NVIDIA BlueField BSP v4.10.0
Supported Platforms and Interoperability

Supported and Tested NVIDIA BlueField-3 Platforms

SKU

PSID

Description

900-9D3B6-00CN-AB0

MT_0000000883

NVIDIA BlueField-3 B3240 P-Series Dual-slot FHHL DPU; 400GbE / NDR IB (default mode); Dual-port QSFP112; PCIe Gen5.0 x16 with x16 PCIe extension option; 16 Arm cores; 32GB on-board DDR; integrated BMC; Crypto Enabled

900-9D3B6-00CV-AAH

MT_0000000884

NVIDIA BlueField-3 B3220 P-Series FHHL DPU; 200GbE (default mode) / NDR200 IB; Dual-port QSFP112; PCIe Gen5.0 x16 with x16 PCIe extension option; 16 Arm cores; 32GB on-board DDR; integrated BMC; Crypto Enabled

900-9D3B6-00SN-AB0

MT_0000000964

NVIDIA BlueField-3 B3240 P-Series Dual-slot FHHL DPU; 400GbE / NDR IB (default mode); Dual-port QSFP112; PCIe Gen5.0 x16 with x16 PCIe extension option; 16 Arm cores; 32GB on-board DDR; integrated BMC; Crypto Disabled

900-9D3B6-00SV-AA0

MT_0000000965

NVIDIA BlueField-3 B3220 P-Series FHHL DPU; 200GbE (default mode) / NDR200 IB; Dual-port QSFP112; PCIe Gen5.0 x16 with x16 PCIe extension option; 16 Arm cores; 32GB on-board DDR; integrated BMC; Crypto Disabled

900-9D3B4-00CC-EA0

MT_0000000966

NVIDIA BlueField-3 B3210L E-series FHHL SuperNIC; 100GbE (default mode) / HDR100 IB; Dual port QSFP112; PCIe Gen5.0 x16; 8 Arm cores; 16GB on-board DDR; integrated BMC; Crypto Enabled

900-9D3B4-00SC-EA0

MT_0000000967

NVIDIA BlueField-3 B3210L E-series FHHL SuperNIC; 100GbE (default mode) / HDR100 IB; Dual port QSFP112; PCIe Gen5.0 x16; 8 Arm cores; 16GB on-board DDR; integrated BMC; Crypto Disabled

900-9D3B4-00EN-EA0

MT_0000001010

NVIDIA BlueField-3 B3140L E-Series FHHL SuperNIC; 400GbE / NDR IB (default mode); Single-port QSFP112; PCIe Gen5.0 x16; 8 Arm cores; 16GB on-board DDR; integrated BMC; Crypto Enabled

900-9D3B4-00PN-EA0

MT_0000001011

NVIDIA BlueField-3 B3140L E-Series FHHL SuperNIC; 400GbE / NDR IB (default mode); Single-port QSFP112; PCIe Gen5.0 x16; 8 Arm cores; 16GB on-board DDR; integrated BMC; Crypto Disabled

900-9D3B6-00CC-AA0

MT_0000001024

NVIDIA BlueField-3 B3210 P-Series FHHL DPU; 100GbE (default mode) / HDR100 IB; Dual-port QSFP112; PCIe Gen5.0 x16 with x16 PCIe extension option; 16 Arm cores; 32GB on-board DDR; integrated BMC;Crypto Enabled

900-9D3B6-00SC-AA0

MT_0000001025

NVIDIA BlueField-3 B3210 P-Series FHHL DPU; 100GbE (default mode) / HDR100 IB; Dual-port QSFP112; PCIe Gen5.0 x16 with x16 PCIe extension option; 16 Arm cores; 32GB on-board DDR; integrated BMC; Crypto Disabled

900-9D3D4-00EN-HA0

MT_0000001069

Nvidia BlueField-3 B3140H E-series HHHL SuperNIC; 400GbE (default mode) / NDR IB; Single-port QSFP112; PCIe Gen5.0 x16; 8 Arm cores; 16GB on board DDR; integrated BMC; Crypto Enabled

