Ordering Information

NVIDIA MFP7E10-Nxxx Optical Multimode Fiber Cable Product Specifications
MFP7E10-N003

NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 3m

MFP7E10-N005

NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 5m

MFP7E10-N007

NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 7m

MFP7E10-N010

NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 10m

MFP7E10-N015

NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 15m

MFP7E10-N020

NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 20m

MFP7E10-N025

NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 25m

MFP7E10-N030

NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 30m

MFP7E10-N035

NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 35m

MFP7E10-N040

NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 40m

MFP7E10-N050

NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 50m

For more information please contact your sales representative or send an Email to:
networking-support@nvidia.com.
