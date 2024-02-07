universe-vault

Network Operator Application Notes 23.10.0 - Sphinx Test
Chart version: 0.5.0-dev

AppVersion: v0.19.0

Description: A Helm chart for Vault deployment

Dependencies

Name

Version

Repository
vault v0.19.0 https://helm.releases.hashicorp.com

Values

  • > vault (object): settings for vault Helm chart read about all available options in Vault documentation

    Default: see default values for nested options

  • > vault.enabled (bool): enables or disables deployment of universe-k8s-tenant-resource-plugin

    Default:

    true

  • > vault.injector (object): injector pod configuration

    Default: see default values for nested options

  • > vault.injector.enabled (bool): enables or disables deployment of vault-injector pod

    Default:

    true

  • > vault.injector.externalVaultAddr (string): address of external Vault server

    Default:

    null

  • > vault.injector.nodeSelector (string): nodeSelector to add to the Pod spec

    Default:

    null

  • > vault.injector.tolerations (string): tolerations to add to the Pod spec

    Default:

    null

  • > vault.server (object): server pod configuration

    Default: see default values for nested options

  • > vault.server.enabled (bool): enables or disables deployment of vault-server pod

    Default:

    false

  • > vault.server.nodeSelector (string): nodeSelector to add to the Pod spec

    Default:

    null

  • > vault.server.tolerations (string): tolerations to add to the Pod spec

    Default:

    null

Examples

example-values-external.yaml

vault:
  enabled: true
  injector:
    enabled: true
    externalVaultAddr: https://stg.vault.nvidia.com
  server:
    enabled: false

example-values-builtin.yaml

vault:
  enabled: true
  injector:
    enabled: true
    nodeSelector:
      node-role.kubernetes.io/control-plane: ""
    tolerations:
      - effect: NoSchedule
        operator: "Exists"
        key: node-role.kubernetes.io/master
      - effect: NoSchedule
        operator: "Exists"
        key: node-role.kubernetes.io/control-plane
  server:
    enabled: true
    nodeSelector:
      node-role.kubernetes.io/control-plane: ""
    tolerations:
      - effect: NoSchedule
        operator: "Exists"
        key: node-role.kubernetes.io/master
      - effect: NoSchedule
        operator: "Exists"
        key: node-role.kubernetes.io/control-plane
    dataStorage:
      storageClass: local-storage
    service:
      type: NodePort
      nodePort: 30002

