Ports Counters Info
The table below lists the names of Registers/Pages supported by telemetry, along with their respective field lists.
Register / Page Name
Field List
SLRIP
ffe_tap[0-8]_ib[0-3]_lane[0-3]
ffe_tap_en_ib[0-3]_lane[0-3]mixer_offset[0-1]_ib[0-3]_lane[0-3]saved[0-1]_mixer_offset0_ib[0-3]_lane[0-3]saved[0-1]_sel_enc0_ib[0-3]_lane[0-3]sel_enc[0-2]_ib[0-3]_lane[0-3]slrip_status_lane[0-3]
SLRP
crnt_bgn_offset_n[0-1]_lane[0-3]
crnt_bgn_offset_p[0-1]_lane[0-3]dp_sel_lane[0-3]gctrl_bin_bgn[0-1]_n_lane[0-3]gctrl_bin_bgn[0-1]_p_lane[0-3]mixer_offset_down_lane[0-3]mixer_offset_eye_scan_lane[0-3]mixer_offset_up_lane[0-3]sel_amp_mixer_biasgen_down_lane[0-3]sel_amp_mixer_biasgen_eo_lane[0-3]sel_amp_mixer_biasgen_mid_lane[0-3]sel_amp_mixer_biasgen_up_lane[0-3]sel_bias2ctle_lane[0-3]sel_bias_en_[0-6]_lane[0-3]sel_digital_gctrl_lane[0-3]sel_enc_lane[0-3]sel_gctrln_en_[0-6]_lane[0-3]sel_gctrlp_en_[0-6]_lane[0-3]sel_ref_in_mixer_biasgen_down_lane[0-3]sel_ref_in_mixer_biasgen_eo_lane[0-3]sel_ref_in_mixer_biasgen_mid_lane[0-3]sel_ref_in_mixer_biasgen_up_lane[0-3]sel_ref_out_mixer_biasgen_down_lane[0-3]sel_ref_out_mixer_biasgen_eo_lane[0-3]sel_ref_out_mixer_biasgen_mid_lane[0-3]sel_ref_out_mixer_biasgen_up_lane[0-3]selgc_ref_op[0-1]_alev_ctle_lane[0-3]
SLRG
Lane[0-3]Grade
dn_eye_grade_lane[0-3]fom_ext_conf_cap_lane[0-3]fom_ext_conf_lane[0-3]fom_measurment_lane[0-3]fom_mode_lane[0-3]grade_lane_speed_lane[0-3]grade_version_lane[0-3]height_eo_neg_low_lane[0-3]height_eo_neg_mid_lane[0-3]height_eo_neg_up_lane[0-3]height_eo_pos_low_lane[0-3]height_eo_pos_mid_lane[0-3]height_eo_pos_up_lane[0-3]initial_fom_lane[0-3]last_fom_lane[0-3]lower_eye_lane[0-3]mid_eye_grade_lane[0-3]mid_eye_lane[0-3]nblks_max_lane[0-3]nerrs_min_lane[0-3]phase_eo_neg_low_lane[0-3]phase_eo_neg_mid_lane[0-3]phase_eo_neg_up_lane[0-3]phase_eo_pos_low_lane[0-3]phase_eo_pos_mid_lane[0-3]phase_eo_pos_up_lane[0-3]up_eye_grade_lane[0-3]upper_eye_lane[0-3]
PTYS
data_rate_oper
PPHCR
active_hist_type
bin_range_[0-15]_high_valbin_range_[0-15]_low_valbin_range_write_maskhist_max_measurementhist_min_measurementhist_typenum_of_binspphcr_local_portpphcr_pnatwe
SLSIR
ae_state_lane[0-3]
cal_abort_cnt_lane[0-3]cal_done_cnt_lane[0-3]cdr_abort_cnt_lane[0-3]cdr_done_cnt_lane[0-3]cdr_error_lane[0-3]eom_abort_cnt_lane[0-3]eom_done_cnt_lane[0-3]eq_abort_cnt_lane[0-3]eq_done_cnt_lane[0-3]feq_adc_overload_lane[0-3]imem_chksm_error_lane[0-3]nop_dsovf_error_lane[0-3]nop_dsunf_error_lane[0-3]nop_rsovf_error_lane[0-3]nop_rsunf_error_lane[0-3]peq_adc_overload_lane[0-3]rd_iter_cnt_lane[0-3]rx_cal_ugl_state_lane[0-3]rx_eom_ugl_state_lane[0-3]rx_eq_ugl_state_lane[0-3]rx_init_abort_cnt_lane[0-3]rx_init_done_cnt_lane[0-3]rx_ugl_state_lane[0-3]sd_hits_cnt_lane[0-3]sd_iter_cnt_lane[0-3]tx_ugl_state_lane[0-3]
