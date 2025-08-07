NVIDIA UFM Cable Validation Tool v1.6.0
  • Description – Print supported Rest APIs.

  • Request URL – GET /cablevalidation/help

  • Response Content Type – text/html

  • Status Codes

    • 200 – OK

  • Response Data:

    Bringup server REST API
 
Command                        Method    Description
/images/{image_name}    GET          For agent use: return the agent docker image file.
/report/validation              GET         return the recent cable validation report.
/clusters                            GET          Get all clusters
/report/summary              GET          Get all clusters summary or a single cluster summary by name
/report/circuits                 GET          Get circuits information

