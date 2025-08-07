Amber Simulation APIs
Description – Gets amber simulation.
Request URL –
GET /cablevalidation/simulation/amber
Request Params:
Parameter
Description
Type
Optional/Required
node_name
Node name. If set, gets a simulation info for that node
string
Optional
Response Content Type – application/json
Status Codes
200 – OK
Response Data Example
[{
"node_name":
"sw-hdr-proton01",
"device":
null}]
Description – Load amber simulation.
Request URL –
POST /cablevalidation/simulation/amber/load
Request Data
Parameter
Description
Type
Optional/Required
node_name
Node name
string
Required
device
Device's name, if the node contains multiple devices
string
Optional
file
The binary file
Binary
Required
Response Content Type – application/json
Status Codes
201 – CREATED
400 - Bad Request
409 - CONFLICT
Response Data Example
{
"status":
"success",
"node_name":
"sw-hdr-proton01",
"saved_file":
"/tmp/amber_simulation_sw-hdr-proton01_device1_1754227317.csv",
"size_bytes":
185578}
Description – Load amber simulation.
Request URL –
DELETE /cablevalidation/simulation/amber/stop
Request Parameters:
Parameter
Description
Type
Optional/Required
node_name
Node name
string
Required
device
Device's name, if the node contains multiple devices
string
Optional
Response Content Type – no content
Status Codes
204 – NO CONTENT
400 - BAD REQUEST
404 - NOT FOUND