SLTP
alev_minus_bfm2_lane[0-3]
alev_plus_bfm2_lane[0-3]blev_lane[0-3]lower_eye_amp_lane[0-3]main_tap_lane[0-3]middle_eye_amp_lane[0-3]ob_alev_out_lane[0-3]ob_amp_lane[0-3]ob_m2lp_lane[0-3]obnlev_lane[0-3]obplev_lane[0-3]post_tap_lane[0-3]pre_2_tap_lane[0-3]pre_tap_lane[0-3]regn_bfm1p_lane[0-3]regp_bfm1n_lane[0-3]sltp[5,16]_ob_bad_stat_lane[0-3]sltp_status_lane[0-3]tap[0-11]_lane[0-3]tx_alev_lane[0-3]upper_eye_amp_lane[0-3]
PMDR
clp_[1,4]x
cluster_rx_lane[0-3]cluster_tx_lane[0-3]gb_dp_numgb_validgearbox_die_numlabel_port_querylane_map_vl[0-31]lbp_query_msblocal_port_querylp_msblp_query_msbmcm_tile_nummcm_tile_validmodule_lane_maskph_cluster_rx_cntph_cluster_tx_cntph_rx_msb_lane[0-3]ph_tx_msb_lane[0-3]physical_rx_clusterphysical_rx_lane[0-3]physical_tx_clusterphysical_tx_lane[0-3]plane_indpll_cnt_rxpll_cnt_txpll_index_rxpmdr_clusterpmdr_ib_portpmdr_local_portpmdr_modulepmdr_pll_indexpmdr_pnatpmdr_pportpmdr_statuspmdr_swidpmdr_versionpmdr_vl_numpport_msbscc_hs_lanesscc_validslot_indexsplittile_clustertile_pporttile_pport_msbusr_sd_4x_rxusr_sd_4x_tx
PPLL
ae_pll[0-3]
analog_var_pll[0-3]bg_trimbg_trim_pll[0-24]bg_trim_validbg_trim_valid_pll[0-24]cal_abortcal_abort_stickycal_donecal_encal_error_countercal_internal_statecal_main_statecal_valid_stickyclear_cause_pll[0-3]clock_valid_pll[0-3]cvb_trimcvb_trim_pll[0-24]cvb_trim_validcvb_trim_valid_pll[0-24]dco_coarsedco_coarse_bindlf2_phlock_det_status_sticky_pll[0-24]fctrl_measure_pll[0-3]high_var_pll[0-3]lma_rcal_codelma_rcal_tx_n_codelma_rcal_tx_p_codelock_clk_val_cause_pll[0-3]lock_lost_counter_pll[0-3]lock_pll[0-3]lock_pulse_pll[0-3]lock_status_pll[0-3]lockdet_cnt_based_locklockdet_cnt_based_lock_pll[0-24]lockdet_err_cnt_active_locklockdet_err_cnt_active_lock_pll[0-24]lockdet_err_cnt_locked_stickylockdet_err_cnt_locked_sticky_pll[0-24]lockdet_err_cnt_unlocked_stickylockdet_err_cnt_unlocked_sticky_pll[0-24]lockdet_err_measure_donelockdet_err_measure_done_pll[0-24]lockdet_err_statelockdet_err_state_pll[0-24]lockdet_error_count_pll[0-24]lockdet_mode_retimer_pll[0-24]lokcdet_error_countlow_var_pll[0-3]mid_var_pll[0-3]num_plls_[5,7,16]nmpll_lockdet_statepll_pwrup_pll[0-3]pll_speed_pll[0-3]pll_ugl_stateplllock_clk_val_pll[0-3]pwr_up_statercal_done_valid_stickyrcal_fsm_donercal_tx_n_valid_stickyrcal_tx_p_valid_stickyspeedospeedo_validspeedo_valid_pll[0-24]
SLLM
ber_mon_exp_lane[0-3]
ber_mon_lane[0-3]ber_mon_mantissa_lane[0-3]ctle_peq_cnt_lane[0-3]ctle_peq_en_lane[0-3]dffe_peq_en_lane[0-3]dffe_peq_scout_skip_lane[0-3]ib[1,3]_max_lm_90_tries_lane[0-3]lm_active_lane[0-3]lm_clk90_fl_err_acc_lane[0-3]lm_clk90_fl_err_max_lane[0-3]lm_counter_dn_lane[0-3]lm_counter_mid_lane[0-3]lm_counter_up_lane[0-3]lm_en_lane[0-3]lm_was_active_lane[0-3]peq_adc_vref_step_lane[0-3]peq_dffe_delay_lane[0-3]peq_dffe_iters_lane[0-3]peq_f1_adapt_skip_lane[0-3]peq_train_mode_lane[0-3]peq_tsense_en_lane[0-3]peq_vref_iters_lane[0-3]pib_gw_lock_lane[0-3]vref_peq_en_lane[0-3]
