Switch Info

The following table lists the supported register names by telemetry, along with their respective field lists.

Register Name

Field List

temp_fields

node_guid

sensor_indexmtmp_sensor_nametemperaturemax_temperature

power_fields

node_guid

sensor_indexmvcr_sensor_namevoltagecurrentfeed_managedvoltage_managedpower_managedcurrent_managedcapacity_managed

total_power_managed_fields

node_guid

total_power_managed

power_supplies_fields

node_guid

psu_idxac_statusdc_statusalert_psupresent_psufan_psutemp_psupower_consumptionpower_capsnpserial_number_psu

managed_power_supplies_fields

node_guid

psu_idxpower_managed_supvoltage_managed_supcurrent_managed_supmodule_desc_managed_supsensor_managed_supstatus_managed_sup

fan_fields

node_guid

sensor_indexfan_speedfan_speed_f[1-2]_managed

general_fields

node_guid

serial_numberpart_numberrevisionproduct_namerandom_fdb_caplinear_fdb_caplinear_fdb_topmcast_fdb_capoptimized_slvl_mappingport_state_changelife_time_valuedef_mcast_not_pri_portdef_mcast_pri_portdef_portpart_enf_caplids_per_portmcast_fdb_topfilter_raw_outb_capfilter_raw_inb_capoutb_enf_capinb_enf_capenp0
