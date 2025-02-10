On This Page
Exclude Devices APIs
Description – get the excluded devices.
Request URL – GET /cablevalidation/devices/excluded
Request Content Type – application/json
Status Codes
200 – OK
Description – exclude devices
Request URL – POST /cablevalidation/devices/exclude
Request Content Type – application/json
Request Data Example
\[
"sw-hdr-proton01",
"sw-hdr-proton02"\]
Status Codes
200 – OK
400 – BAD REQUEST
Response - OK
Description – unexclud devices.
Request URL – DELETE /cablevalidation/devices/unexclude
Request Content Type – application/json
Request Data Example
Request Data Example \[
"sw-hdr-proton01",
"sw-hdr-proton02"\]
Status Codes
200 – OK
400 – BAD REQUEST
Response – OK