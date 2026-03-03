160
n-gram
|
# of streams
|
Latency (ms)
|
Throughput (RTFX)
|
avg
|
p50
|
p90
|
p95
|
p99
|
1
|
12.439
|
10.388
|
11.524
|
12.54
|
30.242
|
0.99949
|
8
|
13.006
|
12.508
|
14.673
|
17.203
|
29.539
|
7.9929
|
16
|
18.138
|
17.06
|
24.885
|
27.922
|
49.825
|
15.975
|
32
|
23.093
|
20.141
|
29.905
|
30.991
|
76.264
|
31.915
|
48
|
28.666
|
29.63
|
33.027
|
34.111
|
101.76
|
47.834
|
64
|
32.012
|
32.449
|
35.855
|
37.779
|
136.06
|
63.719
960
n-gram
|
# of streams
|
Latency (ms)
|
Throughput (RTFX)
|
avg
|
p50
|
p90
|
p95
|
p99
|
1
|
14.088
|
12.616
|
17.525
|
20.743
|
51.894
|
0.9994
|
64
|
42.41
|
37.123
|
43.153
|
157.71
|
163.47
|
63.68
|
128
|
61.41
|
49.455
|
61.86
|
197.73
|
307.18
|
126.82
|
256
|
93.439
|
67.938
|
98.617
|
315.2
|
558.71
|
251.39
|
384
|
123.79
|
93.576
|
124.35
|
472.36
|
848.59
|
373.93
|
512
|
166.85
|
117.95
|
318.19
|
615.9
|
1141.7
|
494.12
n-gram
|
Speaker Diarization
|
# of streams
|
Throughput (RTFX)
|
False
|
1
|
353.62
|
False
|
32
|
3707.4
|
True
|
32
|
170
320
n-gram
|
# of streams
|
Latency (ms)
|
Throughput (RTFX)
|
avg
|
p50
|
p90
|
p95
|
p99
|
1
|
16.946
|
14.233
|
17.459
|
18.954
|
21.387
|
0.99936
|
8
|
19.451
|
18.632
|
22.736
|
26.336
|
32.004
|
7.9924
|
16
|
24.811
|
23.88
|
28.443
|
32.162
|
42.753
|
15.978
|
32
|
33.166
|
30.537
|
43.692
|
47.19
|
68.485
|
31.929
|
48
|
44.522
|
49.317
|
57.667
|
60.352
|
93.513
|
47.855
|
64
|
55.794
|
60.906
|
71.632
|
74.103
|
117.78
|
63.755
960
n-gram
|
# of streams
|
Latency (ms)
|
Throughput (RTFX)
|
avg
|
p50
|
p90
|
p95
|
p99
|
1
|
19.719
|
19.153
|
22.404
|
25.33
|
53.192
|
0.99929
|
64
|
67.47
|
73.823
|
84.609
|
89.695
|
91.372
|
63.803
|
128
|
116.36
|
122.78
|
146.72
|
152.17
|
173.31
|
127.31
|
256
|
174.21
|
179.51
|
223.23
|
242.4
|
270.84
|
253.54
|
384
|
225.73
|
208.54
|
317.68
|
323.05
|
345.72
|
379.42
|
512
|
281.13
|
299.92
|
406.08
|
416.05
|
517.49
|
503.1
n-gram
|
Speaker Diarization
|
# of streams
|
Throughput (RTFX)
|
False
|
1
|
335.83
|
False
|
32
|
3890.1
160
n-gram
|
# of streams
|
Latency (ms)
|
Throughput (RTFX)
|
avg
|
p50
|
p90
|
p95
|
p99
|
1
|
27.7
|
26.0
|
27.7
|
28.5
|
42.8
|
1.0
|
8
|
33.1
|
32.9
|
35.1
|
35.9
|
54.1
|
8.0
|
16
|
43.4
|
42.7
|
45.7
|
57.2
|
73.9
|
16.0
|
32
|
59.7
|
48.4
|
78.1
|
80.1
|
105.4
|
31.9
|
48
|
99.1
|
106.5
|
110.5
|
112.2
|
187.5
|
47.7
960
n-gram
|
# of streams
|
Latency (ms)
|
Throughput (RTFX)
|
avg
|
p50
|
p90
|
p95
|
p99
|
1
|
23.7
|
22.9
|
26.3
|
27.6
|
50.4
|
1.0
|
64
|
135.7
|
160.3
|
167.9
|
171.1
|
174.8
|
63.7
|
128
|
273.6
|
300.2
|
314.6
|
319.5
|
344.2
|
126.8
n-gram
|
Speaker Diarization
|
# of streams
|
Throughput (RTFX)
|
False
|
1
|
224.8
|
False
|
32
|
1223.7
160
n-gram
|
Speaker Diarization
|
# of streams
|
Latency (ms)
|
Throughput (RTFX)
|
avg
|
p50
|
p90
|
p95
|
p99
|
False
|
1
|
34.3
|
33.8
|
35.5
|
36.1
|
61.2
|
1.0
|
True
|
1
|
38.1
|
34.8
|
48.5
|
50.0
|
93.0
|
1.0
|
False
|
8
|
41.2
|
40.7
|
43.1
|
43.9
|
76.4
|
8.0
|
True
|
8
|
53.6
|
41.4
|
89.8
|
96.9
|
165.4
|
8.0
|
False
|
16
|
52.4
|
51.1
|
53.9
|
70.7
|
104.1
|
15.9
|
True
|
16
|
70.9
|
51.6
|
114.8
|
129.8
|
257.8
|
15.9
|
False
|
32
|
78.4
|
64.4
|
102.5
|
105.8
|
145.8
|
31.8
|
True
|
32
|
115.5
|
102.1
|
201.6
|
217.2
|
394.5
|
31.6
|
False
|
48
|
105.5
|
124.7
|
132.7
|
136.8
|
174.0
|
47.6
|
True
|
48
|
169.7
|
141.4
|
258.0
|
287.1
|
518.0
|
47.3
960
n-gram
|
Speaker Diarization
|
# of streams
|
Latency (ms)
|
Throughput (RTFX)
|
avg
|
p50
|
p90
|
p95
|
p99
|
False
|
1
|
62.0
|
61.3
|
64.7
|
65.6
