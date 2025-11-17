NVLink Info
The table below lists the supported register names by telemetry, along with their corresponding field lists.
Register Name
Field List
nvl_class_port_info_fields
node_guid
CapMskClassVersionBaseVersionRespTimeValueRedirectGIDRedirectFLRedirectSLRedirectTCRedirectPKeyRedirectLIDRedirectQPRedirectQKeyTrapGIDTrapFLTrapSLTrapTCTrapPKeyTrapLIDTrapQPTrapHLTrapQKeyCapMsk2
nvl_hbf_config_fields
node_guid
port_numhash_typepacket_hash_bitmaskseedfields_enable
nvl_reduction_port_info_fields
node_guid
port_numport_direction_is_upexclude_include_self
nvl_reduction_config_mlid_fields
node_guid
port_nummlid[0-7]
nvl_reduction_info_fields
node_guid
reduction_FDB_Caphbf_group_capreduction_fdb_topnum_of_up_portsnum_of_down_portsmcto_timerpenalty_box_change_trap_disable
nvl_cdrain_info_fields
node_guid
port_guidport_numdi_ingress_port_statedi_egress_port_state
nvl_cdrain_port_state_fields
node_guid
port_guidport_numdps_ingress_port_statedps_egress_port_state
nvl_reduction_counters_fields
node_guid
port_guidport_numblocklean_pipe_selectmlidincoming_good_mc_read_req_pktincoming_good_mc_read_req_dataincoming_good_mc_write_req_pktincoming_good_mc_write_req_dataincoming_good_mc_read_resp_pktincoming_good_mc_read_resp_dataincoming_good_mc_write_resp_pktincoming_good_mc_write_resp_datagenerated_mc_read_resp_pktgenerated_mc_read_resp_datagenerated_mc_write_resp_pktgenerated_mc_write_resp_datadropped_pkttrapped_pktnvl_reduction_errorsnvl_reduction_penalty_box_errorsport_nvr_local_alm_id_allocationsport_nvr_global_alm_id_allocations
nvl_reduction_rounding_fields
node_guid
native_8_bitmixed_8_bitnative_16_bitmixed_16_bitdeterministic_mode