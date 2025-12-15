NVIDIA Firmware Tools (MFT) Documentation v4.34.1-10 LTS (2025 LTS U1)
NVIDIA Docs Hub Homepage  NVIDIA Networking  Networking Software  Firmware Management  NVIDIA Firmware Tools (MFT) Documentation v4.34.1-10 LTS (2025 LTS U1)  User Manual Revision History

User Manual Revision History

Revision

Date

4.34.0-145

November 10, 2025

Updated:

4.33.0-169

August 08, 2025

Updated:

4.32.0-120

May 08, 2025

Updated:

4.31.0-149

February 10, 2025

Updated:

Added:

4.30.0-139

November 11, 2024

Updated:

Added:

4.29.0

August 14, 2024

Updated:

4.28.0

May 7, 2024

Updated:

4.27.0

February 8, 2023

Added Bifurcation Configuration under mlxconfig – Changing Device Configuration Tool.

4.26.1

December 14, 2023

No changes to the User Manual.

4.26.0

November 6, 2023

Updated:

4.25.1

October 22, 2023

Added:

  • Advance Options to "Generating an XML Template for the Configurations" under mlxconfig Commands.

4.25.0

August 10, 2023

Updated:

Added:
© Copyright 2025, NVIDIA. Last updated on Dec 15, 2025
content here