Switch Info
The following table lists the supported register names by telemetry, along with their respective field lists.
Register Name
Field List
temp_fields
node_guid
sensor_indexmtmp_sensor_nametemperaturemax_temperature
power_fields
node_guid
sensor_indexmvcr_sensor_namevoltagecurrentfeed_managedvoltage_managedpower_managedcurrent_managedcapacity_managed
total_power_managed_fields
node_guid
total_power_managed
power_supplies_fields
node_guid
psu_idxac_statusdc_statusalert_psupresent_psufan_psutemp_psupower_consumptionpower_capsnpserial_number_psu
managed_power_supplies_fields
node_guid
psu_idxpower_managed_supvoltage_managed_supcurrent_managed_supmodule_desc_managed_supsensor_managed_supstatus_managed_sup
fan_fields
node_guid
sensor_indexfan_speedfan_speed_f[1-2]_managed
general_fields
node_guid
serial_numberpart_numberrevisionproduct_namerandom_fdb_caplinear_fdb_caplinear_fdb_topmcast_fdb_capoptimized_slvl_mappingport_state_changelife_time_valuedef_mcast_not_pri_portdef_mcast_pri_portdef_portpart_enf_caplids_per_portmcast_fdb_topfilter_raw_outb_capfilter_raw_inb_capoutb_enf_capinb_enf_capenp0