900-9D3D4-00NN-HA0

MT_0000001070

Nvidia BlueField-3 B3140H E-series HHHL SuperNIC; 400GbE (default mode) /NDR IB; Single-port QSFP112; PCIe Gen5.0 x16; 8 Arm cores; 16GB on board DDR; integrated BMC; Crypto Disabled

900-9D3C6-00CV-DA0

MT_0000001075

NVIDIA BlueField-3 B3220SH E-Series FHHL Storage Controller; 200GbE (default mode) / NDR200 IB; Dual-port QSFP112; PCIe Gen5.0 x16 with x16 PCIe extension option; 16 Arm cores; 48GB on-board DDR; integrated BMC; Crypto Enabled; Secure Boot

900-9D3C6-00CV-GA0

MT_0000001083

NVIDIA BlueField-3 B3220SH E-Series No heatsink FHHL Storage Controller; 200GbE (default mode) / NDR200 IB; Dual-port QSFP112; PCIe Gen5.0 x16 with x16 PCIe extension option; 16 Arm cores; 48GB on-board DDR; integrated BMC; Crypto Enabled

900-9D3B4-00CV-EA0

MT_0000001093

NVIDIA BlueField-3 B3220L E-Series FHHL SuperNIC; 200GbE (default mode) / NDR200 IB; Dual-port QSFP112; PCIe Gen5.0 x16; 8 Arm cores; 16GB on-board DDR; integrated BMC; Crypto Enabled

900-9D3B4-00SV-EA0

MT_0000001094

NVIDIA BlueField-3 B3220L E-Series FHHL SuperNIC; 200GbE (default mode) / NDR200 IB; Dual-port QSFP112; PCIe Gen5.0 x16; 8 Arm cores; 16GB on-board DDR; integrated BMC; Crypto Disabled

900-9D3C6-00SV-GA0

MT_0000001101

NVIDIA BlueField-3 B3220SH E-Series No Heatsink FHHL Storage Controller; 200GbE (default mode) / NDR200 IB; Dual-port QSFP112; PCIe Gen5.0 x16 with x16 PCIe extension option; 16 Arm cores; 48GB on-board DDR; integrated BMC; Crypto Disabled

900-9D3C6-00SV-DA0

MT_0000001102

NVIDIA BlueField-3 B3220SH E-Series FHHL Storage Controller; 200GbE (default mode) / NDR200 IB; Dual-port QSFP112; PCIe Gen5.0 x16 with x16 PCIe extension option; 16 Arm cores; 48GB on-board DDR; integrated BMC; Crypto Disabled;

900-9D3B6-00CC-EA0

MT_0000001115

NVIDIA BlueField-3 B3210E E-Series FHHL DPU; 100GbE (default mode) / HDR100 IB; Dual-port QSFP112; PCIe Gen5.0 x16 with x16 PCIe extension option; 16 Arm cores; 32GB on-board DDR; integrated BMC; Crypto Enabled

900-9D3B6-00SC-EA0

MT_0000001117

NVIDIA BlueField-3 B3210E E-Series FHHL DPU; 100GbE (default mode) / HDR100 IB; Dual-port QSFP112; PCIe Gen5.0 x16 with x16 PCIe extension option; 16 Arm cores; 32GB on-board DDR; integrated BMC; Crypto Disabled

900-9D3B6-00CN-PA0

MT_0000001188

NVIDIA BlueField-3 B3240 P-Series FHHL DPU for Cold Aisle; 400GbE / NDR IB (default mode); Dual-port QSFP112; PCIe Gen5.0 x16 with x16 PCIe extension option; 16 Arm cores; 32GB on-board DDR; integrated BMC; Crypto Enabled

900-9D3D4-00NN-LA0

MT_0000001229

Nvidia BlueField-3 B3140H E-series HHHL SuperNIC for Cold Aisle; 400GbE (default mode)/NDR IB; Single-port QSFP112; PCIe Gen5.0 x16; 8 Arm cores; 16GB on board DDR; integrated BMC; Crypto Disabled

Embedded Software

The BlueField installation DOCA local repo package for this release is bf-bundle-2.10.0-147_25.01_ubuntu-22.04_prod.bfb.

