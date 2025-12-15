On This Page
Appendix - BlueField DHCP Discover
Vendor Class String in DHCP Discover
Originator of the DHCP Discover
NVIDIA/BF/OOB
BlueField SoC Arm OS over 1GbE OOB
NVIDIA/BF/PXE
BlueField SoC UEFI BIOS over either 1GbE OOB or high-speed ports
NVIDIA/BF/DP
BlueField SoC Arm OS over high-speed ports
NVIDIA/BF/BMC
BlueField BMC over 1GbE OOB
BF2Client
BlueField OS/UEFI in older versions
PXEClient
BlueField OS/UEFI in older versions
HTTPClient
BlueField OS/UEFI in older versions
Sent from the BlueField UEFI BIOS to the DCHP server:
0.0.0.0 -> 255.255.255.255 DHCP 370 DHCP Discover - Transaction ID 0xfd2f32f1
192.168.254.119 -> 255.255.255.255 DHCP 342 DHCP Offer - Transaction ID 0xfd2f32f1
0.0.0.0 -> 255.255.255.255 DHCP 382 DHCP Request - Transaction ID 0xfd2f32f1
192.168.254.119 -> 255.255.255.255 DHCP 342 DHCP ACK - Transaction ID 0xfd2f32f1
aa:bb:cc:dd:ee:ff -> Broadcast ARP 60 Who has 192.168.254.119? Tell 192.168.254.139
gg:hh:ii:jj:kk:ll -> aa:bb:cc:dd:ee:ff ARP 60 192.168.254.119 is at gg:hh:ii:jj:kk:ll
192.168.254.139 -> 192.168.254.119 TFTP 98 Read Request, File: /grubaa64.efi, Transfer type: octet, tsize\000=0\000, blksize\000=1400\000, windowsize\000=4\000
192.168.254.119 -> 192.168.254.139 TFTP 84 Option Acknowledgement, tsize\000=2414472\000, blksize\000=1400\000, windowsize\000=4\000
192.168.254.139 -> 192.168.254.119 TFTP 72 Error Code, Code: Option negotiation failed, Message: User aborted the transfer
192.168.254.139 -> 192.168.254.119 TFTP 90 Read Request, File: /grubaa64.efi, Transfer type: octet, blksize\000=1400\000, windowsize\000=4\000
192.168.254.119 -> 192.168.254.139 TFTP 70 Option Acknowledgement, blksize\000=1400\000, windowsize\000=4\000
192.168.254.139 -> 192.168.254.119 TFTP 60 Acknowledgement, Block: 0
192.168.254.119 -> 192.168.254.139 TFTP 1446 Data Packet, Block: 1
192.168.254.119 -> 192.168.254.139 TFTP 1446 Data Packet, Block: 2
192.168.254.119 -> 192.168.254.139 TFTP 1446 Data Packet, Block: 3
Note the "Vendor class identifier" value in line 134.