|
92.2
|
1.0
|
True
|
1
|
93.9
|
76.6
|
100.4
|
101.0
|
538.6
|
1.0
|
False
|
64
|
230.0
|
269.0
|
275.3
|
278.4
|
280.1
|
63.4
|
True
|
64
|
388.3
|
425.9
|
495.3
|
510.8
|
525.9
|
63.2
|
False
|
128
|
366.7
|
398.8
|
416.5
|
429.6
|
446.6
|
126.2
|
True
|
128
|
600.0
|
621.0
|
644.7
|
900.0
|
957.3
|
124.4
n-gram
|
Speaker Diarization
|
# of streams
|
Throughput (RTFX)
|
False
|
1
|
21.0
|
False
|
32
|
357.2
|
True
|
32
|
270.1
160
n-gram
|
# of streams
|
Latency (ms)
|
Throughput (RTFX)
|
avg
|
p50
|
p90
|
p95
|
p99
|
1
|
23.02
|
23.176
|
28.694
|
29.829
|
44.012
|
0.99863
|
8
|
34.593
|
33.966
|
40.212
|
45.607
|
94.882
|
7.9646
|
16
|
42.333
|
41.683
|
50.64
|
58.927
|
93.028
|
15.953
|
32
|
55.452
|
51.111
|
76.248
|
82.525
|
129.15
|
31.828
|
48
|
72.80
|
175.236
|
94.222
|
106.1
|
223.45
|
47.592
|
64
|
97.943
|
100.13
|
116.06
|
126.09
|
240.68
|
63.512
960
n-gram
|
# of streams
|
Latency (ms)
|
Throughput (RTFX)
|
avg
|
p50
|
p90
|
p95
|
p99
|
1
|
29.309
|
29.149
|
36.643
|
41.075
|
47.067
|
0.99879
|
64
|
114.55
|
116.94
|
159.24
|
177.71
|
189.42
|
63.655
|
128
|
170.28
|
173.34
|
217
|
220.87
|
306.83
|
126.76
|
256
|
265.46
|
262.12
|
374.34
|
445.03
|
610.07
|
251.12
|
384
|
322.1
|
300.5
|
478.52
|
627.84
|
962.12
|
374.99
|
512
|
437.49
|
385.16
|
733.84
|
1084.8
|
1529.9
|
493.42
n-gram
|
Speaker Diarization
|
# of streams
|
Throughput (RTFX)
|
False
|
1
|
166.71
|
False
|
32
|
505.29
160
n-gram
|
# of streams
|
Latency (ms)
|
Throughput (RTFX)
|
avg
|
p50
|
p90
|
p95
|
p99
|
1
|
17.854
|
15.285
|
20.322
|
21.213
|
28.771
|
0.99935
|
8
|
24.344
|
22.916
|
30.133
|
38.193
|
53.096
|
7.9913
|
16
|
33.628
|
31.514
|
39.454
|
61.332
|
77.594
|
15.975
|
32
|
51.488
|
51.29
|
60.141
|
99.328
|
125.21
|
31.915
|
48
|
66.051
|
66.906
|
78.255
|
106.77
|
150.16
|
47.831
|
64
|
70.315
|
75.312
|
85.973
|
123.24
|
183.86
|
63.743
960
n-gram
|
# of streams
|
Latency (ms)
|
Throughput (RTFX)
|
avg
|
p50
|
p90
|
p95
|
p99
|
1
|
21.612
|
20.434
|
25.3
|
26.234
|
62.83
|
26.234
|
64
|
95.964
|
87.699
|
181.02
|
183.42
|
188.01
|
189.01
|
128
|
174.07
|
152.57
|
280.41
|
346.19
|
356.8
|
189.01
|
256
|
281.56
|
249.97
|
523.14
|
594.08
|
682.59
|
700.86
|
384
|
392.68
|
336.15
|
758.24
|
870.87
|
1002.9
|
1033.1
|
512
|
540.34
|
437.2
|
1118.3
|
1210.2
|
1351.9
|
1424.3
n-gram
|
Speaker Diarization
|
# of streams
|
Throughput (RTFX)
|
False
|
1
|
337.94
|
False
|
32
|
3229.5
160
n-gram
|
# of streams
|
Latency (ms)
|
Throughput (RTFX)
|
avg
|
p50
|
p90
|
p95
|
p99
|
1
|
15.8
|
13.4
|
14.7
|
16.6
|
30.2
|
1.0
|
8
|
16.7
|
15.8
|
17.9
|
25.9
|
35.6
|
8.0
|
16
|
21.5
|
18.8
|
26.3
|
43.8
|
51.6
|
16.0
|
32
|
32.7
|
27.4
|
43.8
|
46.7
|
92.5
|
31.9
|
48
|
41.1
|
42.5
|
46.4
|
51.3
|
126.7
|
47.8
|
64
|
44.9
|
45.6
|
50.0
|
57.0
|
158.4
|
63.7
960
n-gram
|
# of streams
|
Latency (ms)
|
Throughput (RTFX)
|
avg
|
p50
|
p90
|
p95
|
p99
|
1
|
17.8
|
16.0
|
22.0
|
24.0
|
74.1
|
1.0
|
64
|
57.7
|
54.7
|
68.1
|
168.0
|
170.5
|
63.7
|
128
|
83.3
|
74.1
|
86.5
|
222.3
|
308.5
|
126.8
|
256
|
130.7
|
113.9
|
137.1
|
380.9
|
582.8
|
251.4
|
384
|
174.0
|
131.5
|
196.4
|
554.3
|
881.9
|
373.1
|
512
|
229.5
|
179.3
|
434.6
|
609.5
|
1222.9
|
494.1
n-gram
|
# of streams
|
Throughput (RTFX)
|
1
|
309.8
|
32
|
3008.8
160
n-gram
|
Speaker Diarization
|
# of streams
|
Latency (ms)
|
Throughput (RTFX)
|
avg
|
p50
|
p90
|
p95
|
p99
|
False
|
1
|
25.1
|
24.2
|
25.2
|
25.5
|
46.1
|
1.0
|
True
|
1
|
28.5
|
25.0
|
39.0
|
39.6
|
80.2
|
1.0
|
False
|
8
|
30.3
|
29.4
|
30.9
|
33.8
|
70.4
|
8.0
|
True
|
8
|
41.6
|
29.9
|
79.5
|
84.7
|
146.5
|
8.0
|
False
|
16
|
36.1
|
