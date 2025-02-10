NVIDIA UFM Telemetry Documentation v1.20.1
NVIDIA Docs Hub Homepage  NVIDIA Networking  Networking Software  Management Software  NVIDIA UFM Telemetry Documentation v1.20.1  Bug Fixes in This Release

Bug Fixes in This Release

Ref. # 

Description 

4172677

Description: Resolved issue with telemetry slow-down.

Keywords: Telemetry, Slow-Down

Discovered in Release: 1.19.15

4184195

Description : Resolved the issue with XDR update configuration for UFM integration.

Keywords: XDR

Discovered in Release : 1.19.0

4188651

Description : Telemetry causes segfault when restarting UFM

Keywords: segfault, XDR

Discovered in Release : 1.19.0

4174274

Description : Recurring gNMI Telemetry faults on UFMs

Keywords: segfault, parallel access to EP

Discovered in Release : 1.19.0

4161921

Description : management traffic - VL15 is not exposed

Keywords: VL15

Discovered in Release : 1.19.0
© Copyright 2025, NVIDIA. Last updated on Feb 10, 2025
content here