Amber Collection Test APInew

Get Tests

  • Description – get amber tests.

  • Request URL – GET /cablevalidation/tests/amber

  • Request Content Type – application/json

  • Status Codes

    • 200 – OK

  • Response Data Example

    \[
  \{
    "timestamp": 1674151365.5055714,
    "scope": "DH0/SU1",
    "status": "Running",
    "name": "amber1"
  \},
  \{
    "timestamp": 1674151365.5055714,
    "scope": "DH0/SU1",
    "status": "Finished",
    "name": "amber2"
  \}
\]

Get Test Circuit

  • Description – get amber test details.

  • Request URL – GET /cablevalidation/tests/amber/<test_name>

  • Request Content Type – application/json

  • Status Codes

    • 200 – OK

    • 404 – NOT FOUND

  • Response Data Example

    \[
  \{
    "hostname": "sw-hdr-proton01",
    "ip": "10.209.44.74",
    "node_type": "Switch",
    "status": "Finished",
    "dh": "DH1",
    "su": "SU2",
    "rack": "AAA",
    "unit": "1"
  \}
\]

Create Test

  • Description – create user.

  • Request URL – POST /cablevalidation/tests/amber

  • Request Content Type – application/json

  • Request Data Example

    {"name":"test","context":"dc"}

  • Status Codes

    • 201 – CREATED

    • 409 – CONFLICT

  • Response - 201: Created

Download Amber tar File

  • Description – download amber tar file.

  • Request URL – GET /cv_tests/amber/<test_name>/<test_name>.csvtar.gz

  • Request Content Type – application/json

  • Status Codes

    • 200 – OK

    • 404 – NOT FOUND

  • Response - NA
