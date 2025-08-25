NVIDIA BlueField BMC Software v25.07
NVIDIA Docs Hub  NVIDIA Networking  BlueField DPUs / SuperNICs & DOCA  NVIDIA BlueField BMC Software v25.07  Appendix - BlueField DHCP Discover
Download PDF

On This Page

Appendix - BlueField DHCP Discover

Possible Vendor Classes

Vendor Class String in DHCP Discover

Originator of the DHCP Discover

NVIDIA/BF/OOB

BlueField SoC Arm OS over 1GbE OOB

NVIDIA/BF/PXE

BlueField SoC UEFI BIOS over either 1GbE OOB or high-speed ports

NVIDIA/BF/DP

BlueField SoC Arm OS over high-speed ports

NVIDIA/BF/BMC

BlueField BMC over 1GbE OOB

BF2Client

BlueField OS/UEFI in older versions

PXEClient

BlueField OS/UEFI in older versions

HTTPClient

BlueField OS/UEFI in older versions

BlueField DHCP DISCOVER

Sent from the BlueField UEFI BIOS to the DCHP server:

Copy
Copied!
            

            
0.0.0.0 -> 255.255.255.255 DHCP 370 DHCP Discover - Transaction ID 0xfd2f32f1
192.168.254.119 -> 255.255.255.255 DHCP 342 DHCP Offer    - Transaction ID 0xfd2f32f1
        0.0.0.0 -> 255.255.255.255 DHCP 382 DHCP Request  - Transaction ID 0xfd2f32f1
192.168.254.119 -> 255.255.255.255 DHCP 342 DHCP ACK      - Transaction ID 0xfd2f32f1
aa:bb:cc:dd:ee:ff -> Broadcast    ARP 60 Who has 192.168.254.119?  Tell 192.168.254.139
gg:hh:ii:jj:kk:ll -> aa:bb:cc:dd:ee:ff ARP 60 192.168.254.119 is at gg:hh:ii:jj:kk:ll
  192.168.254.139 -> 192.168.254.119 TFTP 98 Read Request, File: /grubaa64.efi, Transfer type: octet, tsize\000=0\000, blksize\000=1400\000, windowsize\000=4\000
  192.168.254.119 -> 192.168.254.139 TFTP 84 Option Acknowledgement, tsize\000=2414472\000, blksize\000=1400\000, windowsize\000=4\000
  192.168.254.139 -> 192.168.254.119 TFTP 72 Error Code, Code: Option negotiation failed, Message: User aborted the transfer
  192.168.254.139 -> 192.168.254.119 TFTP 90 Read Request, File: /grubaa64.efi, Transfer type: octet, blksize\000=1400\000, windowsize\000=4\000
  192.168.254.119 -> 192.168.254.139 TFTP 70 Option Acknowledgement, blksize\000=1400\000, windowsize\000=4\000
  192.168.254.139 -> 192.168.254.119 TFTP 60 Acknowledgement, Block: 0
  192.168.254.119 -> 192.168.254.139 TFTP 1446 Data Packet, Block: 1
  192.168.254.119 -> 192.168.254.139 TFTP 1446 Data Packet, Block: 2
  192.168.254.119 -> 192.168.254.139 TFTP 1446 Data Packet, Block: 3
 