PHY BER Params
alarm_th_eff_ber
alarm_th_raw_beralarm_th_sym_bernormal_th_eff_bernormal_th_raw_bernormal_th_sym_berport_type_eff_berport_type_raw_berport_type_sym_berrs_fec_group_eff_berrs_fec_group_raw_berrs_fec_group_sym_bersampling_rate_eff_bersampling_rate_raw_bersampling_rate_sym_bertime_window_eff_bertime_window_raw_bertime_window_sym_berwarning_th_eff_berwarning_th_raw_berwarning_th_sym_ber
MRCS
max_delta_freq_[0-1]
max_freq_[0-1]measured_freq_[0-1]min_freq_[0-1]
ARHC
arhc_bin[0-1]_width
arhc_bin_numarhc_bin_num_maxarhc_bin_width_modearhc_clear_on_readarhc_count_enablearhc_time_unitarhc_time_unit_caparhc_vhca_idarhc_vhca_id_valid
ARHR
arhr_bin_num
arhr_histogram_bin_[0-15]
PEMI Module Samples
pemi_dp_st_lane[0-7]
pemi_module_stpemi_rx_power_lane[0-7]pemi_tx_bias_lane[0-7]pemi_tx_power_lane[0-7]pemi_voltagepemi_els_temperaturepemi_laser_source_temperaturepemi_max_tec_powerpemi_oe_temperature
PEMI SNR Samples
snr_host_lane[0-7]
snr_media_lane[0-7]
PEMI Laser Samples
laser_frequency_error_lane[0-7]
els_cooled_laser_temperature_lane[0-7]els_input_power_lane[0-7]laser_age_lane[0-7]oe_cooled_laser_temperature_lane[0-7]tec_current_laser[0-7]
PEMI Laser Source Advanced
health_value_laser_lane[0-7]
health_value_tec_lane[0-7]laser_mpd_lane[0-7]power_consumptiontec_voltage_lane[0-7]
PEMI Laser Source Essential
bias_current_monitor_lane[0-7]
icc_monitoropt_power_monitor_lane[0-7]voltage_monitor_lane[0-7]
PEMI Module Status Properties
max_tec_power_high_alarm
max_tec_power_high_warningmax_tec_power_low_alarmmax_tec_power_low_warningmodule_status_caprx_power_high_alarmrx_power_high_warningrx_power_low_alarmrx_power_low_warningtemp_high_alarmtemp_high_warningtemp_low_alarmtemp_low_warningtx_bias_high_alarmtx_bias_high_warningtx_bias_low_alarmtx_bias_low_warningtx_power_high_alarmtx_power_high_warningtx_power_low_alarmtx_power_low_warningvoltage_high_alarmvoltage_high_warningvoltage_low_alarmvoltage_low_warning
PEMI Pam4 Samples
pam4_level_transition_host_lane[0-7]
pam4_level_transition_media_lane[0-7]
PEMI Pre FEC BER Samples
pre_fec_ber_avg_host
pre_fec_ber_avg_mediapre_fec_ber_max_hostpre_fec_ber_max_mediapre_fec_ber_min_hostpre_fec_ber_min_mediapre_fec_ber_val_hostpre_fec_ber_val_media
PEMI Pre FEC BER Properties
pre_fec_ber_avg_high_host_alarm
pre_fec_ber_avg_high_host_warningpre_fec_ber_avg_high_media_alarmpre_fec_ber_avg_high_media_warningpre_fec_ber_cappre_fec_ber_max_high_host_alarmpre_fec_ber_max_high_host_warningpre_fec_ber_max_high_media_alarmpre_fec_ber_max_high_media_warningpre_fec_ber_min_high_host_alarmpre_fec_ber_min_high_host_warningpre_fec_ber_min_high_media_alarmpre_fec_ber_min_high_media_warning