34.0
|
36.4
|
59.4
|
96.7
|
16.0
|
True
|
16
|
52.8
|
35.2
|
98.2
|
107.8
|
235.9
|
15.9
|
False
|
32
|
56.2
|
61.4
|
63.7
|
65.0
|
155.9
|
31.8
|
True
|
32
|
70.2
|
62.2
|
143.4
|
159.7
|
324.9
|
31.7
|
False
|
48
|
60.9
|
69.2
|
74.3
|
77.4
|
142.8
|
47.7
|
True
|
48
|
95.6
|
74.2
|
184.8
|
196.4
|
426.6
|
47.3
960
n-gram
|
Speaker Diarization
|
# of streams
|
Latency (ms)
|
Throughput (RTFX)
|
avg
|
p50
|
p90
|
p95
|
p99
|
False
|
1
|
62.7
|
60.6
|
65.6
|
71.0
|
124.3
|
1.0
|
True
|
1
|
92.4
|
74.9
|
95.4
|
103.6
|
516.6
|
1.0
|
False
|
64
|
167.4
|
183.9
|
191.6
|
281.4
|
293.9
|
63.4
|
True
|
64
|
268.4
|
293.6
|
351.6
|
467.3
|
515.0
|
63.0
|
False
|
128
|
224.3
|
226.0
|
236.8
|
381.3
|
472.8
|
126.2
|
False
|
256
|
349.9
|
342.1
|
378.2
|
618.6
|
855.6
|
249.3
|
False
|
384
|
498.1
|
470.4
|
748.8
|
1036.3
|
1407.7
|
367.8
|
False
|
512
|
694.0
|
579.4
|
1443.1
|
1465.2
|
2261.6
|
482.6
n-gram
|
Speaker Diarization
|
# of streams
|
Throughput (RTFX)
|
False
|
1
|
20.9
|
True
|
1
|
17.4
|
False
|
32
|
424.4
|
True
|
32
|
306.9
|
# of streams
|
Throughput (RTFX)
|
Average Latency (ms)
|
1
|
208.9
|
272.85
|
32
|
2210.3
|
745.51
|
64
|
2601
|
810.1
320
n-gram
|
# of streams
|
Throughput (RTFX)
|
Average Latency (ms)
|
1
|
1.0
|
59.60
|
8
|
7.9
|
122.40
|
16
|
15.8
|
151.56
|
32
|
31.6
|
193.95
|
64
|
63.0
|
235.30
1600
n-gram
|
# of streams
|
Throughput (RTFX)
|
Average Latency (ms)
|
1
|
1.0
|
64.21
|
64
|
63.4
|
277.25
|
128
|
126.2
|
343.67
|
256
|
250.4
|
503.87
|
384
|
371.6
|
640.38
|
512
|
490.6
|
805.25
n-gram
|
# of streams
|
Throughput (RTFX)
|
Average Latency (ms)
|
1
|
129.3
|
428.72
|
32
|
1403.7
|
1190.53
160
n-gram
|
# of streams
|
Latency (ms)
|
Throughput (RTFX)
|
avg
|
p50
|
p90
|
p95
|
p99
|
1
|
10
|
9.9
|
11.3
|
12
|
40
|
1
|
8
|
12.6
|
12
|
13.4
|
17
|
31
|
8
|
16
|
17
|
15
|
22
|
25
|
40
|
15.98
|
32
|
23
|
23
|
31
|
33
|
50
|
31.94
|
48
|
29
|
28
|
40
|
41
|
70
|
47.9
|
64
|
33.6
|
38
|
45
|
47
|
70
|
63.9
|
128
|
49
|
47
|
64
|
67
|
150
|
127.6
|
256
|
84
|
75
|
107
|
126
|
391
|
255
800
n-gram
|
# of streams
|
Latency (ms)
|
Throughput (RTFX)
|
avg
|
p50
|
p90
|
p95
|
p99
|
1
|
14
|
11
|
20
|
40
|
80
|
1
|
64
|
39
|
40
|
55
|
80
|
110
|
63.9
|
128
|
58
|
50
|
75
|
150
|
202
|
127.6
|
256
|
90
|
80
|
115
|
240
|
380
|
255
|
384
|
120
|
107
|
155
|
316
|
530
|
381.4
|
512
|
149
|
130
|
196
|
400
|
700
|
508
|
768
|
258
|
200
|
630
|
680
|
1280
|
756
|
1024
|
420
|
263
|
1280
|
1350
|
1900
|
992
n-gram
|
# of streams
|
Throughput (RTFX)
|
32
|
467
n-gram
|
Speaker Diarization
|
# of streams
|
Throughput (RTFX)
|
False
|
1
|
90
|
False
|
32
|
370
none
|
Speaker Diarization
|
# of streams
|
Throughput (RTFX)
|
False
|
1
|
110
|
False
|
32
|
1255
160
n-gram
|
# of streams
|
Latency (ms)
|
Throughput (RTFX)
|
avg
|
p50
|
p90
|
p95
|
p99
|
1
|
17.79
|
15.812
|
22.171
|
22.66
|
24.527
|
0.99925
|
8
|
19.619
|
18.702
|
20.283
|
21.283
|
49.858
|
7.9866
|
16
|
24.347
|
22.816
|
24.601
|
30.805
|
83.174
|
15.958
|
32
|
32.883
|
30.65
|
40.314
|
40.992
|
129.39
|
31.856
|
48
|
43.084
|
44.219
|
50.994
|
56.952
|
210.66
|
47.689
|
64
|
53.643
|
53.416
|
61.031
|
97.948
|
264.43
|
63.476
960
n-gram
|
# of streams
|
Latency (ms)
|
Throughput (RTFX)
|
avg
|
p50
|
p90
|
p95
|
p99
|
1
|
20.624
|
19.301
|
26.012
|
28.626
|
50.408
|
0.99918
|
64
|
73.596
|
71.06
|
84.034
|
234.8
|
251.47
|
63.497
|
128
|
123.56
|
110.62
|
139.56
|
300.04
|
449.06
|
126.28
|
256
|
188.12
|
162.21
|
200.33
|
538
|
814.35
|
249.61
|
384
|
268.43
|
198.76
|
527.84
|
786.32
|
1372.3
|
369.42
|
512
|
405.24
|
287.28
|
1347.4
|
1439.1
|
2252.5
|
486.61
n-gram
