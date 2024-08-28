WinOF-2 Package Contents
The WinOF-2 package contains the following components:
Drivers
Drivers
Version
Mlx5 Driver Package
- Mlx5.sys
- Mlx5.inf
- Mlx5.cat
- Mlx5ui.dll
24.7.2xxxx
mlx5 DevX Package
- mlx5devx.dll
MUX Driver Package
Note: Windows Server 2016 onwards (IPoIB) and Windows Client only.
- Mlx5mux.sys
- Mlx5mux.dll
- Mlx5mux.inf
- Mlx5mux.cat
- Mlx5muxp.inf
- Mlx5muxp.cat
Bluefield Management Drivers
Note: Windows Server 2016 onwards and Windows Client only.
- Mlxrshimbus.sys
- Mlxrshimbus.inf
- Mlxrshimbus.cat
- Mlxrshimeth.sys
- Mlxrshimeth.inf
- Mlxrshimcom.cat
- Mlxrshimcom.sys
- Mlxrshimcom.inf
- Mlxrshimcom.cat