The following software components are embedded in it:

Info

For more information about embedded software components and drivers, refer to the DOCA Release Notes.

Supported DPU Linux Distributions (aarch64)

  • Ubuntu 22.04

Supported Host OS per DOCA-Host Installation Profile

The default operating system included with the BlueField bundle (for DPU and SuperNIC) is Ubuntu 22.04.

The supported operating systems on the host machine per DOCA-Host installation profile are the following:

Note

Only the following generic kernel versions are supported for DOCA local repo package for host installation.

Operating System

Architecture

Default Kernel Version (Primary)/

Tested with Kernel Version (Community)

Supported DOCA Profile

OS Support Model

ASAP2 OVS-Kernel SR-IOV

ASAP2 OVS-DPDK SR-IOV

NFS-over-RDMA

NVMe

GPUDirect Storage (GDS)

UCX-CUDA Version

doca-all

doca-networking

doca-ofed

doca-roce

Alinux 3.2

x86

5.10.134-13.al8.x86_64

check.svg

check.svg

check.svg

error.svg

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

Alma 8.5

x86

4.18.0-348.12.2.EL8_5.X86_64

error.svg

error.svg

check.svg

error.svg

Community

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

Anolis OS 8.4

aarch64

4.18.0-348.2.1.AN8_4.aarch64

error.svg

error.svg

check.svg

error.svg

Community

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

x86

4.18.0-305.AN8.X86_64

error.svg

error.svg

check.svg

error.svg

Community

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

Anolis OS 8.6

aarch64

5.10.134+

error.svg

error.svg

check.svg

error.svg

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

x86

5.10.134+

error.svg

error.svg

check.svg

error.svg

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

Azure Linux 3.0

x86

6.6.35.1-5.azl3

check.svg

check.svg

check.svg

error.svg

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

BCLinux 21.10SP2

aarch64

4.19.90-2107.6.0.0098.oe1.bclinux.aarch64

error.svg

error.svg

check.svg

error.svg

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

check.svg

error.svg

error.svg

x86

4.19.90-2107.6.0.0100.oe1.bclinux.x86_64

error.svg

error.svg

check.svg

error.svg

Primary

error.svg

error.svg

check.svg

check.svg

error.svg

error.svg

BCLinux 22.10

aarch64

5.10.0-153.24.0.100.6.oe2203sp2.bclinux.aarch64

error.svg

error.svg

check.svg

error.svg

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

check.svg

error.svg

error.svg

x86

5.10.0-153.24.0.100.6.oe2203sp2.bclinux.x86_64

error.svg

error.svg

check.svg

error.svg

Primary

error.svg

error.svg

check.svg

check.svg

error.svg

error.svg

CentOS Stream 8

aarch64

4.18.0-552.EL8.AARCH64

error.svg

error.svg

check.svg

error.svg

Community

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

x86

4.18.0-552.el8.x86_64

error.svg

error.svg

check.svg

error.svg

Community

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

CentOS Stream 9

aarch64

5.14.0-480.EL9.AARCH64

error.svg

error.svg

check.svg

error.svg

Community

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

x86

5.14.0-480.el9.x86_64

error.svg

error.svg

check.svg

error.svg

Community

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

CTyunOS 22.06

aarch64

4.19.90-2102.2.0.0066.ctl2.aarch64

error.svg

error.svg

check.svg

error.svg

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

x86

4.19.90-2102.2.0.0066.ctl2.x86_64