PEMI Ferc Samples
ferc_avg_host
ferc_avg_mediaferc_max_hostferc_max_mediaferc_min_hostferc_min_mediaferc_val_hostferc_val_media
PHY Counters
link_down_events
PHY Statistics
conf_level_raw_ber
eff_bereffective_ber_coefeffective_ber_magnitudephy_corrected_bitsphy_effective_errorsphy_raw_errors_lane[0-3]phy_received_bitsphy_symbol_errorsraw_berraw_ber_coefraw_ber_coef_lane[0-3]raw_ber_lane[0-3]raw_ber_magnituderaw_ber_magnitude_lane[0-3]symbol_bersymbol_ber_coefsymbol_ber_magnitudetime_since_last_clear
PHY InfiniBand General Counters
dqs2llu_xmit_wait_arb_global
general_receive_discard_external_containgeneral_transmit_discard_external_containgrxb_fecn_markport_rcv_data_qwordport_receive_poisonport_sw_hoq_lifetime_limit_discardsport_xmit_data_qwordport_xmit_ebprq_general_error
Histograms
eeber
fc_zero_histhist[0-15]
Troubleshoot
group_opcode
status_messagestatus_opcodeuser_feedback_datauser_feedback_index
Operation Info
cable_link_speed_cap
cable_link_width_capcable_proto_cap_extcore_to_phy_link_proto_enabledcore_to_phy_link_width_enabledcore_to_phy_stateeth_100g_fec_supporteth_25g_50g_fec_supporteth_an_fsm_stateeth_an_link_enabledfec_mode_requestib_phy_fsm_statelinkup_retry_iterationsloopback_modeneg_mode_activenlpn_fsm_stateops_fec_mode_activepd_fsm_statepd_link_enabledpddr_link_speed_activepddr_link_width_activephy_hst_fsm_statephy_hst_link_enabledphy_manager_link_proto_enabledphy_manager_link_width_enabledphy_mngr_fsm_stateprofile_fec_in_useproto_activepsi_fsm_stateretran_mode_activeretran_mode_request
Link Down Info
cons_eff_norm_ber
cons_raw_norm_bercons_symbol_norm_berdown_blamee2e_reason_opcodelast_eff_berlast_eff_ber_coeflast_eff_ber_magnitudelast_raw_berlast_raw_ber_coeflast_raw_ber_magnitudelast_symbol_berlast_symbol_ber_coeflast_symbol_ber_magnitudelocal_reason_opcodemax_eff_bermax_eff_ber_coefmax_eff_ber_magnitudemax_est_eff_bermax_est_eff_ber_coefmax_est_eff_ber_magnitudemax_raw_bermax_raw_ber_coefmax_raw_ber_magnitudemax_symbol_bermax_symbol_ber_coefmax_symbol_ber_magnitudemean_est_eff_bermean_est_eff_ber_coefmean_est_eff_ber_magnitudemin_eff_bermin_eff_ber_coefmin_eff_ber_magnitudemin_est_eff_bermin_est_eff_ber_coefmin_est_eff_ber_magnitudemin_raw_bermin_raw_ber_coefmin_raw_ber_magnitudemin_symbol_bermin_symbol_ber_coefmin_symbol_ber_magnitudenum_of_eff_ber_alarmsnum_of_est_eff_ber_alarmsnum_of_est_eff_ber_warningsnum_of_raw_ber_alarmsnum_of_symbol_ber_alarmsremote_reason_opcodetime_to_link_down_to_disabletime_to_link_down_to_rx_lossts1_opcode
Link Up Info
fast_link_up_status
lt_cnttime_logical_init_to_activetime_of_module_conf_done_downtime_of_module_conf_done_uptime_to_link_uptime_to_link_up_disable_to_pdtime_to_link_up_disable_to_sdtime_to_link_up_phy_up_to_activetime_to_link_up_sd_to_phy_upup_reason_drvup_reason_mngup_reason_pwr
