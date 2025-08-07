Ports Counters Info
The table below lists the names of Registers/Pages supported by telemetry, along with their respective field lists.
Register / Page Name
Field List
SLRIP
ffe_tap[0-8]_ib[0-3]_lane[0-3]
ffe_tap_en_ib[0-3]_lane[0-3]
mixer_offset[0-1]_ib[0-3]_lane[0-3]
saved[0-1]_mixer_offset0_ib[0-3]_lane[0-3]
saved[0-1]_sel_enc0_ib[0-3]_lane[0-3]
sel_enc[0-2]_ib[0-3]_lane[0-3]
slrip_status_lane[0-3]
SLRP
crnt_bgn_offset_n[0-1]_lane[0-3]
crnt_bgn_offset_p[0-1]_lane[0-3]
dp_sel_lane[0-3]
gctrl_bin_bgn[0-1]_n_lane[0-3]
gctrl_bin_bgn[0-1]_p_lane[0-3]
mixer_offset_down_lane[0-3]
mixer_offset_eye_scan_lane[0-3]
mixer_offset_up_lane[0-3]
sel_amp_mixer_biasgen_down_lane[0-3]
sel_amp_mixer_biasgen_eo_lane[0-3]
sel_amp_mixer_biasgen_mid_lane[0-3]
sel_amp_mixer_biasgen_up_lane[0-3]
sel_bias2ctle_lane[0-3]
sel_bias_en_[0-6]_lane[0-3]
sel_digital_gctrl_lane[0-3]
sel_enc_lane[0-3]
sel_gctrln_en_[0-6]_lane[0-3]
sel_gctrlp_en_[0-6]_lane[0-3]
sel_ref_in_mixer_biasgen_down_lane[0-3]
sel_ref_in_mixer_biasgen_eo_lane[0-3]
sel_ref_in_mixer_biasgen_mid_lane[0-3]
sel_ref_in_mixer_biasgen_up_lane[0-3]
sel_ref_out_mixer_biasgen_down_lane[0-3]
sel_ref_out_mixer_biasgen_eo_lane[0-3]
sel_ref_out_mixer_biasgen_mid_lane[0-3]
sel_ref_out_mixer_biasgen_up_lane[0-3]
selgc_ref_op[0-1]_alev_ctle_lane[0-3]
SLRG
Lane[0-3]Grade
dn_eye_grade_lane[0-3]
fom_ext_conf_cap_lane[0-3]
fom_ext_conf_lane[0-3]
fom_measurment_lane[0-3]
fom_mode_lane[0-3]
grade_lane_speed_lane[0-3]
grade_version_lane[0-3]
height_eo_neg_low_lane[0-3]
height_eo_neg_mid_lane[0-3]
height_eo_neg_up_lane[0-3]
height_eo_pos_low_lane[0-3]
height_eo_pos_mid_lane[0-3]
height_eo_pos_up_lane[0-3]
initial_fom_lane[0-3]
last_fom_lane[0-3]
lower_eye_lane[0-3]
mid_eye_grade_lane[0-3]
mid_eye_lane[0-3]
nblks_max_lane[0-3]
nerrs_min_lane[0-3]
phase_eo_neg_low_lane[0-3]
phase_eo_neg_mid_lane[0-3]
phase_eo_neg_up_lane[0-3]
phase_eo_pos_low_lane[0-3]
phase_eo_pos_mid_lane[0-3]
phase_eo_pos_up_lane[0-3]
up_eye_grade_lane[0-3]
upper_eye_lane[0-3]
PTYS
data_rate_oper
PPHCR
active_hist_type
bin_range_[0-15]_high_val
bin_range_[0-15]_low_val
bin_range_write_mask
hist_max_measurement
hist_min_measurement
hist_type
num_of_bins
pphcr_local_port
pphcr_pnat
we
SLSIR
ae_state_lane[0-3]
cal_abort_cnt_lane[0-3]
cal_done_cnt_lane[0-3]
cdr_abort_cnt_lane[0-3]
cdr_done_cnt_lane[0-3]
cdr_error_lane[0-3]
eom_abort_cnt_lane[0-3]
eom_done_cnt_lane[0-3]
eq_abort_cnt_lane[0-3]
eq_done_cnt_lane[0-3]
feq_adc_overload_lane[0-3]
imem_chksm_error_lane[0-3]
nop_dsovf_error_lane[0-3]
nop_dsunf_error_lane[0-3]
nop_rsovf_error_lane[0-3]
nop_rsunf_error_lane[0-3]
peq_adc_overload_lane[0-3]
rd_iter_cnt_lane[0-3]
