Ordering Information
|
Ordering Part Number
|
Description
|
MFS1S50-H003V
|
NVIDIA active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps, QSFP56 to 2x QSFP56, 3m
|
MFS1S50-H005V
|
NVIDIA active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps, QSFP56 to 2x QSFP56, 5m
|
MFS1S50-H010V
|
NVIDIA active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps, QSFP56 to 2x QSFP56, 10m
|
MFS1S50-H015V
|
NVIDIA active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps, QSFP56 to 2x QSFP56, 15m
|
MFS1S50-H020V
|
NVIDIA active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps, QSFP56 to 2x QSFP56, 20m
|
MFS1S50-H030V
|
NVIDIA active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps, QSFP56 to 2x QSFP56, 30m
Refer here for the cable length definition.