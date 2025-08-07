NVIDIA UFM Cable Validation Tool v1.6.0
NVIDIA Docs Hub  NVIDIA Networking  Networking Software  Management Software  NVIDIA UFM Cable Validation Tool v1.6.0  Amber Simulation APIs

On This Page

Amber Simulation APIs

Get Amber Simulation

  • Description – Gets amber simulation.

  • Request URL –GET /cablevalidation/simulation/amber

  • Request Params:

    Parameter

    Description

    Type

    Optional/Required

    node_name

    Node name. If set, gets a simulation info for that node

    string

    Optional

  • Response Content Type – application/json

  • Status Codes

    • 200 – OK

  • Response Data Example

    Copy
    Copied!
                
    
            
    [{"node_name": "sw-hdr-proton01", "device": null}]

Load Amber Simulation

  • Description – Load amber simulation.

  • Request URL –POST /cablevalidation/simulation/amber/load

  • Request Data

    Parameter

    Description

    Type

    Optional/Required

    node_name

    Node name

    string

    Required

    device

    Device's name, if the node contains multiple devices

    string

    Optional

    file

    The binary file

    Binary

    Required

  • Response Content Type – application/json

  • Status Codes

    • 201 – CREATED

    • 400 - Bad Request

    • 409 - CONFLICT

  • Response Data Example

    Copy
    Copied!
                
    
            
    {
    "status": "success",
    "node_name": "sw-hdr-proton01",
    "saved_file": "/tmp/amber_simulation_sw-hdr-proton01_device1_1754227317.csv",
    "size_bytes": 185578
}

Stop Amber Simulation

  • Description – Load amber simulation.

  • Request URL –DELETE /cablevalidation/simulation/amber/stop

  • Request Parameters:

    Parameter

    Description

    Type

    Optional/Required

    node_name

    Node name

    string

    Required

    device

    Device's name, if the node contains multiple devices

    string

    Optional

  • Response Content Type – no content

  • Status Codes

    • 204 – NO CONTENT

    • 400 - BAD REQUEST

    • 404 - NOT FOUND
© Copyright 2025, NVIDIA. Last updated on Aug 7, 2025.
content here