The supported NVIDIA devices are listed in the following table:
IC Group
IC Device
Group II/5th Generation
Adapter Cards:
NVIDIA ConnectX-8
ConnectX-8 - PCIe Switch
NVIDIA BlueField-3
NVIDIA BlueField-2
NVIDIA ConnectX-7
ConnectX-7 - PCIe Switch
NVIDIA ConnectX-6 Lx
NVIDIA ConnectX-6 Dx
NVIDIA ConnectX-6
Switch Systems:
NVIDIA Quantum-3
NVIDIA Quantum-2
NVIDIA Quantum
NVIDIA Spectrum-5
NVIDIA Spectrum-4
NVIDIA Spectrum-3
NVIDIA Spectrum-2
NVIDIA Switch-IB 2
NVIDIA Switch-IB
GPU
NVIDIA Blackwell
Retimer
Arcus-E