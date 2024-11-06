MFS1S50-H0xxV 200Gb/s QSFP56 to 2x100Gb/s QSFP56 Low Latency MMF AOC Product Specifications
Ordering Information

Ordering Part Number

Description

MFS1S50-H003V

NVIDIA active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps, QSFP56 to 2x QSFP56, 3m

MFS1S50-H005V

NVIDIA active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps, QSFP56 to 2x QSFP56, 5m

MFS1S50-H010V

NVIDIA active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps, QSFP56 to 2x QSFP56, 10m

MFS1S50-H015V

NVIDIA active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps, QSFP56 to 2x QSFP56, 15m

MFS1S50-H020V

NVIDIA active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps, QSFP56 to 2x QSFP56, 20m

MFS1S50-H030V

NVIDIA active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps, QSFP56 to 2x QSFP56, 30m

Refer here for the cable length definition.