|
Speaker Diarization
|
# of streams
|
Throughput (RTFX)
|
False
|
1
|
318.26
|
False
|
32
|
2085
|
True
|
32
|
125
320
n-gram
|
# of streams
|
Latency (ms)
|
Throughput (RTFX)
|
avg
|
p50
|
p90
|
p95
|
p99
|
1
|
25.742
|
25.178
|
29.273
|
30.679
|
40.96
|
0.99891
|
8
|
37.458
|
36.717
|
43.875
|
45.592
|
57.38
|
7.9865
|
16
|
46.788
|
45.738
|
51.555
|
60.965
|
75.74
|
15.963
|
32
|
64.08
|
57.471
|
84.993
|
89.653
|
128.29
|
31.873
|
48
|
85.545
|
96.194
|
111.54
|
117.86
|
176.5
|
47.714
|
64
|
93.02
|
104.95
|
116
|
124.89
|
195.03
|
63.61
960
n-gram
|
# of streams
|
Latency (ms)
|
Throughput (RTFX)
|
avg
|
p50
|
p90
|
p95
|
p99
|
1
|
21.451
|
20.791
|
23.836
|
24.61
|
53.358
|
0.99922
|
64
|
91.55
|
103.46
|
124.84
|
126.52
|
134.28
|
63.575
|
128
|
177.23
|
190.8
|
213.12
|
218.6
|
244.28
|
127.01
|
256
|
279.71
|
279.51
|
358.52
|
371.5
|
449.47
|
252.36
|
384
|
386.16
|
389.76
|
521.21
|
556.27
|
722.57
|
375.28
|
512
|
492.63
|
496.77
|
691.83
|
793.61
|
1101.9
|
494.73
n-gram
|
Speaker Diarization
|
# of streams
|
Throughput (RTFX)
|
False
|
1
|
338.78
|
False
|
32
|
3041.9
160
n-gram
|
# of streams
|
Latency (ms)
|
Throughput (RTFX)
|
avg
|
p50
|
p90
|
p95
|
p99
|
1
|
41.4
|
41.0
|
43.1
|
43.9
|
65.2
|
1.0
|
8
|
69.5
|
68.9
|
73.8
|
76.8
|
116.3
|
8.0
|
16
|
84.7
|
80.4
|
108.1
|
113.5
|
149.9
|
15.9
|
32
|
138.2
|
147.3
|
172.9
|
180.1
|
232.4
|
31.7
|
48
|
2610.6
|
2456.5
|
4743.8
|
4941.9
|
6120.2
|
41.5
960
n-gram
|
# of streams
|
Latency (ms)
|
Throughput (RTFX)
|
avg
|
p50
|
p90
|
p95
|
p99
|
1
|
32.0
|
32.0
|
33.2
|
34.9
|
35.6
|
1.0
|
64
|
263.5
|
310.4
|
324.9
|
326.4
|
342.2
|
63.4
|
128
|
562.0
|
591.7
|
646.0
|
829.8
|
835.5
|
124.8
n-gram
|
# of streams
|
Throughput (RTFX)
|
1
|
151.5
|
32
|
599.4
160
n-gram
|
Speaker Diarization
|
# of streams
|
Latency (ms)
|
Throughput (RTFX)
|
avg
|
p50
|
p90
|
p95
|
p99
|
False
|
1
|
51.9
|
51.2
|
53.3
|
54.1
|
91.2
|
1.0
|
True
|
1
|
57.0
|
51.5
|
74.3
|
75.6
|
134.2
|
1.0
|
False
|
8
|
78.6
|
77.6
|
82.8
|
84.0
|
144.3
|
8.0
|
True
|
8
|
92.7
|
80.3
|
127.8
|
131.8
|
246.6
|
7.9
|
False
|
16
|
85.0
|
83.8
|
86.4
|
87.3
|
165.2
|
15.9
|
True
|
16
|
107.9
|
85.5
|
161.3
|
164.5
|
350.9
|
15.8
|
False
|
32
|
147.0
|
149.3
|
176.1
|
184.5
|
295.1
|
31.7
|
True
|
32
|
273.1
|
241.1
|
415.1
|
505.6
|
817.4
|
31.2
960
n-gram
|
Speaker Diarization
|
# of streams
|
Latency (ms)
|
Throughput (RTFX)
|
avg
|
p50
|
p90
|
p95
|
p99
|
False
|
1
|
74.0
|
73.7
|
75.3
|
77.5
|
94.4
|
1.0
|
True
|
1
|
108.0
|
96.6
|
100.2
|
111.7
|
473.1
|
1.0
|
False
|
64
|
366.4
|
427.7
|
438.1
|
447.2
|
456.1
|
63.1
|
True
|
64
|
541.1
|
604.0
|
658.0
|
803.4
|
833.1
|
62.4
n-gram
|
Speaker Diarization
|
# of streams
|
Throughput (RTFX)
|
False
|
1
|
18.7
|
False
|
32
|
252.4
|
True
|
32
|
148.7
160
n-gram
|
# of streams
|
Latency (ms)
|
Throughput (RTFX)
|
avg
|
p50
|
p90
|
p95
|
p99
|
1
|
30.948
|
31.181
|
34.543
|
36.056
|
47.975
|
0.99827
|
8
|
47.991
|
48.392
|
53.894
|
55.871
|
87.543
|
7.978
|
16
|
61.284
|
61.356
|
68.72
|
76.258
|
118.18
|
15.923
|
32
|
75.633
|
74.065
|
95.78
|
102.73
|
155.86
|
31.809
|
48
|
91.854
|
99.673
|
111.41
|
113.95
|
255.06
|
47.621
|
64
|
114.38
|
126.17
|
135.55
|
139.42
|
321.86
|
63.361
960
n-gram
|
# of streams
|
Latency (ms)
|
Throughput (RTFX)
|
avg
|
p50
|
p90
|
p95
|
p99
|
1
|
26.371
|
26.905
|
29.871
|
34.808
|
35.852
|
0.9987
|
64
|
116.95
|
132.38
|
156.75
|
165.34
|
170.12
|
63.681
|
128
|
227.25
|
232.36
|
279.57
|
295.28
|
372.04
|
126.56
|
256
|
351
|
363.49
|
448.89
|
506.45
|
769.04
|
249.55
|
384
|
451.4
|
451.33
|
622.64
|
676.79
|
935.07
|
372.85
