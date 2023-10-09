Ordering Information
|
Ordering Part Number
|
Description
|
MFP7E40-N003
|
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 3m
|
MFP7E40-N005
|
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 5m
|
MFP7E40-N007
|
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 7m
|
MFP7E40-N010
|
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 10m
|
MFP7E40-N015
|
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 15m
|
MFP7E40-N020
|
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 20m
|
MFP7E40-N030
|
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 30m
|
MFP7E40-N050
|
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 50m
For more information please contact your sales representative or send an Email to:
networking-support@nvidia.com.