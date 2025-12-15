NVIDIA RIM Service
NVIDIA publicly hosts CoRIM files on the NVIDIA Attestation services.
To query hosted RIM files, run the following:
$ curl -X GET
"https://rim.attestation.nvidia.com/v1/rim/ids" -H
'accept: application/json' | jq | grep <ASIC_Name>
For example:
$ curl -X GET
"https://rim.attestation.nvidia.com/v1/rim/ids" -H
'accept: application/json' | jq | grep CX7
...
"NV_NIC_FIRMWARE_CX7_28.39.4082-LTS_MCX713104AC-ADA",
"NV_NIC_FIRMWARE_CX7_28.39.4082-LTS_MCX713104AS-ADA",
"NV_NIC_FIRMWARE_CX7_28.39.4082-LTS_MCX713106AC-CEA",
"NV_NIC_FIRMWARE_CX7_28.39.4082-LTS_MCX713106AC-VEA",
"NV_NIC_FIRMWARE_CX7_28.39.4082-LTS_MCX713106AS-CEA",
"NV_NIC_FIRMWARE_CX7_28.39.4082-LTS_MCX713106AS-VEA",
"NV_NIC_FIRMWARE_CX7_28.39.4082-LTS_MCX75210AAS-HEA",
"NV_NIC_FIRMWARE_CX7_28.39.4082-LTS_MCX75210AAS-NEA",
"NV_NIC_FIRMWARE_CX7_28.39.4082-LTS_MCX753106AS-HEA-N",
"NV_NIC_FIRMWARE_CX7_28.39.4082-LTS_MCX75310AAC-NEA",
"NV_NIC_FIRMWARE_CX7_28.39.4082-LTS_MCX75310AAS-HEA",
...
To retrieve a specific ID, run the following:
$ curl -s 'https:
//rim.attestation.nvidia.com/v1/rim/NV_NIC_FIRMWARE_<ASIC_Name>_<version>_<SKU>
For example:
$ curl -s
'https://rim.attestation.nvidia.com/v1/rim/NV_NIC_FIRMWARE_CX7_28.44.1036_MCX755106AS-HEA'
{
"id":
"NV_NIC_FIRMWARE_CX7_28.44.1036_MCX755106AS-HEA",
"rim":
"2QH02QH20oRYJ6MBOCIDdGFwcGxpY2F0aW9uL3JpbStjYm9yCEuhAKEAZk5WSURJQaBZAgSjAHVDb25uZWN0WC03XzI4LjQ0LjEwMzYBgVkBcdkB+qIBoQB4HTE1YjMxMDIxMTViMzAwMjIwMC0yOC40NC4xMDM2BKEAgYKhAKEBZk5WSURJQYWiAAEBoQTZAjBEAAAAAaIAAgGhAoGCCFhA3Vib3AtpYOi4EOVJxY8oGKXMm65r4+iAx6HvbllOJyQKEabc9dvje7wtCCkCOB4TG4H4WNVKs4wnXnlr8p9ojqIAAwGhAoGCCFhAaSrROMZaSLT2rYlWa+3xsEts4hok+SgvDnQPcQDOJuFVlmibsIopBd8/bhUhCeVppNzmtcsPnX6PZqSrhJg1vKIABAGhAoGCCFhAVKdVh/P5Rfk6Frq+rS3LF1LZg6PXZZHGjyibO1ngCga8OeIWtX0AJhDOInkzN1Ddd1MmblS2gxp/uClzlqPHwKIABQGhAoGCCFhA4s3DfCXN6mcV88zscFXPtCmVlWOvtV/+k7LlEfsSPN/kouw5NaRHoZKuJ2oCy6JYAG04pUIKCP5S5T3hfZQ4ZgKBogDYIHhJaHR0cHM6Ly9kb2NzLm5kaXMubnZpZGlhLmNvbS9jZXJ0cy9jb3JpbS9udmlkaWEtY29yaW0tc2lnbmVyLWN4Ny1pZC0yLnBlbQGCAVggtQc94Np0/NmSqwaRMVxenH0jnVne/+1CvATlaonzn1pYYFgL9Jc206CN1HpUVm12hERiX1qpHlxKXrMUHPgOZ7/ckjoptoiWZNpqeSFT7blc+GqNO3aYLubfixSMZPCikVx94/+42vzdW3Gjet2tMzKdBMJukBQ58aiPiqUyrzydXg==",
"sha256":
"0da3daadea16c08c5fd9472aa4f59b47c0b6d21eacfa4c04c867337c2e3b9478",
"last_updated":
"2025-03-14T15:10:55.906000",
"request_id":
"e62c0325-9a41-4cbf-b6b7-f2330b16eb25"}
Each of these IDs includes a RIM encoded as a base64 string. You can retrieve the CoRIM file using the following commands (with curl, jq, and base64):
curl -s
'https://rim.attestation.nvidia.com/v1/rim/NV_NIC_FIRMWARE_<ASIC_Name>_<version>_<SKU>' | jq -r
'.rim' | base
For example:
curl -s
'https://rim.attestation.nvidia.com/v1/rim/NV_NIC_FIRMWARE_CX7_28.44.1036_MCX755106AS-HEA' | jq -r
'.rim' | base
64 -d > NV_NIC_FIRMWARE_CX7_28.
44.1036_MCX755106AS-HEA.cbor