PLR
plr_codes_loss
plr_rcv_code_errplr_rcv_codesplr_rcv_uncorrectable_codeplr_sync_eventsplr_time_since_last_clearplr_xmit_codesplr_xmit_retry_codesplr_xmit_retry_eventsplr_xmit_retry_events_within_t_sec_max
Port VL
PortRcvDataSLExt[0-15]
PortRcvDataVLExt[0-15]PortRcvPktVLExt[0-15]PortVLXmitFlowCtlUpdateErrors[0-15]PortXmitDataSLExt[0-15]PortXmitDataVLExt[0-15]PortXmitPktVLExt[0-15]PortXmitWaitVLExt[0-15]
Congestion Control
PortVLXmitTimeCongExt[0-15]
MLNX Counters Page0
rq_num_dup
rq_num_laerq_num_leeoerq_num_llerq_num_lperq_num_lqpoerq_num_mcerq_num_oosrq_num_raerq_num_retrans_rsyncrq_num_rirerq_num_roerq_num_wrfesq_num_bresq_num_ldb_dropssq_num_leeoesq_num_llesq_num_lpesq_num_lqpoesq_num_mwbesq_num_oossq_num_rabrtesq_num_raesq_num_retrans_rsyncsq_num_riresq_num_rnrsq_num_roesq_num_rreesq_num_tosq_num_treesq_num_wrfe
MLNX Counters Page1
max_cnak_fifo_size
maximum_dcrsminimum_dcrsrq_close_non_gb_gcrq_curr_gb_connectrq_curr_gb_reconnectrq_dcr_inhale_eventsrq_gb_trap_cnakrq_not_gb_connectrq_not_gb_reconnectrq_num_cnak_sentrq_num_dc_cacksrq_num_no_dcrsrq_num_sig_errrq_open_gbrq_open_gb_cnakrq_state_active_gbrq_state_avail_dcrsrq_state_dcr_lifo_sizesq_cnak_dropsq_num_cnaksq_num_dc_cackssq_num_sig_errsq_reconnectsq_reconnect_acksq_reconnect_ack_bad
MLNX Counters Page255
dc_has_max_used_entries_in_line
dc_hash_curr_used_linesnum_cqovfnum_eqovfrq_close_gb_gcrq_cwc_ghost_discard_connectrq_cwc_ghost_discard_reconnectrq_cwc_reconnect_probable_current_connectionrq_cwc_reconnect_stale_connectionrq_cwc_uncertainty_discardrq_next_gb_connectrq_next_gb_reconnectrq_num_dc_cacks_collisionrq_num_dc_cacks_full_hashrq_psn_close_gbrq_psn_close_gb_cwcsq_num_ds_ex_pi_retry
Sharp PM Counters
ack_packet_sent
aeth_syndrome_ack_packethba_multi_packet_message_dropped_byteshba_multi_packet_message_dropped_pktshba_received_byteshba_received_pktshba_sent_ack_byteshba_sent_ack_packetshba_sharp_lookupoos_nack_rcvpacket_discard_sharppacket_discard_transportpacket_sentrcds_send_bytesrcds_sent_packetsretry_packet_sentrnr_eventrnr_nack_rcvtimeout_event
General Info
build_id
device_hw_revdevice_iddevice_technologyfw_date_dmyfw_hourfw_ini_verfw_versionhw_uptimepsidsw_version
Device Temperature
dev_temperature
Port Counters
excessive_buffer_errors
link_down_counterlink_error_recovery_counterlocal_link_integrity_errorsport_rcv_constraint_errorsport_rcv_dataport_rcv_errorsport_rcv_pktsport_rcv_remote_physical_errorsport_rcv_switch_relay_errorsport_xmit_constraint_errorsport_xmit_dataport_xmit_discardport_xmit_pktsport_xmit_waitsymbol_error_countervl15_dropped
Port Counters Extended
ExcessiveBufferOverrunErrorsExtended