|
512
|
579.83
|
578.14
|
838.03
|
1041.4
|
1447.4
|
489.7
n-gram
|
# of streams
|
Throughput (RTFX)
|
1
|
213.96
|
32
|
1021
160
n-gram
|
# of streams
|
Latency (ms)
|
Throughput (RTFX)
|
avg
|
p50
|
p90
|
p95
|
p99
|
1
|
25.898
|
25.159
|
29.92
|
31.529
|
38.217
|
0.99898
|
8
|
39.652
|
38.118
|
48.426
|
56.406
|
75.964
|
7.986
|
16
|
51.214
|
48.284
|
58.617
|
78.85
|
103.47
|
15.963
|
32
|
62.971
|
65.896
|
79.542
|
102.56
|
123.49
|
31.882
|
48
|
82.938
|
89.665
|
102.51
|
151.8
|
176.93
|
47.767
|
64
|
107.35
|
113.37
|
128.69
|
197.71
|
246.97
|
63.598
960
n-gram
|
# of streams
|
Latency (ms)
|
Throughput (RTFX)
|
avg
|
p50
|
p90
|
p95
|
p99
|
1
|
23.143
|
22.251
|
26.383
|
26.517
|
62.112
|
0.9993
|
64
|
123.91
|
120.69
|
209.79
|
221.48
|
222.74
|
63.746
|
128
|
250.18
|
224.35
|
404.34
|
470.45
|
495.53
|
127
|
256
|
424.4
|
391.15
|
726.09
|
848.57
|
940.01
|
250.66
|
384
|
644.41
|
550.55
|
1274
|
1344.7
|
1493.9
|
369.39
|
512
|
882.82
|
803.01
|
1746.6
|
1874.4
|
1955.3
|
486.89
n-gram
|
# of streams
|
Throughput (RTFX)
|
1
|
299.83
|
32
|
2790.2
160
n-gram
|
# of streams
|
Latency (ms)
|
Throughput (RTFX)
|
avg
|
p50
|
p90
|
p95
|
p99
|
1
|
24.0
|
22.5
|
27.8
|
29.0
|
38.9
|
1.0
|
8
|
30.5
|
29.0
|
30.3
|
50.9
|
70.2
|
8.0
|
16
|
37.8
|
35.0
|
38.0
|
54.7
|
104.2
|
15.9
|
32
|
48.1
|
51.4
|
61.6
|
71.8
|
141.3
|
31.8
|
48
|
63.8
|
69.2
|
77.3
|
104.0
|
205.1
|
47.6
|
64
|
85.9
|
85.0
|
100.8
|
147.2
|
313.0
|
63.4
960
n-gram
|
# of streams
|
Latency (ms)
|
Throughput (RTFX)
|
avg
|
p50
|
p90
|
p95
|
p99
|
1
|
26.0
|
24.0
|
30.5
|
34.0
|
74.3
|
1.0
|
64
|
103.5
|
101.6
|
125.2
|
269.1
|
296.7
|
63.5
|
128
|
179.6
|
175.2
|
196.0
|
383.6
|
513.2
|
126.0
|
256
|
306.6
|
308.1
|
367.3
|
724.0
|
988.7
|
248.3
|
384
|
535.5
|
393.4
|
1469.1
|
1642.0
|
2496.4
|
365.0
|
512
|
1126.3
|
551.7
|
3230.1
|
3967.6
|
4614.8
|
476.8
|
512
|
1134.3
|
571.6
|
3422.9
|
3841.8
|
4632.6
|
476.7
n-gram
|
# of streams
|
Throughput (RTFX)
|
1
|
211.3
|
32
|
1395.8
160
n-gram
|
Speaker Diarization
|
# of streams
|
Latency (ms)
|
Throughput (RTFX)
|
avg
|
p50
|
p90
|
p95
|
p99
|
False
|
1
|
29.5
|
29.1
|
30.2
|
30.5
|
56.1
|
1.0
|
True
|
1
|
36.6
|
30.6
|
53.6
|
54.4
|
109.9
|
1.0
|
False
|
8
|
39.5
|
38.3
|
40.8
|
42.2
|
96.1
|
8.0
|
True
|
8
|
52.3
|
39.3
|
92.5
|
94.6
|
180.2
|
8.0
|
False
|
16
|
51.8
|
40.7
|
72.4
|
74.5
|
118.5
|
15.9
|
True
|
16
|
67.3
|
47.9
|
114.3
|
116.3
|
301.0
|
15.9
|
False
|
32
|
64.0
|
49.5
|
84.4
|
86.1
|
161.2
|
31.8
|
True
|
32
|
105.6
|
90.6
|
208.2
|
212.1
|
487.5
|
31.5
960
n-gram
|
Speaker Diarization
|
# of streams
|
Latency (ms)
|
Throughput (RTFX)
|
avg
|
p50
|
p90
|
p95
|
p99
|
False
|
1
|
66.1
|
65.6
|
66.9
|
72.3
|
73.0
|
1.0
|
True
|
1
|
92.3
|
91.5
|
92.7
|
104.1
|
104.9
|
1.0
|
False
|
64
|
207.2
|
227.4
|
242.7
|
387.8
|
401.4
|
63.2
|
True
|
64
|
363.7
|
397.5
|
435.2
|
653.1
|
670.7
|
62.8
|
False
|
128
|
294.3
|
299.9
|
312.1
|
525.3
|
658.5
|
125.5
|
False
|
256
|
518.9
|
504.9
|
724.3
|
1018.2
|
1668.4
|
245.6
|
False
|
384
|
867.2
|
683.3
|
2002.2
|
2262.0
|
3026.8
|
359.8
|
False
|
512
|
2194.6
|
2014.4
|
4142.6
|
4819.2
|
5894.0
|
443.7
|
False
|
512
|
2176.1
|
1993.4
|
4113.3
|
4797.2
|
5879.7
|
443.8
n-gram
|
Speaker Diarization
|
# of streams
|
Throughput (RTFX)
|
False
|
1
|
19.2
|
True
|
1
|
17.7
|
False
|
32
|
341.0
|
True
|
32
|
178.0
|
# of streams
|
Throughput (RTFX)
|
Average Latency (ms)
|
1
|
128.5
|
433.0
|
32
|
1326.0
|
1268.77
160
n-gram
|
# of streams
|
Latency (ms)
|
Throughput (RTFX)
|
avg
|
p50
|
p90
|
p95
|
p99
|
1
|
13
|
11.8
|
12.8
|
14
|
40
|
1
|
8
|
17.6
|
16.8
|
18.5
|
