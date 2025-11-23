User Manual Revision History
Revision
Date
4.34.0-145
November 10, 2025
Updated:
4.33.0-169
August 08, 2025
Updated:
4.32.0-120
May 08, 2025
Updated:
4.31.0-149
February 10, 2025
Updated:
Added:
4.30.0-139
November 11, 2024
Updated:
Added:
4.29.0
August 14, 2024
Updated:
4.28.0
May 7, 2024
Updated:
4.27.0
February 8, 2023
Added Bifurcation Configuration under mlxconfig – Changing Device Configuration Tool.
4.26.1
December 14, 2023
No changes to the User Manual.
4.26.0
November 6, 2023
Updated:
4.25.1
October 22, 2023
Added:
4.25.0
August 10, 2023
Updated:
Added: