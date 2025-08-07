NVIDIA UFM Cable Validation Tool v1.6.0
Exclude Devices APIs

Get Excluded Devices

  • Description – Gets the excluded devices.

  • Request URL – GET /cablevalidation/devices/excluded

  • Response Content Type – application/json

  • Status Codes

    • 200 – OK

Exclude Devices

  • Description – Excludes devices

  • Request URL –POST /cablevalidation/devices/exclude

  • Request Data Example

     ["sw-hdr-proton01", "sw-hdr-proton02"]

  • Response Content Type – application/json

  • Status Codes

    • 200 – OK

    • 400 – BAD REQUEST

  • Response - OK

Un-exclude Devices

  • Description – Unexcludes devices.

  • Request URL – DELETE /cablevalidation/devices/unexclude

  • Request Data Example

    ["sw-hdr-proton01", "sw-hdr-proton02"]

  • Response Content Type – application/json

  • Status Codes

    • 200 – OK

    • 400 – BAD REQUEST

  • Response – OK