22
|
39
|
8
|
16
|
22.5
|
21.3
|
25
|
31
|
60.3
|
15.98
|
32
|
32.4
|
35
|
42
|
46
|
70
|
31.93
|
48
|
41
|
40
|
58
|
59
|
100
|
47.9
|
64
|
46
|
50
|
64
|
66
|
100
|
63.8
|
128
|
73
|
66
|
94
|
97
|
220
|
127.5
800
n-gram
|
# of streams
|
Latency (ms)
|
Throughput (RTFX)
|
avg
|
p50
|
p90
|
p95
|
p99
|
1
|
16
|
13
|
20
|
40
|
80
|
1
|
64
|
60
|
60
|
80
|
110
|
180
|
63.8
|
128
|
90
|
80
|
110
|
230
|
300
|
127.5
|
256
|
133.3
|
120
|
174
|
340
|
530
|
254
|
384
|
183
|
166
|
245
|
430
|
800
|
380
|
512
|
260
|
223
|
510
|
600
|
1200
|
505
|
768
|
535
|
354
|
1500
|
1640
|
2150
|
739
|
1024
|
940
|
600
|
2300
|
2570
|
2930
|
960
n-gram
|
# of streams
|
Throughput (RTFX)
|
32
|
460
n-gram
|
Speaker Diarization
|
# of streams
|
Throughput (RTFX)
|
False
|
1
|
60
|
False
|
32
|
234
none
|
Speaker Diarization
|
# of streams
|
Throughput (RTFX)
|
False
|
1
|
108.04
|
False
|
32
|
827.71
320
n-gram
|
# of streams
|
Throughput (RTFX)
|
Average Latency (ms)
|
1
|
1.0
|
99.63
|
8
|
7.9
|
138.54
|
16
|
15.7
|
203.51
|
32
|
31.4
|
303.27
|
48
|
39.8
|
2991.17
|
64
|
50.8
|
3737.57
1600
n-gram
|
# of streams
|
Throughput (RTFX)
|
Average Latency (ms)
|
1
|
1.0
|
102.40
|
64
|
62.9
|
490.66
|
128
|
124.5
|
682.94
|
256
|
244.3
|
1008.00
|
384
|
313.3
|
3766.07
|
512
|
318.4
|
9788.07
n-gram
|
# of streams
|
Throughput (RTFX)
|
Average Latency (ms)
|
1
|
77.1
|
712.47
|
32
|
838.0
|
2027.50
160
n-gram
|
# of streams
|
Latency (ms)
|
Throughput (RTFX)
|
avg
|
p50
|
p90
|
p95
|
p99
|
1
|
11.518
|
10.501
|
11.753
|
12.329
|
29.332
|
0.99948
|
8
|
13.042
|
12.727
|
14.303
|
16.54
|
27.45
|
7.9934
|
16
|
17.579
|
16.357
|
25.071
|
26.493
|
42.529
|
15.974
|
32
|
21.415
|
18.903
|
27.705
|
28.62
|
65.338
|
31.924
|
48
|
32.285
|
32.166
|
34.611
|
35.804
|
102.55
|
47.839
|
64
|
33.933
|
36.076
|
39.682
|
41.26
|
120.46
|
63.75
960
n-gram
|
# of streams
|
Latency (ms)
|
Throughput (RTFX)
|
avg
|
p50
|
p90
|
p95
|
p99
|
1
|
14.345
|
12.899
|
18.496
|
21.621
|
49.489
|
0.99941
|
64
|
43.724
|
41.908
|
48.17
|
138.95
|
140.61
|
63.715
|
128
|
76.158
|
69.027
|
80.239
|
198.79
|
277.37
|
126.88
|
256
|
113.72
|
89.307
|
128.73
|
294.93
|
488.96
|
251.9
|
384
|
150.8
|
133.5
|
170.69
|
465.93
|
722.34
|
374.76
|
512
|
198.83
|
173.53
|
280.75
|
577.5
|
975.18
|
495.82
n-gram
|
Speaker Diarization
|
# of streams
|
Throughput (RTFX)
|
False
|
1
|
365.61
|
False
|
32
|
3638
|
True
|
32
|
101.5
320
n-gram
|
# of streams
|
Latency (ms)
|
Throughput (RTFX)
|
avg
|
p50
|
p90
|
p95
|
p99
|
1
|
13.377
|
12.014
|
14.8
|
15.721
|
17.616
|
0.99944
|
8
|
20.362
|
19.784
|
23.525
|
26.147
|
33.041
|
7.9919
|
16
|
28.97
|
28.08
|
34.588
|
37.939
|
52.757
|
15.97
|
32
|
42.96
|
38.11
|
55.592
|
57.928
|
94.558
|
31.904
|
48
|
58.84
|
67.281
|
75.958
|
77.311
|
136.62
|
47.794
|
64
|
79.065
|
88.762
|
99.511
|
109.32
|
181.85
|
63.634
960
n-gram
|
# of streams
|
Latency (ms)
|
Throughput (RTFX)
|
avg
|
p50
|
p90
|
p95
|
p99
|
1
|
17.358
|
16.19
|
19.135
|
23.812
|
52.552
|
0.99925
|
64
|
86.236
|
102.67
|
110.26
|
112.32
|
119.81
|
63.754
|
128
|
204.03
|
205.92
|
220.27
|
223.14
|
250.96
|
126.93
|
256
|
315.08
|
321.68
|
395.18
|
408.04
|
502.56
|
251.93
|
384
|
423.9
|
421.51
|
577.25
|
664
|
857.63
|
373.82
|
512
|
573
|
563.93
|
874.58
|
1039.3
|
1263.3
|
492.08
n-gram
|
Speaker Diarization
|
# of streams
|
Throughput (RTFX)
|
False
|
1
|
335.32
|
False
|
32
|
2876.4
160
n-gram
|
# of streams
|
Latency (ms)
|
Throughput (RTFX)
|
avg
|
p50
|
p90
|
p95
|
p99
|
1
|
21.6
|
21.1
|
22.8
|
23.4
|
32.5
|
1.0
|
8
|
31.5
|
31.2
|
33.8
|
35.2
|
51.5
|
8.0
|
16
|
45.5
|
45.4
|
47.8
|
53.5
