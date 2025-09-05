NVLink Info
The table below lists the supported register names by telemetry, along with their corresponding field lists.
Register Name
Field List
nvl_class_port_info_fields
node_guid
CapMsk
ClassVersion
BaseVersion
RespTimeValue
RedirectGID
RedirectFL
RedirectSL
RedirectTC
RedirectPKey
RedirectLID
RedirectQP
RedirectQKey
TrapGID
TrapFL
TrapSL
TrapTC
TrapPKey
TrapLID
TrapQP
TrapHL
TrapQKey
CapMsk2
nvl_hbf_config_fields
node_guid
port_num
hash_type
packet_hash_bitmask
seed
fields_enable
nvl_reduction_port_info_fields
node_guid
port_num
port_direction_is_up
exclude_include_self
nvl_reduction_config_mlid_fields
node_guid
port_num
mlid[0-7]
nvl_reduction_info_fields
node_guid
reduction_FDB_Cap
hbf_group_cap
reduction_fdb_top
num_of_up_ports
num_of_down_ports
mcto_timer
penalty_box_change_trap_disable
nvl_cdrain_info_fields
node_guid
port_guid
port_num
di_ingress_port_state
di_egress_port_state
nvl_cdrain_port_state_fields
node_guid
port_guid
port_num
dps_ingress_port_state
dps_egress_port_state
nvl_reduction_counters_fields
node_guid
port_guid
port_num
block
lean_pipe_select
mlid
incoming_good_mc_read_req_pkt
incoming_good_mc_read_req_data
incoming_good_mc_write_req_pkt
incoming_good_mc_write_req_data
incoming_good_mc_read_resp_pkt
incoming_good_mc_read_resp_data
incoming_good_mc_write_resp_pkt
incoming_good_mc_write_resp_data
generated_mc_read_resp_pkt
generated_mc_read_resp_data
generated_mc_write_resp_pkt
generated_mc_write_resp_data
dropped_pkt
trapped_pkt
nvl_reduction_errors
nvl_reduction_penalty_box_errors
port_nvr_local_alm_id_allocations
port_nvr_global_alm_id_allocations
nvl_reduction_rounding_fields
node_guid
native_8_bit
mixed_8_bit
native_16_bit
mixed_16_bit
deterministic_mode