr_gb_reconnect
rq_dcr_inhale_events
rq_gb_trap_cnak
rq_not_gb_connect
rq_not_gb_reconnect
rq_num_cnak_sent
rq_num_dc_cacks
rq_num_no_dcrs
rq_num_sig_err
rq_open_gb
rq_open_gb_cnak
rq_state_active_gb
rq_state_avail_dcrs
rq_state_dcr_lifo_size
sq_cnak_drop
sq_num_cnak
sq_num_dc_cacks
sq_num_sig_err
sq_reconnect
sq_reconnect_ack
sq_reconnect_ack_bad
|
MLNX Counters Page255
|
dc_has_max_used_entries_in_line
dc_hash_curr_used_lines
num_cqovf
num_eqovf
rq_close_gb_gc
rq_cwc_ghost_discard_connect
rq_cwc_ghost_discard_reconnect
rq_cwc_reconnect_probable_current_connection
rq_cwc_reconnect_stale_connection
rq_cwc_uncertainty_discard
rq_next_gb_connect
rq_next_gb_reconnect
rq_num_dc_cacks_collision
rq_num_dc_cacks_full_hash
rq_psn_close_gb
rq_psn_close_gb_cwc
sq_num_ds_ex_pi_retry
|
Sharp PM Counters
|
ack_packet_sent
aeth_syndrome_ack_packet
hba_multi_packet_message_dropped_bytes
hba_multi_packet_message_dropped_pkts
hba_received_bytes
hba_received_pkts
hba_sent_ack_bytes
hba_sent_ack_packets
hba_sharp_lookup
oos_nack_rcv
packet_discard_sharp
packet_discard_transport
packet_sent
rcds_send_bytes
rcds_sent_packets
retry_packet_sent
rnr_event
rnr_nack_rcv
timeout_event
|
General Info
|
build_id
device_hw_rev
device_id
device_technology
fw_date_dmy
fw_hour
fw_ini_ver
fw_version
hw_uptime
psid
sw_version
|
Device Temperature
|
dev_temperature
|
Port Counters
|
excessive_buffer_errors
link_down_counter
link_error_recovery_counter
local_link_integrity_errors
port_rcv_constraint_errors
port_rcv_data
port_rcv_errors
port_rcv_pkts
port_rcv_remote_physical_errors
port_rcv_switch_relay_errors
port_xmit_constraint_errors
port_xmit_data
port_xmit_discard
port_xmit_pkts
port_xmit_wait
symbol_error_counter
vl15_dropped
|
Port Counters Extended
|
ExcessiveBufferOverrunErrorsExtended
LinkDownedCounterExtended
LinkErrorRecoveryCounterExtended
LocalLinkIntegrityErrorsExtended
PortMultiCastRcvPktsExtended
PortMultiCastXmitPktsExtended
PortRcvConstraintErrorsExtended
PortRcvDataExtended
PortRcvErrorsExtended
PortRcvPktsExtended
PortRcvRemotePhysicalErrorsExtended
PortRcvSwitchRelayErrorsExtended
PortUniCastRcvPktsExtended
PortUniCastXmitPktsExtended
PortXmitConstraintErrorsExtended
PortXmitDataExtended
PortXmitDiscardsExtended
PortXmitPktsExtended
PortXmitWaitExtended
QP1DroppedExtended
SymbolErrorCounterExtended
VL15DroppedExtended
|
Extended Speeds Counters
|
ErrorDetectionCounterLane.[0-11]
FECCorrectableBlockCountrLane.[0-11]
FECCorrectedSymbolCounterLane.[0-11]
FECUncorrectableBlockCounterLane.[0-11]
PortFECCorrectableBlockCounter
PortFECCorrectedSymbolCounter
PortFECUncorrectableBlockCounter
RetransmissionPerSec
SyncHeaderErrorCounter
UnknownBlockCounter
|
LLR Statistics
|
MaxRetransmissionRate
|
Port Rcv Error Details
|
PortBufferOverrunErrors
PortDLIDMappingErrors
PortLocalPhysicalErrors
PortLoopingErrors
PortMalformedPacketErrors
PortVLMappingErrors
|
Port Xmit Discard Details
|
PortInactiveDiscards
PortNeighborMTUDiscards
PortSwHOQLifetimeLimitDiscards
PortSwLifetimeLimitDiscards
|