LinkDownedCounterExtendedLinkErrorRecoveryCounterExtendedLocalLinkIntegrityErrorsExtendedPortMultiCastRcvPktsExtendedPortMultiCastXmitPktsExtendedPortRcvConstraintErrorsExtendedPortRcvDataExtendedPortRcvErrorsExtendedPortRcvPktsExtendedPortRcvRemotePhysicalErrorsExtendedPortRcvSwitchRelayErrorsExtendedPortUniCastRcvPktsExtendedPortUniCastXmitPktsExtendedPortXmitConstraintErrorsExtendedPortXmitDataExtendedPortXmitDiscardsExtendedPortXmitPktsExtendedPortXmitWaitExtendedQP1DroppedExtendedSymbolErrorCounterExtendedVL15DroppedExtended
Extended Speeds Counters
ErrorDetectionCounterLane_[0-11]
FECCorrectableBlockCountrLane_[0-11]FECCorrectedSymbolCounterLane_[0-11]FECUncorrectableBlockCounterLane_[0-11]PortFECCorrectableBlockCounterPortFECCorrectedSymbolCounterPortFECUncorrectableBlockCounterRetransmissionPerSecSyncHeaderErrorCounterUnknownBlockCounter
LLR Statistics
MaxRetransmissionRate
Port Rcv Error Details
PortBufferOverrunErrors
PortDLIDMappingErrorsPortLocalPhysicalErrorsPortLoopingErrorsPortMalformedPacketErrorsPortVLMappingErrors
Port Xmit Discard Details
PortInactiveDiscards
PortNeighborMTUDiscardsPortSwHOQLifetimeLimitDiscardsPortSwLifetimeLimitDiscards
Port RN Counters
pfrn_received_error
pfrn_received_packetpfrn_start_packetpfrn_xmit_packetport_ar_trialsport_rcv_rn_errorport_rcv_rn_pktport_rcv_switch_relay_rn_errorport_xmit_rn_pkt
Port HBF Counters
rx_pkt_forwarding_ar
rx_pkt_forwarding_ar_sg[0-2]rx_pkt_forwarding_hbfrx_pkt_forwarding_hbf_sg[0-2]rx_pkt_forwarding_staticrx_pkt_hbf_fallback_localrx_pkt_hbf_fallback_remote
Fast Recovery Counters
consecutive_normal_credit_watchdog
consecutive_normal_eff_berconsecutive_normal_raw_berconsecutive_normal_sym_bercounter_overflow_credit_watchdogcounter_overflow_eff_bercounter_overflow_raw_bercounter_overflow_sym_berlast_value_[0-2]_credit_watchdoglast_value_[0-2]_eff_berlast_value_[0-2]_raw_berlast_value_[0-2]_sym_bermax_value_credit_watchdogmax_value_eff_bermax_value_raw_bermax_value_sym_bermin_value_credit_watchdogmin_value_eff_bermin_value_raw_bermin_value_sym_bernum_errors_credit_watchdognum_errors_eff_bernum_errors_raw_bernum_errors_sym_bernum_normals_credit_watchdognum_normals_eff_bernum_normals_raw_bernum_normals_sym_bernum_warnings_credit_watchdognum_warnings_eff_bernum_warnings_raw_bernum_warnings_sym_ber
Recovery Policy Type Counters
last_result_[0-7]
last_time_spent_[0-7]rp_time_since_last_recoverytotal_success_[0-7]total_time_spent_[0-7]total_tries_[0-7]
Recovery Policy Type Config
draining_timeout_[0-7]
link_down_timeout_[0-7]recovery_type_capability_[0-7]recovery_type_en_[0-7]
PPCNT Recovery Counters
host_logical_recovery_count