rx_cal_ugl_state_lane[0-3]
rx_eom_ugl_state_lane[0-3]
rx_eq_ugl_state_lane[0-3]
rx_init_abort_cnt_lane[0-3]
rx_init_done_cnt_lane[0-3]
rx_ugl_state_lane[0-3]
sd_hits_cnt_lane[0-3]
sd_iter_cnt_lane[0-3]
tx_ugl_state_lane[0-3]
SLTP
alev_minus_bfm2_lane[0-3]
alev_plus_bfm2_lane[0-3]
blev_lane[0-3]
lower_eye_amp_lane[0-3]
main_tap_lane[0-3]
middle_eye_amp_lane[0-3]
ob_alev_out_lane[0-3]
ob_amp_lane[0-3]
ob_m2lp_lane[0-3]
obnlev_lane[0-3]
obplev_lane[0-3]
post_tap_lane[0-3]
pre_2_tap_lane[0-3]
pre_tap_lane[0-3]
regn_bfm1p_lane[0-3]
regp_bfm1n_lane[0-3]
sltp[5,16]_ob_bad_stat_lane[0-3]
sltp_status_lane[0-3]
tap[0-11]_lane[0-3]
tx_alev_lane[0-3]
upper_eye_amp_lane[0-3]
PMDR
clp_[1,4]x
cluster_rx_lane[0-3]
cluster_tx_lane[0-3]
gb_dp_num
gb_valid
gearbox_die_num
label_port_query
lane_map_vl[0-31]
lbp_query_msb
local_port_query
lp_msb
lp_query_msb
mcm_tile_num
mcm_tile_valid
module_lane_mask
ph_cluster_rx_cnt
ph_cluster_tx_cnt
ph_rx_msb_lane[0-3]
ph_tx_msb_lane[0-3]
physical_rx_cluster
physical_rx_lane[0-3]
physical_tx_cluster
physical_tx_lane[0-3]
plane_ind
pll_cnt_rx
pll_cnt_tx
pll_index_rx
pmdr_cluster
pmdr_ib_port
pmdr_local_port
pmdr_module
pmdr_pll_index
pmdr_pnat
pmdr_pport
pmdr_status
pmdr_swid
pmdr_version
pmdr_vl_num
pport_msb
scc_hs_lanes
scc_valid
slot_index
split
tile_cluster
tile_pport
tile_pport_msb
usr_sd_4x_rx
usr_sd_4x_tx
PPLL
ae_pll[0-3]
analog_var_pll[0-3]
bg_trim
bg_trim_pll[0-24]
bg_trim_valid
bg_trim_valid_pll[0-24]
cal_abort
cal_abort_sticky
cal_done
cal_en
cal_error_counter
cal_internal_state
cal_main_state
cal_valid_sticky
clear_cause_pll[0-3]
clock_valid_pll[0-3]
cvb_trim
cvb_trim_pll[0-24]
cvb_trim_valid
cvb_trim_valid_pll[0-24]
dco_coarse
dco_coarse_bin
dlf2_phlock_det_status_sticky_pll[0-24]
fctrl_measure_pll[0-3]
high_var_pll[0-3]
lma_rcal_code
lma_rcal_tx_n_code
lma_rcal_tx_p_code
lock_clk_val_cause_pll[0-3]
lock_lost_counter_pll[0-3]
lock_pll[0-3]
lock_pulse_pll[0-3]
lock_status_pll[0-3]
lockdet_cnt_based_lock
lockdet_cnt_based_lock_pll[0-24]
lockdet_err_cnt_active_lock
lockdet_err_cnt_active_lock_pll[0-24]
lockdet_err_cnt_locked_sticky
lockdet_err_cnt_locked_sticky_pll[0-24]
lockdet_err_cnt_unlocked_sticky
lockdet_err_cnt_unlocked_sticky_pll[0-24]
lockdet_err_measure_done
lockdet_err_measure_done_pll[0-24]
lockdet_err_state
lockdet_err_state_pll[0-24]
lockdet_error_count_pll[0-24]
lockdet_mode_retimer_pll[0-24]
lokcdet_error_count
low_var_pll[0-3]
mid_var_pll[0-3]
num_plls_[5,7,16]nm
pll_lockdet_state
pll_pwrup_pll[0-3]
pll_speed_pll[0-3]
pll_ugl_state
plllock_clk_val_pll[0-3]
pwr_up_state
rcal_done_valid_sticky
rcal_fsm_done
rcal_tx_n_valid_sticky
rcal_tx_p_valid_sticky
speedo
speedo_valid
speedo_valid_pll[0-24]
SLLM
ber_mon_exp_lane[0-3]
ber_mon_lane[0-3]