error.svg

error.svg

check.svg

error.svg

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

CTyunOS 23.01

aarch64

5.10.0-136.12.0.86.ctl3.aarch64

check.svg

check.svg

check.svg

error.svg

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

x86

5.10.0-136.12.0.86.ctl3.x86_64

check.svg

check.svg

check.svg

check.svg

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

Debian 10.8

aarch64

4.19.0-14-arm64

error.svg

error.svg

check.svg

error.svg

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

x86

4.19.0-14-amd64

check.svg

check.svg

check.svg

error.svg

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

Debian 10.9

x86

4.19.0-14-amd64

error.svg

error.svg

check.svg

error.svg

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

x86

4.19.0-16-amd64

error.svg

error.svg

check.svg

error.svg

Primary

check.svg

error.svg

error.svg

check.svg

error.svg

error.svg

Debian 10.13

aarch64

4.19.0-21-arm64

error.svg

error.svg

check.svg

error.svg

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

x86

4.19.0-21-amd64

check.svg

check.svg

check.svg

error.svg

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

Debian 11.3

aarch64

5.10.0-13-arm64

error.svg

error.svg

check.svg

error.svg

Primary

check.svg

error.svg

error.svg

check.svg

error.svg

error.svg

x86

5.10.0-13-amd64

error.svg

error.svg

check.svg

error.svg

Primary

check.svg

error.svg

error.svg

check.svg

error.svg

error.svg

Debian 12.1

aarch64

6.1.0-10-arm64

error.svg

error.svg

check.svg

error.svg

Primary

check.svg

error.svg

error.svg

check.svg

error.svg

error.svg

x86

6.1.0-10-amd64

check.svg

check.svg

check.svg

error.svg

Primary

check.svg

error.svg

error.svg

check.svg

error.svg

error.svg

Debian 12.5

aarch64

6.1.0-18-arm64

check.svg

error.svg

check.svg

error.svg

Primary

check.svg

error.svg

error.svg

check.svg

error.svg

error.svg

x86

6.1.0-18-amd64

check.svg

error.svg

check.svg

error.svg

Primary

check.svg

error.svg

error.svg

check.svg

error.svg

error.svg

EulerOS 2.0 SP9

aarch64

4.19.90-vhulk2006.2.0.h171.eulerosv2r9.aarch64

error.svg

error.svg

check.svg

error.svg

Community

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

x86

4.18.0-147.5.1.0.h269.eulerosv2r9.x86_64

error.svg

error.svg

check.svg

error.svg

Community

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

EulerOS 2.0 SP10

aarch64

4.19.90-vhulk2110.1.0.h860.eulerosv2r10.aarch64

error.svg

error.svg

check.svg

error.svg

Community

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

x86

4.18.0-147.5.2.4.h694.eulerosv2r10.x86_64

error.svg

error.svg

check.svg

error.svg

Community

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

EulerOS 2.0 SP11

aarch64

5.10.0-60.18.0.50.h323.eulerosv2r11.aarch64

error.svg

error.svg

check.svg

error.svg

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

x86

5.10.0-60.18.0.50.h323.eulerosv2r11.x86_64

error.svg

error.svg

check.svg

error.svg

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

EulerOS 2.0 SP12

aarch64

5.10.0-136.12.0.86.h1032.eulerosv2r12.aarch64

error.svg

error.svg

check.svg

error.svg

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

x86

5.10.0-136.12.0.86.h1032.eulerosv2r12.x86_64

error.svg

error.svg

check.svg

error.svg

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

Kylin 10 SP2

aarch64

4.19.90-24.4.v2101.ky10.aarch64

