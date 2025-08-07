Dot File
This file is specifically supported for Ethernet fabric
graph network {
"mose-gbnvl-l1" [ label=
"mose-gbnvl-l1" role=
"leaf" os=
"cumulus"]
"mose-gbnvl-l2" [ label=
"mose-gbnvl-l2" role=
"leaf" os=
"cumulus" ]
"mose-gbnvl-s1" [ label=
"mose-gbnvl-s1" role=
"spine" os=
"cumulus" ]
"mose-gbnvl-s2" [ label=
"mose-gbnvl-s2" role=
"spine" os=
"cumulus"]
"mose-gbnvl-c1" [ label=
"mose-gbnvl-c1" role=
"super_spine" os=
"cumulus"]
"mose-gbnvl-c2" [ label=
"mose-gbnvl-c2" role=
"super_spine" os=
"cumulus"]
"mose-gbnvl-l1":
"swp1s0" --
"gb-nvl-yok-04-compute01":
"enp3s0np0"
"mose-gbnvl-l1":
"swp1s1" --
"gb-nvl-yok-04-compute02":
"enp3s0np0"
"mose-gbnvl-l1":
"swp2s0" --
"gb-nvl-yok-04-compute03":
"enp3s0np0"
"mose-gbnvl-l1":
"swp2s1" --
"gb-nvl-yok-04-compute04":
"enp3s0np0"
"mose-gbnvl-l1":
"swp3s0" --
"gb-nvl-yok-04-compute05":
"enp3s0np0"
"mose-gbnvl-l1":
"swp3s1" --
"gb-nvl-yok-04-compute06":
"enp3s0np0"
"mose-gbnvl-l1":
"swp4s0" --
"gb-nvl-yok-04-compute07":
"enp3s0np0"
"mose-gbnvl-l1":
"swp4s1" --
"gb-nvl-yok-04-compute08":
"enp3s0np0"
"mose-gbnvl-l1":
"swp5s0" --
"gb-nvl-yok-04-compute09":
"enp3s0np0"
"mose-gbnvl-l1":
"swp5s1" --
"gb-nvl-yok-03-compute01":
"enp3s0np0"
}