ber_mon_mantissa_lane[0-3]
ctle_peq_cnt_lane[0-3]
ctle_peq_en_lane[0-3]
dffe_peq_en_lane[0-3]
dffe_peq_scout_skip_lane[0-3]
ib[1,3]_max_lm_90_tries_lane[0-3]
lm_active_lane[0-3]
lm_clk90_fl_err_acc_lane[0-3]
lm_clk90_fl_err_max_lane[0-3]
lm_counter_dn_lane[0-3]
lm_counter_mid_lane[0-3]
lm_counter_up_lane[0-3]
lm_en_lane[0-3]
lm_was_active_lane[0-3]
peq_adc_vref_step_lane[0-3]
peq_dffe_delay_lane[0-3]
peq_dffe_iters_lane[0-3]
peq_f1_adapt_skip_lane[0-3]
peq_train_mode_lane[0-3]
peq_tsense_en_lane[0-3]
peq_vref_iters_lane[0-3]
pib_gw_lock_lane[0-3]
vref_peq_en_lane[0-3]
PHY BER Params
alarm_th_eff_ber
alarm_th_raw_ber
alarm_th_sym_ber
normal_th_eff_ber
normal_th_raw_ber
normal_th_sym_ber
port_type_eff_ber
port_type_raw_ber
port_type_sym_ber
rs_fec_group_eff_ber
rs_fec_group_raw_ber
rs_fec_group_sym_ber
sampling_rate_eff_ber
sampling_rate_raw_ber
sampling_rate_sym_ber
time_window_eff_ber
time_window_raw_ber
time_window_sym_ber
warning_th_eff_ber
warning_th_raw_ber
warning_th_sym_ber
MRCS
max_delta_freq_[0-1]
max_freq_[0-1]
measured_freq_[0-1]
min_freq_[0-1]
PEMI Module Samples
pemi_dp_st_lane[0-7]
pemi_module_st
pemi_rx_power_lane[0-7]
pemi_temperature
pemi_tx_bias_lane[0-7]
pemi_tx_power_lane[0-7]
pemi_voltage
PEMI SNR Samples
snr_host_lane[0-7]
snr_media_lane[0-7]
PEMI Laser Samples
laser_age
laser_frequency_error_lane[0-7]
laser_temperature_lane[0-7]
tec_current
PEMI Pam4 Samples
pam4_level_transition_host_lane[0-7]
pam4_level_transition_media_lane[0-7]
PEMI Pre FEC BER Samples
pre_fec_ber_avg_host
pre_fec_ber_avg_media
pre_fec_ber_max_host
pre_fec_ber_max_media
pre_fec_ber_min_host
pre_fec_ber_min_media
pre_fec_ber_val_host
pre_fec_ber_val_media
PEMI Pre FEC BER Properties
pre_fec_ber_avg_high_host_alarm
pre_fec_ber_avg_high_host_warning
pre_fec_ber_avg_high_media_alarm
pre_fec_ber_avg_high_media_warning
pre_fec_ber_cap
pre_fec_ber_max_high_host_alarm
pre_fec_ber_max_high_host_warning
pre_fec_ber_max_high_media_alarm
pre_fec_ber_max_high_media_warning
pre_fec_ber_min_high_host_alarm
pre_fec_ber_min_high_host_warning
pre_fec_ber_min_high_media_alarm
pre_fec_ber_min_high_media_warning
PEMI Ferc Samples
ferc_avg_host
ferc_avg_media
ferc_max_host
ferc_max_media
ferc_min_host
ferc_min_media
ferc_val_host
ferc_val_media
PHY Counters
link_down_events
PHY Statistics
conf_level_raw_ber
eff_ber
effective_ber_coef
effective_ber_magnitude
phy_corrected_bits
phy_effective_errors
phy_raw_errors_lane[0-3]
phy_received_bits
phy_symbol_errors
raw_ber
raw_ber_coef
raw_ber_coef_lane[0-3]
raw_ber_lane[0-3]
raw_ber_magnitude
raw_ber_magnitude_lane[0-3]
symbol_ber
symbol_ber_coef
symbol_ber_magnitude
time_since_last_clear
PHY InfiniBand General Counters
dqs2llu_xmit_wait_arb_global
general_receive_discard_external_contain
