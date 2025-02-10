On This Page
Resources APIs
Description – get all clusters
Request URL – GET /cablevalidation/clusters
Request Content Type – application/json
Status Codes
200 – OK
Response Example
\[
"default"\]
Description – get List of racks name
Request URL – GET /cablevalidation/resources/racks?cluster=<cluster_name>
Request Params
cluster: cluster name
type: string
optional: yes
Request Content Type – application/json
Status Codes
200 – OK
404 – NOT FOUND
Response Example
\[
"PXX",
"PXH"\] \\
Description – get a single rack by name
Request URL – GET /cablevalidation/resources/racks/<rack_name>?cluster=<cluster_name>
Request Params
cluster: cluster name
type: string
optional: yes
Request Content Type – application/json
Status Codes
200 – OK
404 – NOT FOUND
Response Example
\{
"name":
"AAA",
"port_type":
"ib",
"dh":
"DH1",
"su":
"SU1",
"units": \[ \{
"unit":
"35",
"nodedesc":
"swx-ray09 mlx5_0",
"nodetype":
"Switch",
"system_info": \{
"Manufacturer":
"Nvidia",
"Product Name":
"Q3400_RA",
"Version":
"V0-F*Tb-L*GcNaEi-P*PaPa-O*Tb",
"Serial Number":
"MT2421X00988"\},
"device_health": \{
"Power Supply": \{
"Failed":
11,
"Active":
1\},
"Power Supply Fans": \{
"Failed":
1,
"Active":
1\},
"Fans": \{
"Failed":
0,
"Active":
8\} \},
"ports": \[ \{
"port":
"sw26p1",
"port_name":
"",
"syndrome":
"Wrong-neighbor",
"peer_port":
"sw10p1",
"peer_node":
"x-spine-1"\}\] \\ \}\] \}