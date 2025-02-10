Switch Info
The following table lists the supported register names by telemetry, along with their respective field lists.
Register Name
Field List
temp_fields
node_guid
sensor_index
mtmp_sensor_name
temperature
max_temperature
power_fields
node_guid
sensor_index
mvcr_sensor_name
voltage
current
feed_managed
voltage_managed
power_managed
current_managed
capacity_managed
total_power_managed_fields
node_guid
total_power_managed
power_supplies_fields
node_guid
psu_idx
ac_status
dc_status
alert_psu
present_psu
fan_psu
temp_psu
power_consumption
power_cap
snp
serial_number_psu
managed_power_supplies_fields
node_guid
psu_idx
power_managed_sup
voltage_managed_sup
current_managed_sup
module_desc_managed_sup
sensor_managed_sup
status_managed_sup
fan_fields
node_guid
sensor_index
fan_speed
fan_speed_f[1-2]_managed
general_fields
node_guid
serial_number
part_number
revision
product_name
random_fdb_cap
linear_fdb_cap
linear_fdb_top
mcast_fdb_cap
optimized_slvl_mapping
port_state_change
life_time_value
def_mcast_not_pri_port
def_mcast_pri_port
def_port
part_enf_cap
lids_per_port
mcast_fdb_top
filter_raw_outb_cap
filter_raw_inb_cap
outb_enf_cap
inb_enf_cap
enp0