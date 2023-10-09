MFP7E40-Nxxx Single mode 1:2 Fiber Splitter Cable Product Specifications
NVIDIA Docs Hub Homepage  NVIDIA Networking  Networking Interconnect  MFP7E40-Nxxx Single mode 1:2 Fiber Splitter Cable Product Specifications  Ordering Information

Ordering Information

Ordering Part Number

Description

MFP7E40-N003

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 3m

MFP7E40-N005

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 5m

MFP7E40-N007

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 7m

MFP7E40-N010

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 10m

MFP7E40-N015

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 15m

MFP7E40-N020

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 20m

MFP7E40-N030

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 30m

MFP7E40-N050

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 50m

For more information please contact your sales representative or send an Email to:
networking-support@nvidia.com.
© Copyright 2023, NVIDIA. Last updated on Oct 9, 2023
content here