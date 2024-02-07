Network Operator Application Notes 23.10.0 - Sphinx Test
NVIDIA Docs Hub Homepage  NVIDIA Networking  Networking Software  Cloud Orchestration  Network Operator Application Notes 23.10.0 - Sphinx Test  universe-infra-provisioning-executor

universe-infra-provisioning-executor

Chart version: 0.5.0-dev

AppVersion: 0.5.0-dev

Description: A Helm chart for universe-infra-provisioning-executor

Dependencies

Name

Version

Repository
universe-infra-provisioning-baremetal-operator 0.5.0-dev built-in
universe-infra-provisioning-bootp 0.5.0-dev built-in
universe-infra-provisioning-ironic 0.5.0-dev built-in
universe-infra-provisioning-mariadb 0.5.0-dev built-in

Values

  • > storageClass.localStorage.create (bool):

    Default:

    Copy
    Copied!
                
    
            
    false

Previous universe-infra-provisioning-controller
Next universe-infra-provisioning-baremetal-operator
© Copyright 2023, NVIDIA. Last updated on Feb 7, 2024
content here