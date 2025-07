Deploying NVIDIA Converged Accelerator

Firmware upgrade of BMC and CEC components using BMC can be performed from a remote server using the Redfish interface. The following table presents commands available for performing the upgrade:

No. Function Command Required for BMC/CEC Update Description 1 Establish Redfish connection session Copy Copied! export token=`curl -k -H "Content-Type: application/json" -X POST https://<bmc_ip>/login -d '{"username" : "root", "password" : "<password>"}' | grep token | awk '{print $2;}' | tr -d '"'` Where: bmc_ip – BMC IP address

password – Password of root account BMC CEC Establish Redfish connection session 2 Trigger a secure firmware update Copy Copied! curl -k -H "X-Auth-Token: <token>" -H "Content-Type: application/octet-stream" -X POST -T <package_path> https://<bmc_ip>/redfish/v1/UpdateService/update Where: bmc_ip – BMC IP address

token – session token received when establishing connection

package_path – firmware update package path BMC CEC Triggers the secure update and starts tracking the secure update progress 3 Track secure firmware update progress Copy Copied! curl -k -H "X-Auth-Token: <token>" -X GET https://<bmc_ip>/redfish/v1/TaskService/Tasks Find the current task ID in the response and use it for checking the progress: Copy Copied! curl -k -H "X-Auth-Token: <token>" -X GET https://<bmc_ip>/redfish/v1/TaskService/Tasks/<task_id> | jq -r ' .PercentComplete' Where: bmc_ip – BMC IP address

token – session token received when establishing connection

task_id – Task ID BMC CEC Tracks the firmware update progress 4 Reset/reboot a BMC Copy Copied! curl -k -H "X-Auth-Token: <token>" -H "Content-Type: application/json" -X POST -d '{"ResetType": "GracefulRestart"}' https://<bmc_ip>/redfish/v1/Managers/Bluefield_BMC/Actions/Manager.Reset Where: bmc_ip – BMC IP address

token – session token received when establishing connection BMC Resets/reboots the BMC 5 Fetch running BMC firmware version For BlueField-3: Copy Copied! curl -k -H "X-Auth-Token: <token>" -X GET https://<bmc_ip>/redfish/v1/UpdateService/FirmwareInventory/BMC_Firmware | jq -r ' .Version' Where: bmc_ip – BMC IP address

token – session token received when establishing connection BMC Fetches the running firmware version from BMC For BlueField-2: Copy Copied! curl -k -H "X-Auth-Token: <token>" -X GET https://<bmc_ip>/redfish/v1/UpdateService/FirmwareInventory Fetch the current firmware ID and then perform: Copy Copied! curl -k -H "X-Auth-Token: <token>" -X GET https://<bmc_ip>/redfish/v1/UpdateService/FirmwareInventory/<firmware_id>_BMC_Firmware | jq -r ' .Version' Where: bmc_ip – BMC IP address

token – session token received when establishing connection 6 Fetch running CEC firmware version Copy Copied! curl -k -H "X-Auth-Token: <token>" -X GET https://<bmc_ip>/redfish/v1/UpdateService/FirmwareInventory/Bluefield_FW_ERoT | jq -r ' .Version' Where: bmc_ip – BMC IP address

token – session token received when establishing connection CEC Fetches the running firmware version from CEC

Info Firmware update takes about 12 minutes.

After initiating the BMC secure update with the command #2 to from the previous table, a response similar to the following is received:

Copy Copied! curl -k -H "X-Auth-Token: <token>" -H "Content-Type: application/octet-stream" -X POST -T <package_path> https://<bmc_ip>/redfish/v1/UpdateService { "@odata.id": "/redfish/v1/TaskService/Tasks/0", "@odata.type": "#Task.v1_4_3.Task", "Id": "0", "TaskState": "Running" }

Command #3 from the previous table can be used to track secure firmware update progress. For instance:

Copy Copied! curl -k -H "X-Auth-Token: <token>" -X GET https://<bmc_ip>/redfish/v1/TaskService/Tasks/0 | jq -r ' .PercentComplete' % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current Dload Upload Total Spent Left Speed 100 2123 100 2123 0 0 38600 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 37910 20

Command #3 is used to verify the task has completed because during the update procedure the reboot option is disabled. When "PercentComplete" reaches 100, command #4 is used to reboot the BMC. For example:

