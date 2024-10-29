On This Page
BlueField Modes of Operation Configuration
curl -k -u root:'<PASSWORD>' -X GET https://<bmc_ip>/redfish/v1/Systems/Bluefield/Oem/Nvidia
Info
Current setting appears under
Mode.
curl -k -u root:'<PASSWORD>' -H "Content-Type: application/json" -X POST -d '{"Mode":"DpuMode"}' https://<bmc_ip>/redfish/v1/Systems/Bluefield/Oem/Nvidia/Actions/Mode.Set
curl -k -u root:'<PASSWORD>' -H "Content-Type: application/json" -X POST -d '{"Mode":"NicMode"}' https://<bmc_ip>/redfish/v1/Systems/Bluefield/Oem/Nvidia/Actions/Mode.Set