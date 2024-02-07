universe-infra-provisioning-baremetal-operator
Chart version: 0.5.0-dev
AppVersion: 0.5.0-dev
Description: A Helm chart for universe-infra-provisioning-baremetal-operator
global(object): global settings for chart
Default:
{ "image": { "registry": null, "tag": null } }
nameOverride(string): overrides chart name
Default:
""
fullnameOverride(string): overrides generated fullName for release
Default:
""
imagePullSecrets(list): imagePullSecrets to add to the Pod spec
Default:
[]
baremetalOperator(object): configuration for baremetal-operator container
Default: see default values for nested options
baremetalOperator.image.registry(string): registry for baremetal-operator image
Default:
""
baremetalOperator.image.repository(string): manager image name
Default:
"universe-infra-provisioning-baremetal-operator"
baremetalOperator.image.pullPolicy(string): pullPolicy for baremetal-operator image
Default:
"IfNotPresent"
baremetalOperator.image.tag(string): tag for baremetal-operator image if not set, Helm chart appVersion will be used as tag
Default:
""
baremetalOperator.resources(object): resources for baremetal-operator container
Default:
{ "limits": { "cpu": "500m", "memory": "1024Mi" } }
podAnnotations(object): podAnnotations to add to the Pod spec
Default:
{}
nodeSelector(object): nodeSelector to add to the Pod spec
Default:
{}
tolerations(list): tolerations to add to the Pod spec
Default:
[]
affinity(object): affinity to add to the Pod spec
Default:
{}
configmap(object): configration for baremetal-operator Pod
Default: see default values for nested options
configmap.name(string): override for configmap name
Default: if not set explicitly Helm release name will be used
rbac(object): RBAC configuration for operator Pod
Default: see default values for nested options
rbac.serviceAccount.create(bool): enables or disables creation of the ServiceAccount
Default:
true
rbac.serviceAccount.name(string): override for default ServiceAccount name
Default: if not set explicitly Helm release name will be used
rbac.role.create(bool): enables or disables creation of the ClusterRole/Role
Default:
true
rbac.roleBinding.create(bool): enables or disables creation of the ClusterRoleBinding/RoleBinding
Default:
true