general_transmit_discard_external_contain
grxb_fecn_mark
port_rcv_data_qword
port_receive_poison
port_sw_hoq_lifetime_limit_discards
port_xmit_data_qword
port_xmit_ebp
rq_general_error
Histograms
eeber
fc_zero_hist
hist[0-15]
Troubleshoot
group_opcode
status_message
status_opcode
user_feedback_data
user_feedback_index
Operation Info
cable_link_speed_cap
cable_link_width_cap
cable_proto_cap_ext
core_to_phy_link_proto_enabled
core_to_phy_link_width_enabled
core_to_phy_state
eth_100g_fec_support
eth_25g_50g_fec_support
eth_an_fsm_state
eth_an_link_enabled
fec_mode_request
ib_phy_fsm_state
linkup_retry_iterations
loopback_mode
neg_mode_active
nlpn_fsm_state
ops_fec_mode_active
pd_fsm_state
pd_link_enabled
pddr_link_speed_active
pddr_link_width_active
phy_hst_fsm_state
phy_hst_link_enabled
phy_manager_link_proto_enabled
phy_manager_link_width_enabled
phy_mngr_fsm_state
profile_fec_in_use
proto_active
psi_fsm_state
retran_mode_active
retran_mode_request
Link Down Info
cons_eff_norm_ber
cons_raw_norm_ber
cons_symbol_norm_ber
down_blame
e2e_reason_opcode
last_eff_ber
last_eff_ber_coef
last_eff_ber_magnitude
last_raw_ber
last_raw_ber_coef
last_raw_ber_magnitude
last_symbol_ber
last_symbol_ber_coef
last_symbol_ber_magnitude
local_reason_opcode
max_eff_ber
max_eff_ber_coef
max_eff_ber_magnitude
max_est_eff_ber
max_est_eff_ber_coef
max_est_eff_ber_magnitude
max_raw_ber
max_raw_ber_coef
max_raw_ber_magnitude
max_symbol_ber
max_symbol_ber_coef
max_symbol_ber_magnitude
mean_est_eff_ber
mean_est_eff_ber_coef
mean_est_eff_ber_magnitude
min_eff_ber
min_eff_ber_coef
min_eff_ber_magnitude
min_est_eff_ber
min_est_eff_ber_coef
min_est_eff_ber_magnitude
min_raw_ber
min_raw_ber_coef
min_raw_ber_magnitude
min_symbol_ber
min_symbol_ber_coef
min_symbol_ber_magnitude
num_of_eff_ber_alarms
num_of_est_eff_ber_alarms
num_of_est_eff_ber_warnings
num_of_raw_ber_alarms
num_of_symbol_ber_alarms
remote_reason_opcode
time_to_link_down_to_disable
time_to_link_down_to_rx_loss
ts1_opcode
Link Up Info
fast_link_up_status
lt_cnt
time_logical_init_to_active
time_of_module_conf_done_down
time_of_module_conf_done_up
time_to_link_up
time_to_link_up_disable_to_pd
time_to_link_up_disable_to_sd
time_to_link_up_phy_up_to_active
time_to_link_up_sd_to_phy_up
up_reason_drv
up_reason_mng
up_reason_pwr
PLR
plr_codes_loss
plr_rcv_code_err
plr_rcv_codes
plr_rcv_uncorrectable_code
plr_sync_events
plr_time_since_last_clear
plr_xmit_codes
plr_xmit_retry_codes
plr_xmit_retry_events
plr_xmit_retry_events_within_t_sec_max
Port VL
PortRcvDataSLExt[0-15]
PortRcvDataVLExt[0-15]
PortRcvPktVLExt[0-15]
PortVLXmitFlowCtlUpdateErrors[0-15]
PortXmitDataSLExt[0-15]
PortXmitDataVLExt[0-15]
PortXmitPktVLExt[0-15]
PortXmitWaitVLExt[0-15]
Congestion Control
