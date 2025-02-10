NVIDIA Docs Hub Homepage  NVIDIA Networking  Networking Software  Management Software    Resources APIs

Get Clusters

  • Description – get all clusters

  • Request URL – GET /cablevalidation/clusters

  • Request Content Type – application/json

  • Status Codes

    • 200 – OK

  • Response Example

    \["default"\]

Get All Racks

  • Description – get List of racks name

  • Request URL – GET /cablevalidation/resources/racks?cluster=<cluster_name>

  • Request Params

    • cluster: cluster name

      • type: string

      • optional: yes

  • Request Content Type – application/json

  • Status Codes

    • 200 – OK

    • 404 – NOT FOUND

  • Response Example

    \["PXX", "PXH"\]
\\

Get Rack

  • Description – get a single rack by name

  • Request URL – GET /cablevalidation/resources/racks/<rack_name>?cluster=<cluster_name>

  • Request Params

    • cluster: cluster name

      • type: string

      • optional: yes

  • Request Content Type – application/json

  • Status Codes

    • 200 – OK

    • 404 – NOT FOUND

  • Response Example

    \{
  "name": "AAA",
  "port_type": "ib",
  "dh": "DH1",
  "su": "SU1",
  "units": \[
    \{
      "unit": "35",
      "nodedesc": "swx-ray09 mlx5_0",
      "nodetype": "Switch",
      "system_info": \{
        "Manufacturer": "Nvidia",
        "Product Name": "Q3400_RA",
        "Version": "V0-F*Tb-L*GcNaEi-P*PaPa-O*Tb",
        "Serial Number": "MT2421X00988"
      \},
      "device_health": \{
        "Power Supply": \{
          "Failed": 11,
          "Active": 1
        \},
        "Power Supply Fans": \{
          "Failed": 1,
          "Active": 1
        \},
        "Fans": \{
          "Failed": 0,
          "Active": 8
        \}
      \},
      "ports": \[
        \{
          "port": "sw26p1",
          "port_name": "",
          "syndrome": "Wrong-neighbor",
          "peer_port": "sw10p1",
          "peer_node": "x-spine-1"
        \}\]
\\
\}\]
\}

