Resources APIs

\{ "name" : "AAA" , "port_type" : "ib" , "dh" : "DH1" , "su" : "SU1" , "units" : \[ \{ "unit" : "35" , "nodedesc" : "swx-ray09 mlx5_0" , "nodetype" : "Switch" , "system_info" : \{ "Manufacturer" : "Nvidia" , "Product Name" : "Q3400_RA" , "Version" : "V0-F*Tb-L*GcNaEi-P*PaPa-O*Tb" , "Serial Number" : "MT2421X00988" \}, "device_health" : \{ "Power Supply" : \{ "Failed" : 11 , "Active" : 1 \}, "Power Supply Fans" : \{ "Failed" : 1 , "Active" : 1 \}, "Fans" : \{ "Failed" : 0 , "Active" : 8 \} \}, "ports" : \[ \{ "port" : "sw26p1" , "port_name" : "" , "syndrome" : "Wrong-neighbor" , "peer_port" : "sw10p1" , "peer_node" : "x-spine-1" \}\] \\ \}\] \}