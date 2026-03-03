|
GPU
|
NVIDIA DGX A100 40GB
|
CPU
|
Model
|
AMD EPYC 7742 64-Core Processor
|
Thread(s) per core
|
2
|
Socket(s)
|
2
|
Core(s) per socket
|
64
|
NUMA node(s)
|
8
|
Frequency boost
|
enabled
|
CPU max MHz
|
2250
|
CPU min MHz
|
1500
|
RAM
|
Model
|
Micron DDR4 36ASF8G72PZ-3G2B2 3200MHz
|
Configured Memory Speed
|
2933 MT/s
|
RAM Size
|
32x64GB (2048GB Total)
|
GPU
|
NVIDIA H100 80GB HBM3
|
CPU
|
Model
|
Intel(R) Xeon(R) Platinum 8480CL
|
Thread(s) per core
|
2
|
Socket(s)
|
2
|
Core(s) per socket
|
56
|
NUMA node(s)
|
2
|
CPU max MHz
|
3800
|
CPU min MHz
|
800
|
RAM
|
Model
|
Micron DDR5 MTC40F2046S1RC48BA1 4800MHz
|
Configured Memory Speed
|
4400 MT/s
|
RAM Size
|
32x64GB (2048GB Total)
|
GPU
|
NVIDIA L40
|
CPU
|
Model
|
AMD EPYC 7763 64-Core Processor
|
Thread(s) per core
|
1
|
Socket(s)
|
2
|
Core(s) per socket
|
64
|
NUMA node(s)
|
8
|
Frequency boost
|
enabled
|
CPU max MHz
|
3529
|
CPU min MHz
|
1500
|
RAM
|
Model
|
Samsung DDR4 M393A4K40DB3-CWE 3200MHz
|
Configured Memory Speed
|
3200 MT/s
|
RAM Size
|
16x32GB (512GB Total)