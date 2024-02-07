universe-vault
Chart version: 0.5.0-dev
AppVersion: v0.19.0
Description: A Helm chart for Vault deployment
|
Name
|
Version
|
Repository
|vault
|v0.19.0
|https://helm.releases.hashicorp.com
>
vault(object): settings for vault Helm chart read about all available options in Vault documentation
Default: see default values for nested options
>
vault.enabled(bool): enables or disables deployment of universe-k8s-tenant-resource-plugin
Default:
true
>
vault.injector(object): injector pod configuration
Default: see default values for nested options
>
vault.injector.enabled(bool): enables or disables deployment of vault-injector pod
Default:
true
>
vault.injector.externalVaultAddr(string): address of external Vault server
Default:
null
>
vault.injector.nodeSelector(string): nodeSelector to add to the Pod spec
Default:
null
>
vault.injector.tolerations(string): tolerations to add to the Pod spec
Default:
null
>
vault.server(object): server pod configuration
Default: see default values for nested options
>
vault.server.enabled(bool): enables or disables deployment of vault-server pod
Default:
false
>
vault.server.nodeSelector(string): nodeSelector to add to the Pod spec
Default:
null
>
vault.server.tolerations(string): tolerations to add to the Pod spec
Default:
null
example-values-external.yaml
vault:
enabled: true
injector:
enabled: true
externalVaultAddr: https://stg.vault.nvidia.com
server:
enabled: false
example-values-builtin.yaml
vault:
enabled: true
injector:
enabled: true
nodeSelector:
node-role.kubernetes.io/control-plane: ""
tolerations:
- effect: NoSchedule
operator: "Exists"
key: node-role.kubernetes.io/master
- effect: NoSchedule
operator: "Exists"
key: node-role.kubernetes.io/control-plane
server:
enabled: true
nodeSelector:
node-role.kubernetes.io/control-plane: ""
tolerations:
- effect: NoSchedule
operator: "Exists"
key: node-role.kubernetes.io/master
- effect: NoSchedule
operator: "Exists"
key: node-role.kubernetes.io/control-plane
dataStorage:
storageClass: local-storage
service:
type: NodePort
nodePort: 30002