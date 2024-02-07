Network Operator Application Notes 23.10.0 - Sphinx Test
NVIDIA Docs Hub Homepage  NVIDIA Networking  Networking Software  Cloud Orchestration  Network Operator Application Notes 23.10.0 - Sphinx Test  universe-infra-provisioning-ironic

universe-infra-provisioning-ironic

Chart version: 0.5.0-dev

AppVersion: 0.5.0-dev

Description: A Helm chart for universe-infra-provisioning-ironic

Values

  • > global (object): global settings for chart

    Default:

    Copy
    Copied!
                
    
            
    {
  "image": {
    "registry": null,
    "tag": null
  }
}

  • > nameOverride (string): overrides chart name

    Default:

    Copy
    Copied!
                
    
            
    ""

  • > fullnameOverride (string): overrides generated fullName for release

    Default:

    Copy
    Copied!
                
    
            
    ""

  • > imagePullSecrets (list): imagePullSecrets to add to the Pod spec

    Default:

    Copy
    Copied!
                
    
            
    []

  • > ironic (object): configuration for ironic container

    Default: see default values for nested options

  • > ironic.image.registry (string): registry for ironic image

    Default:

    Copy
    Copied!
                
    
            
    ""

  • > ironic.image.repository (string): manager image name

    Default:

    Copy
    Copied!
                
    
            
    "universe-infra-provisioning-ironic"

  • > ironic.image.pullPolicy (string): pullPolicy for ironic image

    Default:

    Copy
    Copied!
                
    
            
    "IfNotPresent"

  • > ironic.image.tag (string): tag for ironic image if not set, Helm chart appVersion will be used as tag

    Default:

    Copy
    Copied!
                
    
            
    ""

  • > ironic.resources (object): resources for ironic container

    Default:

    Copy
    Copied!
                
    
            
    {
  "limits": {
    "cpu": "500m",
    "memory": "1024Mi"
  }
}

  • > podAnnotations (object): podAnnotations to add to the Pod spec

    Default:

    Copy
    Copied!
                
    
            
    {}

  • > nodeSelector (object): nodeSelector to add to the Pod spec

    Default:

    Copy
    Copied!
                
    
            
    {}

  • > tolerations (list): tolerations to add to the Pod spec

    Default:

    Copy
    Copied!
                
    
            
    []

  • > affinity (object): affinity to add to the Pod spec

    Default:

    Copy
    Copied!
                
    
            
    {}

  • > secret (object): refer mariadb secret

    Default: see default values for nested options

  • > secret.name (string): override for secret name

    Default: if not set explicitly Helm release name will be used

  • > service (object): service configuration for ironic Pod

    Default: see default values for nested options

  • > service.name (string): override for Service name

    Default: if not set explicitly Helm release name will be used

  • > service.type (string): service type

    Default:

    Copy
    Copied!
                
    
            
    "ClusterIP"

  • > configmap (object): configration for ironic Pod

    Default: see default values for nested options

  • > configmap.name (string): override for configmap name

    Default: if not set explicitly Helm release name will be used

  • > pv (object): pv for ironic Pod

    Default: see default values for nested options

  • > pv.name (string): override for secret name

    Default: if not set explicitly Helm release name will be used

  • > pvc (object): pvc for ironic Pod

    Default: see default values for nested options

  • > pvc.name (string): override for pvc name

    Default: if not set explicitly Helm release name will be used

  • > rbac (object): RBAC configuration for operator Pod

    Default: see default values for nested options

  • > rbac.role.create (bool): enables or disables creation of the ClusterRole/Role

    Default:

    Copy
    Copied!
                
    
            
    true

  • > rbac.roleBinding.create (bool): enables or disables creation of the ClusterRoleBinding/RoleBinding

    Default:

    Copy
    Copied!
                
    
            
    true

Previous universe-infra-provisioning-bootp
Next universe-infra-provisioning-mariadb
© Copyright 2023, NVIDIA. Last updated on Feb 7, 2024
content here