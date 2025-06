NVIDIA publicly hosts CoRIM files on the NVIDIA Attestation services. You can find the specific API instructions on the NVIDIA RIM service here.

In short, you can query for, e.g., CX7 RIM files hosted like this:

$ curl -X GET "https://rim.attestation.nvidia.com/v1/rim/ids" -H 'accept: application/json' | jq | grep CX7... "NV_NIC_FIRMWARE_CX7_28.39.4082-LTS_MCX713104AC-ADA", "NV_NIC_FIRMWARE_CX7_28.39.4082-LTS_MCX713104AS-ADA", "NV_NIC_FIRMWARE_CX7_28.39.4082-LTS_MCX713106AC-CEA", "NV_NIC_FIRMWARE_CX7_28.39.4082-LTS_MCX713106AC-VEA", "NV_NIC_FIRMWARE_CX7_28.39.4082-LTS_MCX713106AS-CEA", "NV_NIC_FIRMWARE_CX7_28.39.4082-LTS_MCX713106AS-VEA", "NV_NIC_FIRMWARE_CX7_28.39.4082-LTS_MCX75210AAS-HEA", "NV_NIC_FIRMWARE_CX7_28.39.4082-LTS_MCX75210AAS-NEA", "NV_NIC_FIRMWARE_CX7_28.39.4082-LTS_MCX753106AS-HEA-N", "NV_NIC_FIRMWARE_CX7_28.39.4082-LTS_MCX75310AAC-NEA", "NV_NIC_FIRMWARE_CX7_28.39.4082-LTS_MCX75310AAS-HEA",...

And retrieve a specific ID like this:

$ curl -s 'https://rim.attestation.nvidia.com/v1/rim/NV_NIC_FIRMWARE_CX7_28.44.1036_MCX755106AS-HEA'{"id": "NV_NIC_FIRMWARE_CX7_28.44.1036_MCX755106AS-HEA", "rim": "2QH02QH20oRYJ6MBOCIDdGFwcGxpY2F0aW9uL3JpbStjYm9yCEuhAKEAZk5WSURJQaBZAgSjAHVDb25uZWN0WC03XzI4LjQ0LjEwMzYBgVkBcdkB+qIBoQB4HTE1YjMxMDIxMTViMzAwMjIwMC0yOC40NC4xMDM2BKEAgYKhAKEBZk5WSURJQYWiAAEBoQTZAjBEAAAAAaIAAgGhAoGCCFhA3Vib3AtpYOi4EOVJxY8oGKXMm65r4+iAx6HvbllOJyQKEabc9dvje7wtCCkCOB4TG4H4WNVKs4wnXnlr8p9ojqIAAwGhAoGCCFhAaSrROMZaSLT2rYlWa+3xsEts4hok+SgvDnQPcQDOJuFVlmibsIopBd8/bhUhCeVppNzmtcsPnX6PZqSrhJg1vKIABAGhAoGCCFhAVKdVh/P5Rfk6Frq+rS3LF1LZg6PXZZHGjyibO1ngCga8OeIWtX0AJhDOInkzN1Ddd1MmblS2gxp/uClzlqPHwKIABQGhAoGCCFhA4s3DfCXN6mcV88zscFXPtCmVlWOvtV/+k7LlEfsSPN/kouw5NaRHoZKuJ2oCy6JYAG04pUIKCP5S5T3hfZQ4ZgKBogDYIHhJaHR0cHM6Ly9kb2NzLm5kaXMubnZpZGlhLmNvbS9jZXJ0cy9jb3JpbS9udmlkaWEtY29yaW0tc2lnbmVyLWN4Ny1pZC0yLnBlbQGCAVggtQc94Np0/NmSqwaRMVxenH0jnVne/+1CvATlaonzn1pYYFgL9Jc206CN1HpUVm12hERiX1qpHlxKXrMUHPgOZ7/ckjoptoiWZNpqeSFT7blc+GqNO3aYLubfixSMZPCikVx94/+42vzdW3Gjet2tMzKdBMJukBQ58aiPiqUyrzydXg==", "sha256": "0da3daadea16c08c5fd9472aa4f59b47c0b6d21eacfa4c04c867337c2e3b9478", "last_updated": "2025-03-14T15:10:55.906000", "request_id": "e62c0325-9a41-4cbf-b6b7-f2330b16eb25"}

Each of these IDs contains a rim as base64 encoded string. You can retrieve the CoRIM file like this (we use curl, jq, and base64):