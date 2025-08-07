Help API
Description – Print supported Rest APIs.
Request URL – GET /cablevalidation/help
Response Content Type – text/html
Status Codes
200 – OK
Response Data:
Bringup server REST API Command Method Description /images/{image_name} GET For agent use:
returnthe agent docker image file. /report/validation GET
returnthe recent cable validation report. /clusters GET Get all clusters /report/summary GET Get all clusters summary or a single cluster summary by name /report/circuits GET Get circuits information