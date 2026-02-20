Bug Fixes in This Release

#4805011 Description: Resolved an issue where the LinkDownCounterExtended metric was intermittently oscillating on XDR fabrics.

Keywords: XDR, Aggregation, Planarized

Discovered in Release: v1.23.1

#4791171 Description: Resolved an issue where per-SLVL data was not collected during the first iteration.

Keywords: SLVL

Discovered in Release: v1.23.1

#4846672 Description: Fixed an issue with corrupted "Port_Name" field.

Keywords: Corrupted Data, Port_Name

Discovered in Release: v1.23.1

#4812632 Description: Resolved an issue where failure to collect the Port state could cause a crash.

Keywords: Port state, Crash

Discovered in Release: v1.23.1

#4744400 Description: Resolved an issue where hostname updates were not reflected in the collected data.

keywords: Hostname, Restart required

Discovered in Release: v1.23.1

#4791143 Description: Resolved an issue that caused false notifications to be generated on primary telemetry.

keywords: Notification, Notify