Copy Copied! curl -k -H "X-Auth-Token: <token>" -X GET https://<bmc_ip>/redfish/v1/TaskService/Tasks/0 | jq -r ' .PercentComplete' % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current Dload Upload Total Spent Left Speed 100 3822 100 3822 0 0 81319 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 81319 100 curl -k -H "X-Auth-Token: <token>" -H "Content-Type: application/octet-stream" -X POST -d '{"ResetType": "GracefulRestart"}' https://<bmc_ip>/redfish/v1/Managers/Bluefield_BMC/Actions/Manager.Reset { "@Message.ExtendedInfo": [ { "@odata.type": "#Message.v1_1_1.Message", "Message": "The request completed successfully.", "MessageArgs": [], "MessageId": "Base.1.13.0.Success", "MessageSeverity": "OK", "Resolution": "None" } ] }

Command #5 can be used to verify the current BMC firmware version after reboot:

For BlueField-3: Copy Copied! curl -k -H "X-Auth-Token: <token>" -X GET https://<bmc_ip>/redfish/v1/UpdateService/FirmwareInventory/BMC_Firmware | jq -r ' .Version' % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current Dload Upload Total Spent Left Speed 100 513 100 513 0 0 9679 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 9679

For BlueField-2: Fetch the firmware ID from FirmwareInventory : Copy Copied! curl -k -H "X-Auth-Token: <token>" -X GET https:/<bmc_ip>/redfish/v1/UpdateService/FirmwareInventory/ { "@odata.id": "/redfish/v1/UpdateService/FirmwareInventory", "@odata.type": "#SoftwareInventoryCollection.SoftwareInventoryCollection", "Members": [ { "@odata.id": "/redfish/v1/UpdateService/FirmwareInventory/8c8549f3_BMC_Firmware" … Use command #5 with the fetched firmware ID in the previous step: Copy Copied! curl -k -H "X-Auth-Token: <token>" -X GET https:/<bmc_ip>/redfish/v1/UpdateService/FirmwareInventory/8c8549f3_BMC_Firmware | jq -r ' .Version' % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current Dload Upload Total Spent Left Speed 100 471 100 471 0 0 622 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 621 bmc-23.04



Info Firmware update takes about 20 seconds.

After initiating the BMC secure update with the command #2 to from the previous table, a response similar to the following is received:

Copy Copied! curl -k -H "X-Auth-Token: <token>" -H "Content-Type: application/octet-stream" -X POST -T <package_path> https://<bmc_ip>/redfish/v1/UpdateService { "@odata.id": "/redfish/v1/TaskService/Tasks/0", "@odata.type": "#Task.v1_4_3.Task", "Id": "0", "TaskState": "Running" }

Command #3 can be used to track the progress of the CEC firmware update. For example:

Copy Copied! curl -k -H "X-Auth-Token: <token>" -X GET https://<bmc_ip>/redfish/v1/TaskService/Tasks/0 | jq -r ' .PercentComplete' % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current Dload Upload Total Spent Left Speed 100 2123 100 2123 0 0 38600 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 37910 100

After the CEC secure update operation is complete, perform a graceful shutdown and a power cycle or cold reset of the BlueField-3 DPU must be manually triggered to apply the changes once the update is finished.

Command #6 can be used to verify the current CEC firmware version after reboot:

Copy Copied! curl -k -H "X-Auth-Token: <token>" -X GET https://<bmc_ip>/redfish/v1/UpdateService/FirmwareInventory/Bluefield_FW_ERoT | jq -r ' .Version' % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current Dload Upload Total Spent Left Speed 100 421 100 421 0 0 1172 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 1172 19-4





Info This section is relevant only for BlueField-3.

BMC and CEC have an active and inactive copy of the same firmware image on their respective firmware SPI flash. The firmware update updates the inactive copy, and on a successful boot from the newly updated and active image, the inactive image (e.g., the previous active image) is updated with the latest image.

Note Firmware update cannot be initiated if the background copy is in progress.

To check the status of the background update:

Copy Copied! curl -k -H "X-Auth-Token: <token>" -X GET https://<bmc_ip>/redfish/v1/Chassis/Bluefield_ERoT ... "Oem": { "Nvidia": { "@odata.type": "#NvidiaChassis.v1_0_0.NvidiaChassis", "AutomaticBackgroundCopyEnabled": true, "BackgroundCopyStatus": "Completed", "InbandUpdatePolicyEnabled": true } } …

Info The background update initially indicates InProgress while the inactive copy of the image is being updated with the copy.





Info This section is relevant only for BlueField-3.