Port RN Counters
|
pfrn_received_error
pfrn_received_packet
pfrn_start_packet
pfrn_xmit_packet
port_ar_trials
port_rcv_rn_error
port_rcv_rn_pkt
port_rcv_switch_relay_rn_error
port_xmit_rn_pkt
|
Port HBF Counters
|
rx_pkt_forwarding_ar
rx_pkt_forwarding_ar_sg[0-2]
rx_pkt_forwarding_hbf
rx_pkt_forwarding_hbf_sg[0-2]
rx_pkt_forwarding_static
rx_pkt_hbf_fallback_local
rx_pkt_hbf_fallback_remote
|
Fast Recovery Counters
|
consecutive_normal_credit_watchdog
consecutive_normal_eff_ber
consecutive_normal_raw_ber
consecutive_normal_sym_ber
counter_overflow_credit_watchdog
counter_overflow_eff_ber
counter_overflow_raw_ber
counter_overflow_sym_ber
last_value_[0-2]_credit_watchdog
last_value_[0-2]_eff_ber
last_value_[0-2]_raw_ber
last_value_[0-2]_sym_ber
max_value_credit_watchdog
max_value_eff_ber
max_value_raw_ber
max_value_sym_ber
min_value_credit_watchdog
min_value_eff_ber
min_value_raw_ber
min_value_sym_ber
num_errors_credit_watchdog
num_errors_eff_ber
num_errors_raw_ber
num_errors_sym_ber
num_normals_credit_watchdog
num_normals_eff_ber
num_normals_raw_ber
num_normals_sym_ber
num_warnings_credit_watchdog
num_warnings_eff_ber
num_warnings_raw_ber
num_warnings_sym_ber
|
Port Hierarchy
|
bus
device
function
m_asic
m_cage
m_label
m_port
m_slot_type
m_slot_value
m_split
m_type
|
Link Partner
|
link_partner_description
link_partner_lid
link_partner_node_guid
link_partner_port_num
|
Ports
|
fec_mode_active
link_speed_active
link_width_active
logical_state
phy_state
pi_fec_mode_active
pi_link_speed_active
pi_link_width_active
|
Performance Histogram Info
|
cap_cell_size
cap_hist_bin_size
cap_max_port_hist_id
cap_max_sample_time
|
Performance Histogram Buffer Control
|
performance_histogram_buffer_control_bin_size_egress[0-15]
performance_histogram_buffer_control_bin_size_ingress[0-15]
performance_histogram_buffer_control_hist_min_value_egress[0-15]
performance_histogram_buffer_control_hist_min_value_ingress[0-15]
performance_histogram_buffer_control_histogram_type_egress[0-15]
performance_histogram_buffer_control_histogram_type_ingress[0-15]
performance_histogram_buffer_control_mode_egress[0-15]
performance_histogram_buffer_control_mode_ingress[0-15]
performance_histogram_buffer_control_sample_time_egress[0-15]
performance_histogram_buffer_control_sample_time_ingress[0-15]
|
Performance Histogram Buffer Data
|
performance_histogram_buffer_data_bin_high[0-9]_egress[0-15]
performance_histogram_buffer_data_bin_high[0-9]_ingress[0-15]
performance_histogram_buffer_data_bin_low[0-9]_egress[0-15]
performance_histogram_buffer_data_bin_low[0-9]_ingress[0-15]
performance_histogram_buffer_data_histogram_type_egress[0-15]
performance_histogram_buffer_data_histogram_type_ingress[0-15]
performance_histogram_buffer_data_max_sampled_egress[0-15]
performance_histogram_buffer_data_max_sampled_ingress[0-15]
performance_histogram_buffer_data_min_sampled_egress[0-15]
performance_histogram_buffer_data_min_sampled_ingress[0-15]
|
Calculated Info
|
NormalizedXW
Normalized_CBW
Normalized_XmitData
infiniband_CBW