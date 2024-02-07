Network Operator Application Notes 23.10.0 - Sphinx Test
universe-infra-provisioning-baremetal-operator

Chart version: 0.5.0-dev

AppVersion: 0.5.0-dev

Description: A Helm chart for universe-infra-provisioning-baremetal-operator

Values

  • > global (object): global settings for chart

    Default:

    {
  "image": {
    "registry": null,
    "tag": null
  }
}

  • > nameOverride (string): overrides chart name

    Default:

    ""

  • > fullnameOverride (string): overrides generated fullName for release

    Default:

    ""

  • > imagePullSecrets (list): imagePullSecrets to add to the Pod spec

    Default:

    []

  • > baremetalOperator (object): configuration for baremetal-operator container

    Default: see default values for nested options

  • > baremetalOperator.image.registry (string): registry for baremetal-operator image

    Default:

    ""

  • > baremetalOperator.image.repository (string): manager image name

    Default:

    "universe-infra-provisioning-baremetal-operator"

  • > baremetalOperator.image.pullPolicy (string): pullPolicy for baremetal-operator image

    Default:

    "IfNotPresent"

  • > baremetalOperator.image.tag (string): tag for baremetal-operator image if not set, Helm chart appVersion will be used as tag

    Default:

    ""

  • > baremetalOperator.resources (object): resources for baremetal-operator container

    Default:

    {
  "limits": {
    "cpu": "500m",
    "memory": "1024Mi"
  }
}

  • > podAnnotations (object): podAnnotations to add to the Pod spec

    Default:

    {}

  • > nodeSelector (object): nodeSelector to add to the Pod spec

    Default:

    {}

  • > tolerations (list): tolerations to add to the Pod spec

    Default:

    []

  • > affinity (object): affinity to add to the Pod spec

    Default:

    {}

  • > configmap (object): configration for baremetal-operator Pod

    Default: see default values for nested options

  • > configmap.name (string): override for configmap name

    Default: if not set explicitly Helm release name will be used

  • > rbac (object): RBAC configuration for operator Pod

    Default: see default values for nested options

  • > rbac.serviceAccount.create (bool): enables or disables creation of the ServiceAccount

    Default:

    true

  • > rbac.serviceAccount.name (string): override for default ServiceAccount name

    Default: if not set explicitly Helm release name will be used

  • > rbac.role.create (bool): enables or disables creation of the ClusterRole/Role

    Default:

    true

  • > rbac.roleBinding.create (bool): enables or disables creation of the ClusterRoleBinding/RoleBinding

    Default:

    true