PortVLXmitTimeCongExt[0-15]
MLNX Counters Page0
rq_num_dup
rq_num_lae
rq_num_leeoe
rq_num_lle
rq_num_lpe
rq_num_lqpoe
rq_num_mce
rq_num_oos
rq_num_rae
rq_num_retrans_rsync
rq_num_rire
rq_num_roe
rq_num_wrfe
sq_num_bre
sq_num_ldb_drops
sq_num_leeoe
sq_num_lle
sq_num_lpe
sq_num_lqpoe
sq_num_mwbe
sq_num_oos
sq_num_rabrte
sq_num_rae
sq_num_retrans_rsync
sq_num_rire
sq_num_rnr
sq_num_roe
sq_num_rree
sq_num_to
sq_num_tree
sq_num_wrfe
MLNX Counters Page1
max_cnak_fifo_size
maximum_dcrs
minimum_dcrs
rq_close_non_gb_gc
rq_curr_gb_connect
rq_curr_gb_reconnect
rq_dcr_inhale_events
rq_gb_trap_cnak
rq_not_gb_connect
rq_not_gb_reconnect
rq_num_cnak_sent
rq_num_dc_cacks
rq_num_no_dcrs
rq_num_sig_err
rq_open_gb
rq_open_gb_cnak
rq_state_active_gb
rq_state_avail_dcrs
rq_state_dcr_lifo_size
sq_cnak_drop
sq_num_cnak
sq_num_dc_cacks
sq_num_sig_err
sq_reconnect
sq_reconnect_ack
sq_reconnect_ack_bad
MLNX Counters Page255
dc_has_max_used_entries_in_line
dc_hash_curr_used_lines
num_cqovf
num_eqovf
rq_close_gb_gc
rq_cwc_ghost_discard_connect
rq_cwc_ghost_discard_reconnect
rq_cwc_reconnect_probable_current_connection
rq_cwc_reconnect_stale_connection
rq_cwc_uncertainty_discard
rq_next_gb_connect
rq_next_gb_reconnect
rq_num_dc_cacks_collision
rq_num_dc_cacks_full_hash
rq_psn_close_gb
rq_psn_close_gb_cwc
sq_num_ds_ex_pi_retry
Sharp PM Counters
ack_packet_sent
aeth_syndrome_ack_packet
hba_multi_packet_message_dropped_bytes
hba_multi_packet_message_dropped_pkts
hba_received_bytes
hba_received_pkts
hba_sent_ack_bytes
hba_sent_ack_packets
hba_sharp_lookup
oos_nack_rcv
packet_discard_sharp
packet_discard_transport
packet_sent
rcds_send_bytes
rcds_sent_packets
retry_packet_sent
rnr_event
rnr_nack_rcv
timeout_event
General Info
build_id
device_hw_rev
device_id
device_technology
fw_date_dmy
fw_hour
fw_ini_ver
fw_version
hw_uptime
psid
sw_version
Device Temperature
dev_temperature
Port Counters
excessive_buffer_errors
link_down_counter
link_error_recovery_counter
local_link_integrity_errors
port_rcv_constraint_errors
port_rcv_data
port_rcv_errors
port_rcv_pkts
port_rcv_remote_physical_errors
port_rcv_switch_relay_errors
port_xmit_constraint_errors
port_xmit_data
port_xmit_discard
port_xmit_pkts
port_xmit_wait
symbol_error_counter
vl15_dropped
Port Counters Extended
ExcessiveBufferOverrunErrorsExtended
LinkDownedCounterExtended
LinkErrorRecoveryCounterExtended
LocalLinkIntegrityErrorsExtended
PortMultiCastRcvPktsExtended
PortMultiCastXmitPktsExtended
PortRcvConstraintErrorsExtended
PortRcvDataExtended
PortRcvErrorsExtended
PortRcvPktsExtended
PortRcvRemotePhysicalErrorsExtended
PortRcvSwitchRelayErrorsExtended
PortUniCastRcvPktsExtended
PortUniCastXmitPktsExtended
PortXmitConstraintErrorsExtended
PortXmitDataExtended
PortXmitDiscardsExtended
