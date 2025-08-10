NVIDIA UFM XDR Enterprise Appliance Software User Manual v2.2.1
Document Revision History

Version

Date

Description

2.2.1

August 7, 2025

Added the following CLI Commands:

  • In Tools (NVP Plugin):

  • In UFM Unhealthy Ports:

  • Added the json-print optional argument to the following commands:

    • show hosts json-print

    • show version json-print

    • show license json-print

    • show interfaces json-print

    • show interfaces {interface-name} json-print

    • show images json-print

    • show tacacs json-print

    • show aaa json-print

    • show files system json-print

    • show files system detail json-print

    • show resources json-print

    • show ip default-gateway json-print

    • show ip default-gateway static json-print

    • show ipv6 default-gateway json-print

    • show ipv6 default-gateway static json-print

    • show files ufm-configuration json-print

    • show files ufm-license json-print

    • show files debug-dump json-print

    • show docker images json-print

    • show docker ps json-print

    • show logging json-print

    • show ib partition json-print

    • show ib sm virtualization json-print

    • show ib sm routing-engines json-print

    • show ib sm ar-sl-mask json-print

    • show ib sm root-guid json-print

    • show ib sm allow-both-pkeys json-print

    • show ib sm keep-pkey-indexes json-print

    • show ib sm configuration import json-print

    • show ib sm sharp json-print

    • show ib sharp json-print

    • show ib hca-vl15-window json-print

    • show ufm logging json-print

    • show ufm mgmt-interface json-print

    • show ufm track-conf-changes json-print

    • show ufm web-client json-print

    • show ufm multi-port-sm json-print

    • show ufm additional-fabric-interfaces json-print

    • show ufm license json-print

    • show ufm plugin json-print

2.1.2

Jul 3, 2025

Document Revision History in XDR Enterprise Appliance SW UM v2.1.2

2.1.1

Jun 4, 2025

Document Revision History in XDR Enterprise Appliance SW UM v2.1.1

2.1.0

May 5, 2025

Document Revision History in XDR Enterprise Appliance SW UM v2.1.0

2.0.0

March 18, 2025

First release