error.svg

error.svg

check.svg

error.svg

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

x86

4.19.90-24.4.v2101.ky10.x86_64

error.svg

error.svg

check.svg

error.svg

Primary

check.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

Kylin 10 SP3

aarch64

4.19.90-52.22.v2207.ky10.aarch64

error.svg

error.svg

check.svg

error.svg

Primary

check.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

x86

4.19.90-52.22.v2207.ky10.x86_64

error.svg

error.svg

check.svg

error.svg

Primary

check.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

Linux Kernel 6.11

aarch64

6.11

error.svg

error.svg

check.svg

error.svg

Primary

check.svg

error.svg

error.svg

check.svg

error.svg

error.svg

x86

error.svg

error.svg

check.svg

error.svg

Primary

check.svg

error.svg

check.svg

check.svg

error.svg

error.svg

Mariner 2.0

x86

5.15.148.2-2.cm2

error.svg

error.svg

check.svg

error.svg

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

Oracle Linux 7.9

x86

5.4.17-2011.6.2.el7uek.x86_64

error.svg

error.svg

check.svg

error.svg

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

Oracle Linux 8.4

x86

5.4.17-2102.201.3.el8uek.x86_64

error.svg

error.svg

check.svg

error.svg

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

Oracle Linux 8.6

x86

5.4.17-2136.307.3.1.el8uek.x86_64

error.svg

error.svg

check.svg

error.svg

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

Oracle Linux 8.7

x86

5.15.0-3.60.5.1.el8uek.x86_64

check.svg

check.svg

check.svg

error.svg

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

Oracle Linux 8.8

x86

5.15.0-101.103.2.1.el8uek.x86_64

error.svg

error.svg

check.svg

error.svg

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

Oracle Linux 9.1

x86

5.15.0-3.60.5.1.el9uek.x86_64

error.svg

error.svg

check.svg

error.svg

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

Oracle Linux 9.2

x86

5.15.0-101.103.2.1.el9uek.x86_64

error.svg

error.svg

check.svg

error.svg

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

OpenSUSE 15.3

aarch64

-

error.svg

error.svg

check.svg

error.svg

Community

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

x86

5.3.18-150300.59.43-DEFAULT

error.svg

error.svg

check.svg

error.svg

Community

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

openEuler 20.03 SP1

aarch64

4.19.90-2012.4.0.0053.OE1.aarch64

error.svg

error.svg

check.svg

error.svg

Community

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

x86

4.19.90-2110.8.0.0119.OE1.X86_64

error.svg

error.svg

check.svg

error.svg

Community

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

openEuler 20.03 SP3

aarch64

4.19.90-2112.8.0.0131.oe1.aarch64

error.svg

error.svg

check.svg

error.svg

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

x86

4.19.90-2112.8.0.0131.oe1.x86_64

error.svg

error.svg

check.svg

error.svg

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

openEuler 22.03 SP1

x86

5.10.0-136.12.0.86.oe2203sp1.x86_64

check.svg

error.svg

check.svg

error.svg

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

openEuler 22.03 SP3

x86

5.10.0-182.0.0.95.oe2203sp3.x86_64

check.svg

error.svg

check.svg

error.svg

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

Photon OS 3.0

x86

4.19.225-3.ph3

error.svg

error.svg

check.svg

error.svg

Community

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