PortXmitPktsExtended
PortXmitWaitExtended
QP1DroppedExtended
SymbolErrorCounterExtended
VL15DroppedExtended
Extended Speeds Counters
ErrorDetectionCounterLane.[0-11]
FECCorrectableBlockCountrLane.[0-11]
FECCorrectedSymbolCounterLane.[0-11]
FECUncorrectableBlockCounterLane.[0-11]
PortFECCorrectableBlockCounter
PortFECCorrectedSymbolCounter
PortFECUncorrectableBlockCounter
RetransmissionPerSec
SyncHeaderErrorCounter
UnknownBlockCounter
LLR Statistics
MaxRetransmissionRate
Port Rcv Error Details
PortBufferOverrunErrors
PortDLIDMappingErrors
PortLocalPhysicalErrors
PortLoopingErrors
PortMalformedPacketErrors
PortVLMappingErrors
Port Xmit Discard Details
PortInactiveDiscards
PortNeighborMTUDiscards
PortSwHOQLifetimeLimitDiscards
PortSwLifetimeLimitDiscards
Port RN Counters
pfrn_received_error
pfrn_received_packet
pfrn_start_packet
pfrn_xmit_packet
port_ar_trials
port_rcv_rn_error
port_rcv_rn_pkt
port_rcv_switch_relay_rn_error
port_xmit_rn_pkt
Port HBF Counters
rx_pkt_forwarding_ar
rx_pkt_forwarding_ar_sg[0-2]
rx_pkt_forwarding_hbf
rx_pkt_forwarding_hbf_sg[0-2]
rx_pkt_forwarding_static
rx_pkt_hbf_fallback_local
rx_pkt_hbf_fallback_remote
Fast Recovery Counters
consecutive_normal_credit_watchdog
consecutive_normal_eff_ber
consecutive_normal_raw_ber
consecutive_normal_sym_ber
counter_overflow_credit_watchdog
counter_overflow_eff_ber
counter_overflow_raw_ber
counter_overflow_sym_ber
last_value_[0-2]_credit_watchdog
last_value_[0-2]_eff_ber
last_value_[0-2]_raw_ber
last_value_[0-2]_sym_ber
max_value_credit_watchdog
max_value_eff_ber
max_value_raw_ber
max_value_sym_ber
min_value_credit_watchdog
min_value_eff_ber
min_value_raw_ber
min_value_sym_ber
num_errors_credit_watchdog
num_errors_eff_ber
num_errors_raw_ber
num_errors_sym_ber
num_normals_credit_watchdog
num_normals_eff_ber
num_normals_raw_ber
num_normals_sym_ber
num_warnings_credit_watchdog
num_warnings_eff_ber
num_warnings_raw_ber
num_warnings_sym_ber
Recovery Policy Type Counters
last_result_[0-7]
last_time_spent_[0-7]
rp_time_since_last_recovery
total_success_[0-7]
total_time_spent_[0-7]
total_tries_[0-7]
Recovery Policy Type Config
draining_timeout_[0-7]
link_down_timeout_[0-7]
recovery_type_capability_[0-7]
recovery_type_en_[0-7]
PPCNT Recovery Counters
host_logical_recovery_count
host_logical_succesful_recovery_count
host_serdes_feq_recovery_count
host_serdes_feq_succesful_recovery_count
intentional_link_down_events
module_datapath_full_toggle_recovery_count
module_datapath_full_toggle_succesful_recovery_count
module_tx_disable_recovery_count
module_tx_disable_succesful_recovery_count
successful_recovery_events
time_in_last_host_logical_recovery
time_in_last_host_serdes_feq_recovery
time_in_last_module_datapath_full_toggle_recovery
