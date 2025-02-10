Bug Fixes in This Release
Ref. #
Description
4172677
Description: Resolved issue with telemetry slow-down.
Keywords: Telemetry, Slow-Down
Discovered in Release: 1.19.15
4184195
Description : Resolved the issue with XDR update configuration for UFM integration.
Keywords: XDR
Discovered in Release : 1.19.0
4188651
Description : Telemetry causes segfault when restarting UFM
Keywords: segfault, XDR
Discovered in Release : 1.19.0
4174274
Description : Recurring gNMI Telemetry faults on UFMs
Keywords: segfault, parallel access to EP
Discovered in Release : 1.19.0
4161921
Description : management traffic - VL15 is not exposed
Keywords: VL15
Discovered in Release : 1.19.0