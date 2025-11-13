MCIO Harness Pinouts
The table below lists the MCIO connector pinouts of the MCIO harness included in the PCIe Auxiliary Kit. For the MCIO connector pinouts on the ConnectX-8 SuperNIC, refer to MCIO Interface.
Additional Electrical Information
Description/Direction
Pin
Pin
Description/Direction
Additional Electrical Information
GND
A1
B1
GND
PETp0
A2
B2
PERp0
PETn0
A3
B3
PERn0
GND
A4
B4
GND
PETp1
A5
B5
PERp1
PETn1
A6
B6
PERn1
GND
A7
B7
GND
Logic: Same power requirements as 3V3_AUX in PCIe spec
Voltage Level: 3.3V
3V3_AUX (IN)
A8
B8
SMBUS_SCL (IN)
Logic: Open-drain
Voltage Level: 3.3VPresence of PU/PD: PU 100k ohm
Presence of PU/PD: PD termination 42.2 ohm
FLEXIO0_A
A9
B9
SMBUS_SDA (BID)
Logic: Open-drain
Voltage Level: 3.3VPresence of PU/PD: PU 100k ohm
GND
A10
B10
GND
Logic: PCIe REFCLK IN
REFCLK_A_Dp (IN)
A11
B11
PERST_A_N (IN)
Logic: Push-pull, active low
Voltage Level: 3.3V
Logic: PCIe REFCLK IN
REFCLK_A_Dn (IN)
A12
B12
CBL_PRES_A (OUT)
Logic: Active low
Voltage Level: 3.3V
Presence of PU/PD: PD 200 ohmRecommended implementation on System level: PU 100k ohm
GND
A13
B13
GND
PETp2
A14
B14
PERp2
PETn2
A15
B15
PERn2
GND
A16
B16
GND
PETp3
A17
B17
PERp3
PETn3
A18
B18
PERn3
GND
A19
B19
GND
PETp4
A20
B20
PERp4
PETn4
A21
B21
PERn4
GND
A22
B22
GND
PETp5
A23
B23
PERp5
PETn5
A24
B24
PERn5
GND
A25
B25
GND
Presence of PU/PD: PD termination 42.2 ohm
FLEXIO1_A/REFCLK_B_Dp
A26
B26
FLEXIO3_A/I2C_M_SDA_A (NC)
Presence of PU/PD: PD termination 42.2 ohm
Presence of PU/PD: PD termination 42.2 ohm
FLEXIO2_A/REFCLK_B_Dn
A27
B27
FLEXIO4_A/I2C_M_SCL_A (NC)
Presence of PU/PD: PD termination 42.2 ohm
GND
A28
B28
GND
Presence of PU/PD: PD termination 42.2 ohm
FLEXIO7_A
A29
B29
PERST_B_N (IN)
Presence of PU/PD: PD termination 42.2 ohm
Presence of PU/PD: PD termination 42.2 ohm
FLEXIO8_A
A30
B30
CBL_PRES_B (OUT)
Presence of PU/PD: PD termination 42.2 ohm
GND
A31
B31
GND
PETp6
A32
B32
PERp6
PETn6
A33
B33
PERn6
GND
A34
B34
GND
PETp7
A35
B35
PERp7
PETn7
A36
B36
PERn7
GND
A37
B37
GND
Key
GND
A38
B38
GND
PETp8
A39
B39
PERp8
PETn8
A40
B40
PERn8
GND
A41
B41
GND
PETp9
A42
B42
PERp9
PETn9
A43
B43
PERn9
GND
A44
B44
GND
PETp10
A45
B45
PERp10
PETn10
A46
B46
PERn10
GND
A47
B47
GND
PETp11
A48
B48
PERp11
PETn11
A49
B49
PERn11
GND
A50
B50
GND
PETp12
A51
B51
PERp12
PETn12
A52
B52
PERn12
GND
A53
B53
GND
PETp13
A54
B54
PERp13
PETn13
A55
B55
PERn13
GND
A56
B56
GND
PETp14
A57
B57
PERp14
PETn14
A58
B58
PERn14
GND
A59
B59
GND
PETp15
A60
B60
PERp15
PETn15
A61
B61
PERn15
GND
A62
B62
GND