time_in_last_module_tx_disable_recovery
time_since_last_recovery
total_time_in_host_logical_recovery
total_time_in_host_serdes_feq_recovery
total_time_in_module_datapath_full_toggle_recovery
total_time_in_module_tx_disable_recovery
unintentional_link_down_events
Port General Counters
contain_n_drain_rcv_discards
contain_n_drain_xmit_discards
rx_icrc_error
tx_parity_error
Port Hierarchy
bus
device
function
m_asic
m_asic_name
m_board_type
m_cage
m_chassis_slot_index
m_cpu_node_number
m_device_num_on_cpu_node
m_extended_label
m_is_cage_manager
m_label
m_num_of_planes
m_port
m_slot_type
m_slot_value
m_split
m_topology_id
m_tray_index
m_type
Link Partner
link_partner_description
link_partner_lid
link_partner_node_guid
link_partner_port_num
Ports
fec_mode_active
link_speed_active
link_speed_enabled
link_speed_supported
link_width_active
logical_state
nmx_admin_state
phy_state
pi_fec_mode_active
pi_link_speed_active
pi_link_width_active
port_recovered
smp_disable
Calculated Info
NormalizedXW
Normalized_CBW
Normalized_XmitData
infiniband_CBW
Mad Statistics
recv_time_port_counters
recv_time_port_counters_extended
recv_time_port_extended_speeds
recv_time_port_extended_speeds_rsfec
recv_time_port_llr_statistics
recv_time_port_rcv_errors_details
recv_time_port_xmit_discard_details
roundtrip_time_port_counters_extended
send_time_port_counters_extended
Performance Histogram Info
cap_cell_size
cap_hist_bin_size
cap_max_port_hist_id
cap_max_sample_time
Performance Histogram Buffer Control
performance_histogram_buffer_control_bin_size_egress[0-15]
performance_histogram_buffer_control_bin_size_ingress[0-15]
performance_histogram_buffer_control_hist_min_value_egress[0-15]
performance_histogram_buffer_control_hist_min_value_ingress[0-15]
performance_histogram_buffer_control_histogram_type_egress[0-15]
performance_histogram_buffer_control_histogram_type_ingress[0-15]
performance_histogram_buffer_control_mode_egress[0-15]
performance_histogram_buffer_control_mode_ingress[0-15]
performance_histogram_buffer_control_sample_time_egress[0-15]
performance_histogram_buffer_control_sample_time_ingress[0-15]
Performance Histogram Buffer Data
performance_histogram_buffer_data_bin_high[0-9]_egress[0-15]
performance_histogram_buffer_data_bin_high[0-9]_ingress[0-15]
performance_histogram_buffer_data_bin_low[0-9]_egress[0-15]
performance_histogram_buffer_data_bin_low[0-9]_ingress[0-15]
performance_histogram_buffer_data_histogram_type_egress[0-15]
performance_histogram_buffer_data_histogram_type_ingress[0-15]
performance_histogram_buffer_data_max_sampled_egress[0-15]
performance_histogram_buffer_data_max_sampled_ingress[0-15]
performance_histogram_buffer_data_min_sampled_egress[0-15]
performance_histogram_buffer_data_min_sampled_ingress[0-15]