Ethernet II, Src: aa:bb:cc:dd:ee:ff (aa:bb:cc:dd:ee:ff), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
    Destination: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
        Address: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
        .... ..1. .... .... .... .... = LG bit: Locally administered address (this is NOT the factory default)
        .... ...1 .... .... .... .... = IG bit: Group address (multicast/broadcast)
    Source: aa:bb:cc:dd:ee:ff (aa:bb:cc:dd:ee:ff)
        Address: aa:bb:cc:dd:ee:ff (aa:bb:cc:dd:ee:ff)
        .... ..0. .... .... .... .... = LG bit: Globally unique address (factory default)
        .... ...0 .... .... .... .... = IG bit: Individual address (unicast)
    Type: IP (0x0800)
Internet Protocol Version 4, Src: 0.0.0.0 (0.0.0.0), Dst: 255.255.255.255 (255.255.255.255)
    Version: 4
    Header length: 20 bytes
    Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP 0x00: Default; ECN: 0x00: Not-ECT (Not ECN-Capable Transport))
        0000 00.. = Differentiated Services Codepoint: Default (0x00)
        .... ..00 = Explicit Congestion Notification: Not-ECT (Not ECN-Capable Transport) (0x00)
    Total Length: 368
    Identification: 0x61c7 (25031)
    Flags: 0x00
        0... .... = Reserved bit: Not set
        .0.. .... = Don't fragment: Not set
        ..0. .... = More fragments: Not set
    Fragment offset: 0
    Time to live: 64
    Protocol: UDP (17)
    Header checksum: 0x17b7 [validation disabled]
        [Good: False]
        [Bad: False]
    Source: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
    Destination: 255.255.255.255 (255.255.255.255)
User Datagram Protocol, Src Port: bootpc (68), Dst Port: bootps (67)
    Source port: bootpc (68)
    Destination port: bootps (67)
    Length: 348
    Checksum: 0xe557 [validation disabled]
        [Good Checksum: False]
        [Bad Checksum: False]
Bootstrap Protocol
    Message type: Boot Request (1)
    Hardware type: Ethernet (0x01)
    Hardware address length: 6
   Hops: 0
    Transaction ID: 0xfd2f32f1
    Seconds elapsed: 0
    Bootp flags: 0x8000 (Broadcast)
        1... .... .... .... = Broadcast flag: Broadcast
        .000 0000 0000 0000 = Reserved flags: 0x0000
    Client IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
    Your (client) IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
    Next server IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
    Relay agent IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
    Client MAC address: aa:bb:cc:dd:ee:ff (aa:bb:cc:dd:ee:ff)
    Client hardware address padding: 00000000000000000000
    Server host name not given
    Boot file name not given
    Magic cookie: DHCP
    Option: (53) DHCP Message Type
        Length: 1
        DHCP: Request (3)
    Option: (54) DHCP Server Identifier
        Length: 4
        DHCP Server Identifier: 192.168.254.119 (192.168.254.119)
    Option: (50) Requested IP Address
        Length: 4
        Requested IP Address: 192.168.254.139 (192.168.254.139)
    Option: (57) Maximum DHCP Message Size
        Length: 2
        Maximum DHCP Message Size: 65280
    Option: (55) Parameter Request List
        Length: 35
        Parameter Request List Item: (1) Subnet Mask
        Parameter Request List Item: (2) Time Offset
        Parameter Request List Item: (3) Router
        Parameter Request List Item: (4) Time Server
        Parameter Request List Item: (5) Name Server
        Parameter Request List Item: (6) Domain Name Server
        Parameter Request List Item: (12) Host Name
        Parameter Request List Item: (13) Boot File Size
        Parameter Request List Item: (15) Domain Name
        Parameter Request List Item: (17) Root Path
        Parameter Request List Item: (18) Extensions Path
        Parameter Request List Item: (22) Maximum Datagram Reassembly Size
        Parameter Request List Item: (23) Default IP Time-to-Live
        Parameter Request List Item: (28) Broadcast Address
        Parameter Request List Item: (40) Network Information Service Domain
        Parameter Request List Item: (41) Network Information Service Servers
        Parameter Request List Item: (42) Network Time Protocol Servers
        Parameter Request List Item: (43) Vendor-Specific Information
        Parameter Request List Item: (50) Requested IP Address
        Parameter Request List Item: (51) IP Address Lease Time
        Parameter Request List Item: (54) DHCP Server Identifier
        Parameter Request List Item: (58) Renewal Time Value
        Parameter Request List Item: (59) Rebinding Time Value
        Parameter Request List Item: (60) Vendor class identifier
        Parameter Request List Item: (66) TFTP Server Name
        Parameter Request List Item: (67) Bootfile name
        Parameter Request List Item: (97) UUID/GUID-based Client Identifier
        Parameter Request List Item: (128) DOCSIS full security server IP [TODO]
        Parameter Request List Item: (129) PXE - undefined (vendor specific)
        Parameter Request List Item: (130) PXE - undefined (vendor specific)
        Parameter Request List Item: (131) PXE - undefined (vendor specific)
        Parameter Request List Item: (132) PXE - undefined (vendor specific)
        Parameter Request List Item: (133) PXE - undefined (vendor specific)
        Parameter Request List Item: (134) PXE - undefined (vendor specific)
        Parameter Request List Item: (135) PXE - undefined (vendor specific)
    Option: (97) UUID/GUID-based Client Identifier
        Length: 17
        Client Identifier (UUID): c24e2ad6-a730-ec11-8000-08c0eb58d8ec
    Option: (94) Client Network Device Interface
        Length: 3
        Major Version: 3
        Minor Version: 16
    Option: (93) Client System Architecture
        Length: 2
        Client System Architecture: Unknown (11)
    Option: (60) Vendor class identifier
        Length: 13
        Vendor class identifier: NVIDIA/BF/PXE
    Option: (255) End
        Option End: 255

Note

Note the "Vendor class identifier" value in line 134.
© Copyright 2025, NVIDIA. Last updated on Aug 25, 2025.
content here