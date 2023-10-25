Publications
-
Juana G. Manuel, Hillary B. Heins, Sandra Crocker, Julie A. Neidich, Lisa Sadzewicz, Luke Tallon, Tychele N. Turner
"High Coverage Highly Accurate Long-Read Sequencing of a Mouse Neuronal Cell Line Using the PacBio Revio Sequencer"
bioRxiv
-
Sneha D. Goenka, John E. Gorzynski, Kishwar Shafin, Dianna G. Fisk3, Trevor Pesout2, Tanner D. Jensen1, Jean Monlong2, Pi-Chuan Chang, Gunjan Baid4, Jonathan A. Bernstein, Jeffrey W. Christle1, Karen P. Dalton, Daniel R. Garalde5, Megan E. Grove, Joseph Guillory5, Alexey Kolesnikov4, Maria Nattestad4, Maura R. Z. Ruzhnikov1, Mehrzad Samadi6, Ankit Sethia6, Elizabeth Spiteri1, Christopher J. Wright5, Katherine Xiong, Tong Zhu6, Miten Jain2, Fritz J. Sedlazeck, Andrew Carroll, Benedict Paten, Euan A. Ashley
"Accelerated identification of disease-causing variants with ultra-rapid nanopore genome sequencing"
Nature Biotechnology 40, 1035-1041 (2022)
-
Giovanna Carpi, Lev Gorenstein, Timothy T Harkins, Mehrzad Samadi, Pankaj Vats
"A GPU-accelerated compute framework for pathogen genomic variant identification to aid genomic epidemiology of infectious disease: a malaria case study"
Briefings in Bioinformatics
-
Kyle A O'Connell, Zelaikha B Yosufzai, Ross A Campbell, Collin J Lobb, Haley T Engelken, Laura M Gorrell, Thad B Carlson, Josh J Catana, Dina Mikdadi, Vivien R Bonazzi, Juergen A Klenk
"Accelerating genomic workflows using NVIDIA Parabricks"
PubMed BMC Bionformatics 31 May 2023
-
Peng-Chan Lin, Yi-Shan Tsai, Yu-Min Yeh, Meng-Ru Shen
"Cutting-Edge AI Technologies Meet Precision Medicine to Improve Cancer Care"
MDPI biomolecules