host_logical_succesful_recovery_counthost_serdes_feq_recovery_counthost_serdes_feq_succesful_recovery_countintentional_link_down_eventsmodule_datapath_full_toggle_recovery_countmodule_datapath_full_toggle_succesful_recovery_countmodule_tx_disable_recovery_countmodule_tx_disable_succesful_recovery_countsuccessful_recovery_eventstime_in_last_host_logical_recoverytime_in_last_host_serdes_feq_recoverytime_in_last_module_datapath_full_toggle_recoverytime_in_last_module_tx_disable_recoverytime_since_last_recoverytotal_time_in_host_logical_recoverytotal_time_in_host_serdes_feq_recoverytotal_time_in_module_datapath_full_toggle_recoverytotal_time_in_module_tx_disable_recoveryunintentional_link_down_events
Port General Counters
contain_n_drain_rcv_discards
contain_n_drain_xmit_discardsrx_icrc_errortx_parity_error
Port Hierarchy
bus
devicefunctionm_asicm_asic_namem_board_typem_cagem_chassis_slot_indexm_cpu_node_numberm_device_num_on_cpu_nodem_extended_labelm_is_cage_managerm_labelm_num_of_planesm_portm_slot_typem_slot_valuem_splitm_topology_idm_tray_indexm_type
Link Partner
link_partner_description
link_partner_lidlink_partner_node_guidlink_partner_port_numlink_partner_host_namelink_partner_m_device_num_on_cpu_nodelink_partner_m_labellink_partner_m_tray_index
Ports
fec_mode_active
link_speed_activelink_speed_enabledlink_speed_supportedlink_width_activelogical_statenmx_admin_statephy_statepi_fec_mode_activepi_link_speed_activepi_link_width_activeport_recoveredsmp_disable
Calculated Info
NormalizedXW
Normalized_CBWNormalized_XmitDatainfiniband_CBW
Mad Statistics
recv_time_port_counters
recv_time_port_counters_extendedrecv_time_port_extended_speedsrecv_time_port_extended_speeds_rsfecrecv_time_port_llr_statisticsrecv_time_port_rcv_errors_detailsrecv_time_port_xmit_discard_detailsroundtrip_time_port_counters_extendedsend_time_port_counters_extended
Performance Histogram Info
cap_cell_size
cap_hist_bin_sizecap_max_port_hist_idcap_max_sample_time
Performance Histogram Buffer Control
phb_control_bin_size_egress[0-15]
phb_control_bin_size_ingress[0-15]phb_control_hist_min_value_egress[0-15]phb_control_hist_min_value_ingress[0-15]phb_control_histogram_type_egress[0-15]phb_control_histogram_type_ingress[0-15]phb_control_mode_egress[0-15]phb_control_mode_ingress[0-15]phb_control_sample_time_egress[0-15]phb_control_sample_time_ingress[0-15]
Performance Histogram Buffer Data
phb_data_bin[0-9]_egress[0-15]
phb_data_bin[0-9]_ingress[0-15]phb_data_histogram_type_egress[0-15]phb_data_histogram_type_ingress[0-15]phb_data_max_sampled_egress[0-15]phb_data_max_sampled_ingress[0-15]phb_data_min_sampled_egress[0-15]phb_data_min_sampled_ingress[0-15]
Performance Histogram Ports Control
php_bin_size_id[0-1]
php_hist_min_value_id[0-1]php_histogram_type_id[0-1]php_mode_id[0-1]php_sample_time_id[0-1]
Performance Histogram Ports Data
php_data_bin[0-9]_id[0-1]
php_data_histogram_type_id[0-1]php_data_max_sampled_id[0-1]php_data_min_sampled_id[0-1]