|
79.2
|
16.0
|
32
|
67.4
|
61.8
|
89.0
|
90.6
|
119.4
|
31.8
|
48
|
98.9
|
116.6
|
127.1
|
134.2
|
182.2
|
47.6
960
n-gram
|
# of streams
|
Latency (ms)
|
Throughput (RTFX)
|
avg
|
p50
|
p90
|
p95
|
p99
|
1
|
21.1
|
20.3
|
23.0
|
24.7
|
49.2
|
1.0
|
64
|
161.7
|
197.5
|
204.8
|
208.3
|
212.7
|
63.6
|
128
|
369.0
|
396.0
|
432.2
|
450.6
|
455.8
|
126.2
n-gram
|
# of streams
|
Throughput (RTFX)
|
1
|
264.5
|
32
|
882.6
160
n-gram
|
Speaker Diarization
|
# of streams
|
Latency (ms)
|
Throughput (RTFX)
|
avg
|
p50
|
p90
|
p95
|
p99
|
False
|
1
|
51.9
|
51.2
|
53.3
|
54.1
|
91.2
|
1.0
|
True
|
1
|
57.0
|
51.5
|
74.3
|
75.6
|
134.2
|
1.0
|
False
|
8
|
78.6
|
77.6
|
82.8
|
84.0
|
144.3
|
8.0
|
True
|
8
|
92.7
|
80.3
|
127.8
|
131.8
|
246.6
|
7.9
|
False
|
16
|
85.0
|
83.8
|
86.4
|
87.3
|
165.2
|
15.9
|
True
|
16
|
107.9
|
85.5
|
161.3
|
164.5
|
350.9
|
15.8
|
False
|
32
|
147.0
|
149.3
|
176.1
|
184.5
|
295.1
|
31.7
|
True
|
32
|
273.1
|
241.1
|
415.1
|
505.6
|
817.4
|
31.2
960
n-gram
|
Speaker Diarization
|
# of streams
|
Latency (ms)
|
Throughput (RTFX)
|
avg
|
p50
|
p90
|
p95
|
p99
|
False
|
1
|
59.8
|
59.2
|
61.8
|
63.2
|
92.3
|
1.0
|
True
|
1
|
85.1
|
72.2
|
76.2
|
83.5
|
514.8
|
1.0
|
False
|
64
|
255.4
|
304.4
|
310.3
|
313.2
|
315.0
|
63.4
|
True
|
64
|
372.3
|
422.1
|
463.4
|
469.2
|
471.6
|
63.1
|
False
|
128
|
478.7
|
513.0
|
528.6
|
666.1
|
686.7
|
125.3
|
True
|
128
|
687.7
|
695.9
|
776.2
|
1113.9
|
1620.6
|
123.7
n-gram
|
Speaker Diarization
|
# of streams
|
Throughput (RTFX)
|
False
|
1
|
20.7
|
False
|
32
|
336.4
|
True
|
32
|
260.5
160
n-gram
|
# of streams
|
Latency (ms)
|
Throughput (RTFX)
|
avg
|
p50
|
p90
|
p95
|
p99
|
1
|
19.671
|
20.104
|
21.685
|
21.96
|
38.539
|
0.99884
|
8
|
31.194
|
31.719
|
35.482
|
36.195
|
66.154
|
7.9835
|
16
|
45.007
|
46.339
|
50.019
|
51.456
|
92.321
|
15.953
|
32
|
61.018
|
56.473
|
77.184
|
79.764
|
136.4
|
31.801
|
48
|
79.726
|
87.697
|
98.868
|
100.64
|
172.36
|
47.647
|
64
|
102.58
|
117.05
|
125.58
|
130.69
|
271.66
|
63.453
960
n-gram
|
# of streams
|
Latency (ms)
|
Throughput (RTFX)
|
avg
|
p50
|
p90
|
p95
|
p99
|
1
|
24.776
|
24.027
|
30.257
|
32.001
|
63.361
|
0.99901
|
64
|
114.75
|
133.68
|
149.83
|
153.73
|
157.22
|
63.679
|
128
|
235.08
|
244.42
|
285.45
|
290.93
|
374.07
|
126.5
|
256
|
367.18
|
365.85
|
468.17
|
506.79
|
691.56
|
250.49
|
384
|
485.58
|
465.62
|
668.72
|
772.08
|
999.89
|
371.5
|
512
|
637.89
|
635.49
|
970.62
|
1132.4
|
1399.5
|
489.51
n-gram
|
# of streams
|
Throughput (RTFX)
|
1
|
180.37
|
32
|
1037.8
160
n-gram
|
# of streams
|
Latency (ms)
|
Throughput (RTFX)
|
avg
|
p50
|
p90
|
p95
|
p99
|
1
|
14.202
|
13.052
|
17.88
|
19.466
|
25.956
|
0.99947
|
8
|
24.437
|
22.858
|
29.938
|
38.885
|
49.618
|
7.9913
|
16
|
36.536
|
34.467
|
44.059
|
54.708
|
81.838
|
15.973
|
32
|
48.218
|
52.974
|
64.388
|
81.382
|
99.757
|
31.904
|
48
|
69.337
|
78.074
|
89.509
|
110.77
|
143.67
|
47.784
|
64
|
92.235
|
101.77
|
114.86
|
181.18
|
204.97
|
63.62
960
n-gram
|
# of streams
|
Latency (ms)
|
Throughput (RTFX)
|
avg
|
p50
|
p90
|
p95
|
p99
|
1
|
19.475
|
17.506
|
22.395
|
23.533
|
78.759
|
0.99942
|
64
|
120.23
|
118.25
|
207.22
|
215.26
|
240.07
|
63.754
|
128
|
246.07
|
227.94
|
373.71
|
448.51
|
456.11
|
126.96
|
256
|
426
|
422.2
|
724.17
|
801.8
|
895.13
|
251.23
|
384
|
572.76
|
545.31
|
976.51
|
1096.7
|
1214.7
|
372.22
|
512
|
781.89
|
704.9
|
1342
|
1422.6
|
1613.6
|
491.52
n-gram
|
# of streams
|
Throughput (RTFX)
|
1
|
349.89
|
32
|
2885.7
160
n-gram
|
# of streams
|
Latency (ms)
|
Throughput (RTFX)
|
avg
|
p50
|
p90
|
p95
|
p99
|
1
|
15.3
|
14.0
|
15.3
|
16.8
|
