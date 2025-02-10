NVIDIA Docs Hub Homepage  NVIDIA Networking  Networking Software  Management Software    Exclude Devices APIs

Exclude Devices APIs

Get Excluded Devices

  • Description – get the excluded devices.

  • Request URL – GET /cablevalidation/devices/excluded

  • Request Content Type – application/json

  • Status Codes

    • 200 – OK

Exclude Devices

  • Description – exclude devices

  • Request URL – POST /cablevalidation/devices/exclude

  • Request Content Type – application/json

  • Request Data Example

     \["sw-hdr-proton01", "sw-hdr-proton02"\]

  • Status Codes

    • 200 – OK

    • 400 – BAD REQUEST

  • Response - OK

Unexclude Devices

  • Description – unexclud devices.

  • Request URL – DELETE /cablevalidation/devices/unexclude

  • Request Content Type – application/json

  • Request Data Example

    Request Data Example \["sw-hdr-proton01", "sw-hdr-proton02"\]

  • Status Codes

    • 200 – OK

    • 400 – BAD REQUEST

  • Response – OK
