Amber Collection Test APInew

\[ \{ "timestamp" : 1674151365.5055714 , "scope" : "DH0/SU1" , "status" : "Running" , "name" : "amber1" \}, \{ "timestamp" : 1674151365.5055714 , "scope" : "DH0/SU1" , "status" : "Finished" , "name" : "amber2" \} \]