RHEL/CentOS 8.0

aarch64

4.18.0-80.el8.aarch64

error.svg

error.svg

check.svg

error.svg

Primary

check.svg

check.svg

error.svg

error.svg

check.svg

12.6

x86

4.18.0-80.el8.x86_64

error.svg

error.svg

check.svg

error.svg

Primary

check.svg

check.svg

error.svg

error.svg

check.svg

12.6

RHEL/CentOS 8.1

aarch64

4.18.0-147.el8.aarch64

error.svg

error.svg

check.svg

error.svg

Primary

check.svg

check.svg

error.svg

error.svg

check.svg

12.6

x86

4.18.0-147.el8.x86_64

error.svg

error.svg

check.svg

error.svg

Primary

check.svg

check.svg

error.svg

error.svg

check.svg

12.6

RHEL/CentOS 8.2

aarch64

4.18.0-193.el8.aarch64

error.svg

error.svg

check.svg

error.svg

Primary

check.svg

check.svg

error.svg

check.svg

check.svg

12.6

x86

4.18.0-193.el8.x86_64

check.svg

check.svg

check.svg

error.svg

Primary

check.svg

check.svg

check.svg

check.svg

check.svg

12.6

RHEL/CentOS 8.3

aarch64

4.18.0-240.el8.aarch64

error.svg

error.svg

check.svg

error.svg

Primary

check.svg

check.svg

error.svg

error.svg

check.svg

12.6

x86

4.18.0-240.el8.x86_64

error.svg

error.svg

check.svg

error.svg

Primary

check.svg

check.svg

error.svg

error.svg

check.svg

12.6

RHEL/CentOS 8.4

aarch64

4.18.0-305.el8.aarch64

error.svg

error.svg

check.svg

error.svg

Primary

check.svg

check.svg

error.svg

check.svg

check.svg

12.6

x86

4.18.0-305.el8.x86_64

error.svg

error.svg

check.svg

error.svg

Primary

check.svg

check.svg

check.svg

check.svg

check.svg

12.6

RHEL/CentOS 8.5

aarch64

4.18.0-348.el8.aarch64

error.svg

error.svg

check.svg

error.svg

Primary

check.svg

check.svg

error.svg

check.svg

check.svg

12.6

x86

4.18.0-348.el8.x86_64

error.svg

error.svg

check.svg

error.svg

Primary

check.svg

check.svg

check.svg

check.svg

check.svg

12.6

RHEL/Rocky 8.6

aarch64

aarch644.18.0-372.41.1.el8_6.aarch64

error.svg

error.svg

check.svg

error.svg

Primary

check.svg

check.svg

error.svg

check.svg

check.svg

12.6

ppc64le

4.18.0-372.41.1.el8_6.ppc64le

error.svg

error.svg

check.svg

error.svg

Primary

check.svg

check.svg

error.svg

check.svg

check.svg

12.6

x86

4.18.0-372.41.1.el8_6.x86_64

check.svg

check.svg

check.svg

error.svg

Primary

check.svg

check.svg

check.svg

check.svg

check.svg

12.6

RHEL/Rocky 8.7

aarch64

4.18.0-425.14.1.el8_7.aarch64

error.svg

error.svg

check.svg

error.svg

Primary

check.svg

error.svg

error.svg

check.svg

check.svg

12.6

x86

4.18.0-425.14.1.el8_7.x86_64

error.svg

error.svg

check.svg

error.svg

Primary

check.svg

error.svg

check.svg

check.svg

check.svg

12.6

RHEL/Rocky 8.8

aarch64

4.18.0-477.10.1.el8_8.aarch64

check.svg

check.svg

check.svg

error.svg

Primary

check.svg

error.svg

error.svg

check.svg

check.svg

12.6

ppc64le

4.18.0-477.10.1.el8_8.ppc64le

error.svg

error.svg

check.svg

error.svg

Primary

check.svg

error.svg

error.svg

check.svg

check.svg

12.6

x86

4.18.0-477.10.1.el8_8.x86_64

check.svg

check.svg

check.svg

check.svg

Primary

check.svg

error.svg

check.svg

check.svg

check.svg

12.6

RHEL/Rocky 8.9

aarch64

4.18.0-513.5.1.el8_9.aarch64

check.svg

check.svg

check.svg

error.svg

Primary

check.svg

error.svg

error.svg

check.svg

check.svg

12.6

ppc64le

4.18.0-513.5.1.el8_9.ppc64le

error.svg

error.svg

check.svg

error.svg

Primary

check.svg

error.svg

error.svg

check.svg

check.svg

12.6

x86

