Bug Fixes in This Release

#4805011
Keywords: XDR, Aggregation, Planarized
Discovered in Release: v1.23.1
#4791171
Description: Resolved an issue where per-SLVL data was not collected during the first iteration.
Keywords: SLVL
Discovered in Release: v1.23.1
#4846672
Description: Fixed an issue with corrupted "Port_Name" field.
Keywords: Corrupted Data,
Discovered in Release: v1.23.1
#4812632
Description: Resolved an issue where failure to collect the Port state could cause a crash.
Keywords: Port state, Crash
Discovered in Release: v1.23.1
#4744400
Description: Resolved an issue where hostname updates were not reflected in the collected data.
keywords: Hostname, Restart required
Discovered in Release: v1.23.1
#4791143
Description: Resolved an issue that caused false notifications to be generated on primary telemetry.
keywords: Notification, Notify
Discovered in Release: v1.23.1