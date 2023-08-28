Appendix – Host OS Configuration
With Linux environment on host OS, additional kernel boot parameters may be required to support SNAP related features:
To use SR-IOV:
For Intel, "intel_iommu=on iommu=on" must be added
For AMD, "amd_iommu=on iommu=on" must be added
To use PCIe hotplug, pci=realloc must be added
modprobe.blacklist=virtio_blk for non-built in virtio-blk driver
To view boot parameter values, use the command cat /proc/cmdline.
It is recommended to use the following with virtio-blk:
[dpu] cat /proc/cmdline BOOT_IMAGE … pci=realloc modprobe.blacklist=virtio_blk
To enable VFs (virtio_blk/NVMe):
echo 125 > /sys/bus/pci/devices/0000\:27\:00.4/sriov_numvfs
BOOT_IMAGE=(hd0,msdos1)/vmlinuz-5.15.0_mlnx root=UUID=91528e6a-b7d3-4e78-9d2e-9d5ad60e8273 ro crashkernel=auto resume=UUID=06ff0f35-0282-4812-894e-111ae8d76768 rhgb quiet iommu=pt intel_iommu=on pci=realloc modprobe.blacklist=virtio_blk
cat /proc/cmdline BOOT_IMAGE=(hd0,msdos1)/vmlinuz-5.15.0_mlnx root=UUID=91528e6a-b7d3-4e78-9d2e-9d5ad60e8273 ro crashkernel=auto resume=UUID=06ff0f35-0282-4812-894e-111ae8d76768 rhgb quiet iommu=pt amd_iommu=on pci=realloc modprobe.blacklist=virtio_blk