4.18.0-513.5.1.el8_9.x86_64

check.svg

check.svg

check.svg

check.svg

Primary

check.svg

error.svg

check.svg

check.svg

check.svg

12.6

RHEL/Rocky 8.10

aarch64

4.18.0-553.el8_10.aarch64

check.svg

check.svg

check.svg

error.svg

Primary

check.svg

error.svg

error.svg

check.svg

check.svg

12.6

ppc64le

4.18.0-553.el8_10.ppc64le

error.svg

error.svg

check.svg

error.svg

Primary

check.svg

error.svg

error.svg

check.svg

check.svg

12.6

x86

4.18.0-553.el8_10.x86_64

check.svg

check.svg

check.svg

check.svg

Primary

check.svg

error.svg

check.svg

check.svg

check.svg

12.6

RHEL/Rocky 9.0

aarch64

5.14.0-70.46.1.el9_0.aarch64

error.svg

error.svg

check.svg

error.svg

Primary

check.svg

error.svg

error.svg

check.svg

check.svg

12.6

ppc64le

5.14.0-70.46.1.el9_0.ppc64le

error.svg

error.svg

check.svg

error.svg

Primary

check.svg

error.svg

error.svg

check.svg

check.svg

12.6

x86

5.14.0-70.46.1.el9_0.x86_64

error.svg

error.svg

check.svg

error.svg

Primary

check.svg

error.svg

check.svg

check.svg

check.svg

12.6

RHEL/Rocky 9.1

aarch64

5.14.0-162.19.1.el9_1.aarch64

error.svg

error.svg

check.svg

error.svg

Primary

check.svg

error.svg

error.svg

check.svg

check.svg

12.6

x86

5.14.0-162.19.1.el9_1.x86_64

check.svg

check.svg

check.svg

error.svg

Primary

check.svg

error.svg

check.svg

check.svg

check.svg

12.6

RHEL/Rocky 9.2

aarch64

5.14.0-284.11.1.el9_2.aarch64

error.svg

error.svg

check.svg

error.svg

Primary

check.svg

error.svg

error.svg

check.svg

check.svg

12.6

ppc64le

5.14.0-284.11.1.el9_2.ppc64le

error.svg

error.svg

check.svg

error.svg

Primary

check.svg

error.svg

error.svg

check.svg

check.svg

12.6

x86

5.14.0-284.11.1.el9_2.x86_64

error.svg

error.svg

check.svg

check.svg

Primary

check.svg

error.svg

check.svg

check.svg

check.svg

12.6

RHEL/Rocky 9.3

aarch64

5.14.0-362.8.1.el9_3.aarch64

error.svg

error.svg

check.svg

error.svg

Primary

check.svg

error.svg

check.svg

check.svg

check.svg

12.6

ppc64le

5.14.0-362.8.1.el9_3.ppc64le

error.svg

error.svg

check.svg

error.svg

Primary

check.svg

error.svg

check.svg

check.svg

check.svg

12.6

x86

5.14.0-362.8.1.el9_3.x86_64

error.svg

error.svg

check.svg

check.svg

Primary

check.svg

error.svg

check.svg

check.svg

check.svg

12.6

RHEL/Rocky 9.4

aarch64

5.14.0-427.13.1.el9_4.aarch64

check.svg

check.svg

check.svg

error.svg

Primary

check.svg

error.svg

check.svg

check.svg

check.svg

12.6

ppc64le

5.14.0-427.13.1.el9_4.ppc64le

error.svg

error.svg

check.svg

error.svg

Primary

check.svg

error.svg

check.svg

check.svg

check.svg

12.6

x86

5.14.0-427.13.1.el9_4.x86_64

check.svg

check.svg

check.svg

check.svg

Primary

check.svg

error.svg

check.svg

check.svg

check.svg

12.6

SLES 15 SP2

aarch64

5.3.18-22-default

error.svg

error.svg

check.svg

error.svg

Primary

check.svg

check.svg

error.svg

check.svg

error.svg

error.svg

ppc64le

5.3.18-22-default

error.svg

error.svg

check.svg

error.svg

Primary

check.svg

check.svg

error.svg

check.svg

error.svg

error.svg

x86

5.3.18-22-default

error.svg

error.svg

check.svg

error.svg

Primary

check.svg

check.svg

check.svg

check.svg

error.svg

error.svg

SLES 15 SP3

aarch64

5.3.18-57-default

error.svg

error.svg

check.svg

error.svg

Primary

check.svg

error.svg

error.svg

check.svg

error.svg

error.svg

ppc64le

5.3.18-57-default

error.svg