Amber Collection Test APInew
Description – get amber tests.
Request URL – GET /cablevalidation/tests/amber
Request Content Type – application/json
Status Codes
200 – OK
Response Data Example
\[ \{
"timestamp":
1674151365.5055714,
"scope":
"DH0/SU1",
"status":
"Running",
"name":
"amber1"\}, \{
"timestamp":
1674151365.5055714,
"scope":
"DH0/SU1",
"status":
"Finished",
"name":
"amber2"\} \]
Description – get amber test details.
Request URL – GET /cablevalidation/tests/amber/<test_name>
Request Content Type – application/json
Status Codes
200 – OK
404 – NOT FOUND
Response Data Example
\[ \{
"hostname":
"sw-hdr-proton01",
"ip":
"10.209.44.74",
"node_type":
"Switch",
"status":
"Finished",
"dh":
"DH1",
"su":
"SU2",
"rack":
"AAA",
"unit":
"1"\} \]
Description – create user.
Request URL – POST /cablevalidation/tests/amber
Request Content Type – application/json
Request Data Example
{
"name":
"test",
"context":
"dc"}
Status Codes
201 – CREATED
409 – CONFLICT
Response - 201: Created
Description – download amber tar file.
Request URL – GET /cv_tests/amber/<test_name>/<test_name>.csvtar.gz
Request Content Type – application/json
Status Codes
200 – OK
404 – NOT FOUND
Response - NA