34.7
|
1.0
|
8
|
25.1
|
21.8
|
34.5
|
35.2
|
44.5
|
8.0
|
16
|
20.2
|
19.0
|
22.5
|
39.6
|
46.3
|
16.0
|
32
|
30.6
|
24.2
|
39.2
|
43.4
|
75.1
|
31.9
|
48
|
38.1
|
40.8
|
45.1
|
54.8
|
94.4
|
47.8
|
64
|
57.1
|
55.5
|
59.0
|
60.5
|
166.6
|
63.6
960
n-gram
|
# of streams
|
Latency (ms)
|
Throughput (RTFX)
|
avg
|
p50
|
p90
|
p95
|
p99
|
1
|
18.0
|
16.2
|
21.2
|
24.7
|
69.8
|
1.0
|
64
|
62.4
|
63.0
|
71.4
|
156.6
|
158.2
|
63.7
|
128
|
109.1
|
105.9
|
117.6
|
229.6
|
306.7
|
126.8
|
256
|
171.7
|
147.5
|
202.2
|
405.7
|
578.8
|
251.3
|
384
|
227.2
|
198.5
|
287.6
|
570.6
|
826.4
|
373.8
|
512
|
319.9
|
269.6
|
632.4
|
829.8
|
1471.6
|
492.6
n-gram
|
# of streams
|
Throughput (RTFX)
|
1
|
293.5
|
32
|
2602.0
160
n-gram
|
Speaker Diarization
|
# of streams
|
Latency (ms)
|
Throughput (RTFX)
|
avg
|
p50
|
p90
|
p95
|
p99
|
False
|
1
|
21.8
|
21.2
|
22.1
|
22.4
|
39.6
|
1.0
|
True
|
1
|
25.6
|
22.5
|
35.0
|
35.5
|
71.3
|
1.0
|
False
|
8
|
27.5
|
26.9
|
28.2
|
29.7
|
61.9
|
8.0
|
True
|
8
|
34.7
|
28.2
|
48.4
|
50.4
|
120.4
|
8.0
|
False
|
16
|
36.9
|
35.1
|
36.6
|
57.6
|
97.4
|
15.9
|
True
|
16
|
55.2
|
56.0
|
82.7
|
84.6
|
193.7
|
15.9
|
False
|
32
|
51.6
|
39.9
|
65.7
|
68.2
|
131.3
|
31.8
|
True
|
32
|
71.6
|
64.6
|
146.0
|
150.3
|
303.5
|
31.7
|
False
|
48
|
68.0
|
76.7
|
85.8
|
92.2
|
168.5
|
47.7
|
True
|
48
|
101.9
|
83.0
|
178.4
|
189.3
|
479.8
|
47.3
960
n-gram
|
Speaker Diarization
|
# of streams
|
Latency (ms)
|
Throughput (RTFX)
|
avg
|
p50
|
p90
|
p95
|
p99
|
False
|
1
|
55.8
|
55.5
|
56.3
|
61.4
|
61.8
|
1.0
|
True
|
1
|
70.0
|
69.2
|
70.6
|
79.2
|
80.0
|
1.0
|
False
|
64
|
175.2
|
194.2
|
197.8
|
273.0
|
312.9
|
63.5
|
True
|
64
|
263.9
|
292.5
|
313.6
|
458.7
|
465.9
|
63.1
|
False
|
128
|
252.2
|
262.2
|
273.2
|
397.9
|
471.7
|
126.1
|
False
|
256
|
438.2
|
419.6
|
492.1
|
819.3
|
1027.5
|
248.0
|
False
|
384
|
759.5
|
626.9
|
1600.5
|
1968.1
|
2799.9
|
364.6
|
False
|
512
|
2054.4
|
1823.7
|
3943.4
|
4720.0
|
5667.5
|
456.1
|
False
|
512
|
2015.4
|
1795.2
|
3924.8
|
4561.5
|
5507.2
|
457.1
n-gram
|
Speaker Diarization
|
# of streams
|
Throughput (RTFX)
|
False
|
1
|
21.9
|
True
|
1
|
19.9
|
False
|
32
|
420.4
|
True
|
32
|
308.5
|
Speaker Diarization
|
# of streams
|
Throughput (RTFX)
|
Average Latency (ms)
|
False
|
1
|
158.3
|
352.24
|
False
|
32
|
1631.3
|
1018.84
160
n-gram
|
# of streams
|
Latency (ms)
|
Throughput (RTFX)
|
avg
|
p50
|
p90
|
p95
|
p99
|
1
|
11
|
10.3
|
11.2
|
12.4
|
30
|
1
|
8
|
20
|
19
|
26
|
30
|
42
|
7.99
|
16
|
28
|
26
|
35
|
40
|
56
|
15.97
|
32
|
35
|
35
|
48
|
52
|
73
|
31.9
|
64
|
50
|
55
|
66
|
70
|
100
|
63.8
800
n-gram
|
# of streams
|
Latency (ms)
|
Throughput (RTFX)
|
avg
|
p50
|
p90
|
p95
|
p99
|
1
|
14
|
11.5
|
20
|
30
|
60
|
1
|
64
|
70
|
70
|
90
|
100
|
170
|
63.8
|
128
|
88
|
84
|
110
|
190
|
250
|
127.4
|
256
|
128
|
117
|
164
|
300
|
460
|
254.4
n-gram
|
# of streams
|
Throughput (RTFX)
|
32
|
440
n-gram
|
Speaker Diarization
|
# of streams
|
Throughput (RTFX)
|
False
|
1
|
70
|
False
|
32
|
193.5
none
|
Speaker Diarization
|
# of streams
|
Throughput (RTFX)
|
False
|
1
|
6.2
|
False
|
32
|
43.3
320
n-gram
|
# of streams
|
Throughput (RTFX)
|
Average Latency (ms)
|
1
|
1.0
|
86.53
|
8
|
7.9
|
136.34
|
16
|
15.8
|
163.55
|
32
|
31.4
|
253.70
|
48
|
44.8
|
991.17
|
64
|
58.9
|
1180.73
1600
n-gram
|
# of streams
|
Throughput (RTFX)
|
Average Latency (ms)
|
1
|
1.0
|
87.29
|
64
|
63.0
|
433.03
|
128
|
125.0
|
586.62
|
256
|
246.3
|
836.96
|
384
|
337.1
|
2274.47
|
512
|
342.7
|
7912.27
n-gram
|
# of streams
|
Throughput (RTFX)
|
Average Latency (ms)
|
1
|
85.2
|
642.87
|
32
|
1056.6
|
1606.57